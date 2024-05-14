Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Skandalı Al Jazeera dünyaya duyurdu: Mescid-i Aksa basıldı, İsrail bayrağı açıldı

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 173'e yükseldi.
Onlarca İsrailli İslam'ın üçüncü kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve İsrail bayrağı açtı.
Al Jazeera tarafından doğrulanan görüntülerde, İsrailli bir polis memurunun elinde İsrail bayrağı tutan bir kişi ile sakin bir şekilde konuştuğu görülüyor.
Olay, "Yahudi halkının kutsal mekanla bağlantısını güçlendirmeyi" hedeflediğini söyleyen Beyadenu örgütünün 14 Mayıs'ta camiye İsrail bayrağı çekilmesi yönünde yaptığı miting çağrılarının ardından geldi.
Arabulucu Katar, IDF'nin Refah'taki askeri operasyonunun Hamas'la müzakerelerde 'Görüşmeler gerilettiğini ve görüşmelerin neredeyse çıkmaza girdiğini' söylüyor.
Başbakan Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Maalesef işler doğru yönde ilerlemedi ve şu anda neredeyse çıkmaza girmiş durumdayız. Tabii ki Refah'ta yaşananlar bizi geriye götürdü.'
UNRWA IDF'nin Gazze'nin en güneyindeki kentteki operasyonlarını artırması nedeniyle geçen hafta yaklaşık 450.000 Filistinlinin Refah'tan ayrıldığını duyurdu.
İsrail, İsrail'in Hamas'ın son kalesi olduğunu söylediği Refah'a doğru ilerlemeye başlamadan önce yaklaşık 1,3 milyon kişinin Refah'a sığındığı tahmin ediliyor.
Bağımsızlık Günü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bu yılki kutlamaların acı ve kederle karışık olduğunu söyledi. Herzog 'Rehinelerimiz evlerine dönene kadar dinlenmeyeceğiz ve susmayacağız' dedi.
IDF, güney Lübnan'da birçok Hizullah bölgesini vurduğunu açıkladı. IDF, ordu tarafından tespit edilmesinin ardından Odaisseh'deki bir bölgenin vurulduğunu söyledi. Ayrıca İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Hiam ve Kafr Kila'da Hizbullah'a bağlı askeri binaları vurdu.