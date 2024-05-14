Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Skandalı Al Jazeera dünyaya duyurdu: Mescid-i Aksa basıldı, İsrail bayrağı açıldı

Katar Başbakanı, rehine ve ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğini ve Refah konusunda olumsuzluklar yaşandığını söyledi

Arabulucu Katar, IDF'nin Refah'taki askeri operasyonunun Hamas'la müzakerelerde 'Görüşmeler gerilettiğini ve görüşmelerin neredeyse çıkmaza girdiğini' söylüyor.





Başbakan Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





'Maalesef işler doğru yönde ilerlemedi ve şu anda neredeyse çıkmaza girmiş durumdayız. Tabii ki Refah'ta yaşananlar bizi geriye götürdü.'