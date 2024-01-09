Blinken savaşı sona erdirecek formülü açıkladı: Filistin devleti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve Abu Dabi liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgilendiklerini ancak bunun için bir Filistin devletine doğru açık bir yola ihtiyaç duyulacağını söyledi.





Blinken, 'Bölgenin bunu gerçekleştirme konusunda açık bir çıkarı var, ancak bu Gazze'deki çatışmanın sona ermesini gerektirecek ve ayrıca bir Filistin devletine giden pratik bir yolun bulunmasını da açıkça gerektirecek' dedi.