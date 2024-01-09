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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ortadoğu'da tansiyon zirvede: ABD Irak kararını dünyaya duyurdu... İsrail suikastı üstlendi! İran'dan ABD'ye sert uyarı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#İran
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ortadoğuda tansiyon zirvede: ABD Irak kararını dünyaya duyurdu... İsrail suikastı üstlendi İrandan ABDye sert uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 08:31

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ortadoğu'da tansiyonun bir kez daha zirveye çıkmasına neden olan suikasttan saatler sonra İsrail'den beklenen açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, suikastı Tel Aviv'in düzenlediğini doğruladı. İran yayınladığı mesaj ile ABD'ye sert bir uyarıda bulundu. ABD ise Irak kararını dünyaya ilan etti.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Katz doğruladı: Hizbullah'ın Radwan komutanına düzenlenen suikastın arkasında İsrail var

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Kanal 14'e verdiği röportajda, Tel Aviv'in resmi olarak suikastın sorumluluğunu üstlenmemesine rağmen, Radwan Gücü komutanı Wissam el-Tawil'e düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu doğruladı.


Dışişleri Bakanı, 'Güney Lübnan'daki saldırıyla ilgili olarak Radwan Gücü komutanına yönelik suikastın sorumluluğunu üstlendik. Bu savaşın bir parçası; Hizbullah ajanlarını, altyapısını ve İsrail'i caydırmak için kurdukları sistemleri hedef alıyoruz' dedi.

İsrail heyeti rehinelerin serbest bırakılması görüşmelerini yenilemek için Kahire'ye geldi

Katar'ın sahibi olduğu Al-Araby Al-Jadeed gazetesinin haberine göre, İsrailli güvenlik yetkililerinden oluşan bir heyet, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak üzere Kahire'ye geldi.


Müzakerelerin yeniden başlaması, savaşın sona erdirilmesi ve Hamas'ın rehineleri geri vermesi yönünde iç ve dış baskıların arttığı bir dönemde gerçekleşti.


Hamas'ın siyasi kanadının başkan yardımcısı Salih el Aruri'nin bir hafta önce Beyrut'ta öldürülmesinin ardından müzakereler askıya alınmıştı. İsrail güvenlik heyeti, Mısır'ın kararı sonrasında Kahire'ye yapacağı ziyareti yarıda kesmişti.

IDF, Gazze'de savaşan 4 askerin öldürüldüğünü duyurdu
IDF, Gazzede savaşan 4 askerin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde savaşan dört askerin öldürüldüğünü ve Hamas'a yönelik kara saldırısında ölü sayısının 180'e yükseldiğini duyurdu.

Biden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü
Bidenın konuşması Filistinde ateşkes çağrılarıyla bölündü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina eyaletinde Emanuel Ame Kilisesi'nde yaptığı konuşma "Filistin'de ateşkes" çağrılarıyla bölündü. Slogan atanlar kiliseden çıkarılırken, kilisede kalan kalabalık bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine gönderme yaparak, "Dört yıl daha!" sloganı atarak Biden'a destek oldu. Biden Filistin'de ateşkes isteyenlerin öfkelerini anladığını belirterek "İsrail'in Gazze'den çıkması için "usulca çalıştığını" söyledi.

İsrail ve ABD'li insan hakları örgütleri: İsrail Gazze'yi aç bırakıyor
İsrail ve ABDli insan hakları örgütleri: İsrail Gazzeyi aç bırakıyor

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'deki 'açıklanan açlık politikasını' kınayan İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'e katıldı.


CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, "Biden yönetiminin, aşırı sağ İsrail hükümetinin tüm Gazze nüfusunu açlıktan öldürme politikasını desteklemeye devam etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlali olan korkunç bir taktiktir" dedi.

İran'dan ABD'ye sert uyarı

İran'ın BM Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanına 'bölgesel barışı tehlikeye atabilecek her türlü ABD maceracılığına karşı sert bir uyarıda' bulundu.


İran, ABD ve İsrail'in Kızıldeniz'deki durumla ilgili yakın zamanda BMGK'ye açık brifinginde ileri sürdüğü asılsız iddiaları reddetti.


İran'ın BM misyonu X kanalında yayınlanan bir gönderide şu ifadelere yer verdi;


'İran, deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor, bölgesel barışı tehlikeye atabilecek her türlü ABD maceracılığına karşı sert bir uyarıda bulunuyor.'

Kamala Harris, Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede İsrail'e 'kararlı desteğini' yineledi

Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasına göre, ABD başkan yardımcısı ve İsrail başkanı Gazze ihtilafının daha geniş bölgeye yayılmasının önlenmesi konusunda konuştu. Açıklamada Harris'in 'İsrail'in Hamas'tan gelen tehditler karşısında kendisini savunma hakkına olan kararlı desteğimizi yinelediği' belirtildi.

Ürdün, Suriye'de İran bağlantılı uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi

Bölgesel istihbarat kaynakları, Ürdün jetlerinin Suriye içinde dört saldırı düzenlediğini ve İran bağlantılı uyuşturucu kaçakçılarının şüpheli çiftliklerine ve saklandıkları yerlere bir hafta içinde düzenlenen bu tür ikinci baskının gerçekleştiğini söyledi.

Pentagon, ABD askerlerini Irak'tan çekme planının olmadığını açıkladı
Pentagon, ABD askerlerini Iraktan çekme planının olmadığını açıkladı

Pentagon, Bağdat'ın geçen hafta ABD liderliğindeki askeri koalisyonu ülkeden çıkarma sürecini başlatacağını duyurmasına rağmen şu anda yaklaşık 2.500 askerini Irak'tan çekmeyi planlamadığını söyledi.


Başbakan Muhammed Şii Sudani'nin ofisi Cuma günü, Bağdat'ta hükümet tarafından kınanan bir ABD insansız hava aracı saldırısının ardından ABD güçlerini tahliye etme hamlesini duyurmuştu.


Pentagon, saldırıda ABD personeline yönelik son saldırılardan sorumlu bir milis liderinin öldürüldüğünü söylemişti.

Blinken savaşı sona erdirecek formülü açıkladı: Filistin devleti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve Abu Dabi liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgilendiklerini ancak bunun için bir Filistin devletine doğru açık bir yola ihtiyaç duyulacağını söyledi.


Blinken, 'Bölgenin bunu gerçekleştirme konusunda açık bir çıkarı var, ancak bu Gazze'deki çatışmanın sona ermesini gerektirecek ve ayrıca bir Filistin devletine giden pratik bir yolun bulunmasını da açıkça gerektirecek' dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineKatz doğruladı: Hizbullah'ın Radwan komutanına düzenlenen suikastın arkasında İsrail var
timelineİsrail heyeti rehinelerin serbest bırakılması görüşmelerini yenilemek için Kahire'ye geldi
timelineIDF, Gazze'de savaşan 4 askerin öldürüldüğünü duyurdu
timelineBiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü
timelineİsrail ve ABD'li insan hakları örgütleri: İsrail Gazze'yi aç bırakıyor
timelineİran'dan ABD'ye sert uyarı
timelineKamala Harris, Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede İsrail'e 'kararlı desteğini' yineledi
timelineÜrdün, Suriye'de İran bağlantılı uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi
timelinePentagon, ABD askerlerini Irak'tan çekme planının olmadığını açıkladı
timelineBlinken savaşı sona erdirecek formülü açıkladı: Filistin devleti
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#İran

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