Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Kanal 14'e verdiği röportajda, Tel Aviv'in resmi olarak suikastın sorumluluğunu üstlenmemesine rağmen, Radwan Gücü komutanı Wissam el-Tawil'e düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu doğruladı.
Dışişleri Bakanı, 'Güney Lübnan'daki saldırıyla ilgili olarak Radwan Gücü komutanına yönelik suikastın sorumluluğunu üstlendik. Bu savaşın bir parçası; Hizbullah ajanlarını, altyapısını ve İsrail'i caydırmak için kurdukları sistemleri hedef alıyoruz' dedi.
Katar'ın sahibi olduğu Al-Araby Al-Jadeed gazetesinin haberine göre, İsrailli güvenlik yetkililerinden oluşan bir heyet, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak üzere Kahire'ye geldi.
Müzakerelerin yeniden başlaması, savaşın sona erdirilmesi ve Hamas'ın rehineleri geri vermesi yönünde iç ve dış baskıların arttığı bir dönemde gerçekleşti.
Hamas'ın siyasi kanadının başkan yardımcısı Salih el Aruri'nin bir hafta önce Beyrut'ta öldürülmesinin ardından müzakereler askıya alınmıştı. İsrail güvenlik heyeti, Mısır'ın kararı sonrasında Kahire'ye yapacağı ziyareti yarıda kesmişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde savaşan dört askerin öldürüldüğünü ve Hamas'a yönelik kara saldırısında ölü sayısının 180'e yükseldiğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina eyaletinde Emanuel Ame Kilisesi'nde yaptığı konuşma "Filistin'de ateşkes" çağrılarıyla bölündü. Slogan atanlar kiliseden çıkarılırken, kilisede kalan kalabalık bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine gönderme yaparak, "Dört yıl daha!" sloganı atarak Biden'a destek oldu. Biden Filistin'de ateşkes isteyenlerin öfkelerini anladığını belirterek "İsrail'in Gazze'den çıkması için "usulca çalıştığını" söyledi.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'deki 'açıklanan açlık politikasını' kınayan İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'e katıldı.
CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, "Biden yönetiminin, aşırı sağ İsrail hükümetinin tüm Gazze nüfusunu açlıktan öldürme politikasını desteklemeye devam etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlali olan korkunç bir taktiktir" dedi.
İran'ın BM Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanına 'bölgesel barışı tehlikeye atabilecek her türlü ABD maceracılığına karşı sert bir uyarıda' bulundu.
İran, ABD ve İsrail'in Kızıldeniz'deki durumla ilgili yakın zamanda BMGK'ye açık brifinginde ileri sürdüğü asılsız iddiaları reddetti.
İran'ın BM misyonu X kanalında yayınlanan bir gönderide şu ifadelere yer verdi;
'İran, deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor, bölgesel barışı tehlikeye atabilecek her türlü ABD maceracılığına karşı sert bir uyarıda bulunuyor.'
Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasına göre, ABD başkan yardımcısı ve İsrail başkanı Gazze ihtilafının daha geniş bölgeye yayılmasının önlenmesi konusunda konuştu. Açıklamada Harris'in 'İsrail'in Hamas'tan gelen tehditler karşısında kendisini savunma hakkına olan kararlı desteğimizi yinelediği' belirtildi.
Bölgesel istihbarat kaynakları, Ürdün jetlerinin Suriye içinde dört saldırı düzenlediğini ve İran bağlantılı uyuşturucu kaçakçılarının şüpheli çiftliklerine ve saklandıkları yerlere bir hafta içinde düzenlenen bu tür ikinci baskının gerçekleştiğini söyledi.
Pentagon, Bağdat'ın geçen hafta ABD liderliğindeki askeri koalisyonu ülkeden çıkarma sürecini başlatacağını duyurmasına rağmen şu anda yaklaşık 2.500 askerini Irak'tan çekmeyi planlamadığını söyledi.
Başbakan Muhammed Şii Sudani'nin ofisi Cuma günü, Bağdat'ta hükümet tarafından kınanan bir ABD insansız hava aracı saldırısının ardından ABD güçlerini tahliye etme hamlesini duyurmuştu.
Pentagon, saldırıda ABD personeline yönelik son saldırılardan sorumlu bir milis liderinin öldürüldüğünü söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve Abu Dabi liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgilendiklerini ancak bunun için bir Filistin devletine doğru açık bir yola ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Blinken, 'Bölgenin bunu gerçekleştirme konusunda açık bir çıkarı var, ancak bu Gazze'deki çatışmanın sona ermesini gerektirecek ve ayrıca bir Filistin devletine giden pratik bir yolun bulunmasını da açıkça gerektirecek' dedi.