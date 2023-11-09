WASHINGTON POST'TAN GERİ ADIM: IRKÇI KARİKATÜR KALDIRILDI

Washington Post, Filistinlilere yönelik 'ırkçı' karikatürü kaldırdı. Michael Ramirez'in çizdiği karikatüre gelen tepkilerin ardından gazete adına açıklamalarda bulunan David Shipley şu ifadeleri kullandı;





'Michael Ramirez'in Gazze'deki savaşla ilgili yayınladığımız ve yayınlanmasını onayladığım karikatür birçok okuyucu tarafından ırkçı olarak görüldü. Amacım bu değildi. Ancak verilen tepki beni derin bir şeyi kaçırdığıma ikna etti ve bundan pişmanım.'