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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Ortadoğu resmen ateş çemberi... Pentagon Suriye'yi vurdu, ABD SİHA'sı Yemen'de düşürüldü! Biden'a tepkiler büyüyor: İsrail savaş yasalarına uysun

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#ABD
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 08:38

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Husiler Yemen'de bir ABD SİHA'sını düşürdüklerini duyurdu. ABD SİHA'nın düştüğünü kabul etti. Bu açıklamadan saatler sonra Pentagon, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. ABD'li yetkililer İran bağlantılı tesisin hedef alındığını duyurdu. Her geçen gün artan tepkiler ile karşı karşıya kalan Biden'ın İsrail politikasına son darbe Demokrat Senatörlerden geldi. Senatörler Biden'a bir mektup göndererek, ‘İsrail savaş yasalarına uysun' çağrısında bulundu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

IDF, RAMALLAH'TAKİ KAMPA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'taki Amari kampına baskın düzenledi. Gelen ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralandı ve tutuklandı.

VILLEPIN: İSRAİL İNTİKAM POLİTİKASI İZLİYOR
VILLEPIN: İSRAİL İNTİKAM POLİTİKASI İZLİYOR

France Info'ya verdiği röportajda eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin 7 Ekim'de ülkesinin güvenliğini sağlayamamasından doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.


Daha önce Fransa dışişleri bakanı olarak da görev yapan Villepin, Netanyahu'nun ikinci başarısızlığının işgal ve sömürgeleştirme politikasını teşvik etmesi olduğunu söyledi.


İsrail hükümetinin 7 Ekim Hamas saldırısına verdiği yanıtla ilgili Villepin, 'güç kullanımı İsrail halkının güvenliğini sağlamaz' dedi.


Villepin, Gazze'deki bombalamaların gerekçesinin hatalı olduğunu ve Netanyahu hükümetinin intikam politikası izlediğini sözlerine ekledi.

WASHINGTON POST'TAN GERİ ADIM: IRKÇI KARİKATÜR KALDIRILDI

Washington Post, Filistinlilere yönelik 'ırkçı' karikatürü kaldırdı. Michael Ramirez'in çizdiği karikatüre gelen tepkilerin ardından gazete adına açıklamalarda bulunan David Shipley şu ifadeleri kullandı;


'Michael Ramirez'in Gazze'deki savaşla ilgili yayınladığımız ve yayınlanmasını onayladığım karikatür birçok okuyucu tarafından ırkçı olarak görüldü. Amacım bu değildi. Ancak verilen tepki beni derin bir şeyi kaçırdığıma ikna etti ve bundan pişmanım.'

CUMHURİYETÇİ ADAYLAR 'NETANYAHU' DEDİ

Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Başkan adayları Ron DeSantis ve Nikki Haley, Çarşamba gecesi yapılan bir tartışmada İsrail'e desteklerini dile getirdi. Florida Valisi DeSantis, Netanyahu'ya Hamas'la olan işi kesin olarak bitirmesini söyleyeceğini söyledi. Eski BM büyükelçisi Haley, Biden yönetimini İsrail'e insani duraklamalar uygulaması konusunda baskı yaptığı için eleştirdi.

1000'DEN FAZLA USAID ÇALIŞANINDAN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI
1000DEN FAZLA USAID ÇALIŞANINDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) 1000'den fazla çalışanı, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan bir mektuba imza attı. İmzacılar arasında USAID'in çeşitli departmanlarından ve yurt dışı misyonlarından yetkililer yer alıyor.

PENTAGON SURİYE'Yİ VURDU, YEMEN'DE ABD SİHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
PENTAGON SURİYEYİ VURDU, YEMENDE ABD SİHASI DÜŞÜRÜLDÜ

ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli milisler tarafından kullanılan bir tesise hava saldırısı düzenledi. Guardian bu gelişmeyi 'Pentagon, bölgesel çatışma korkuları artarken ABD'nin Suriye'de İran bağlantılı bir tesisi vurduğunu söyledi' başlığı ile okurlarına sundu.


Bu ABD'nin son haftada bölgeye düzenlediği ikinci hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz saatlerde ise Husiler, Yemen karasularında ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü iddia etmiş, ABD, Yemen kıyısı açıklarında SİHA'nın düştüğünü teyit etmişti. Düşen ABD SİHA'sına ait görüntüler yayınlandı. Görüntüler ABD basınında geniş yer buldu.

ABD'Lİ SENATÖRLERDEN BIDEN'A MEKTUP: İSRAİL SAVAŞ YASALARINA UYSUN

ABD'li senatör, Gazze'deki sivil ölümlerinin 'çok yüksek' olduğunu söyledi ve İsrail'i 'savaş yasalarına uymaya' çağırdı. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat üyesi olan Chris Murphy, Senato'daki 20 meslektaşıyla birlikte Çarşamba günü Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek, İsrail'in sivillerin korunması da dahil olmak üzere 'savaş yasalarına uyması' ve 'ABD'nin hatalarından ders alması' çağrısında bulundu.

HAMAS ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
HAMAS ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları çatışmalara ait yeni görüntüler yayınladı. El Kassam Tugayları, kara operasyonlarının başlamasından bu yana 136 İsrail askeri aracını imha ettiğini açıkladı. El Kassam sözcüsü, 'İsrail yabancı esirlerin serbest bırakılmasını engelliyor' dedi

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Canlı Anlatım Özeti

timelineIDF, RAMALLAH'TAKİ KAMPA BASKIN DÜZENLEDİ
timelineVILLEPIN: İSRAİL İNTİKAM POLİTİKASI İZLİYOR
timelineWASHINGTON POST'TAN GERİ ADIM: IRKÇI KARİKATÜR KALDIRILDI
timelineCUMHURİYETÇİ ADAYLAR 'NETANYAHU' DEDİ
timeline1000'DEN FAZLA USAID ÇALIŞANINDAN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI
timelinePENTAGON SURİYE'Yİ VURDU, YEMEN'DE ABD SİHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
timelineABD'Lİ SENATÖRLERDEN BIDEN'A MEKTUP: İSRAİL SAVAŞ YASALARINA UYSUN
timelineHAMAS ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#ABD

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