Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Başbakan Netanyahu, İsrail'in müttefiklerinin Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla ilgili hafızalarının zayıf olduğunu ve artan uluslararası baskıya rağmen İsrail'in Refah saldırısını sürdüreceğini söyledi.
Netanyahu 'Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum: Hafızanız bu kadar mı kısa? Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en kötü katliam olan 7 Ekim'i o kadar çabuk unuttunuz?' dedi.
Gazze'ye sivilleri hedef almaya devam eden ve bölgede binlerce can kaybı, açlık ve hastalığa neden olan İsrail'den skandal bir açıklama geldi.
Arap ülkelerinden savaşın yıktığı Filistin bölgesinin yeniden inşasını finanse etme yönünde herhangi bir söz olup olmadığı sorulduğunda İsrail'in aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, 'Gazze'nin rehabilitasyonunun maliyeti benim sorunum değil' dedi.
Yıkımın baş aktörlerinden olan İsrailli bakanın Ordu Radyosu'nda yaptığı açıklama sosyal medyada infiale neden oldu.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 645’e, yaralananların sayısı ise 73 bin 676’ya yükseldi.
İsrail’in 7 Ekim’de başladığı Gazze saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Deir El-Balah’ta bulunan bir evi hedef aldı. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Deir El Balah’ın Beshara mahallesinde bulunan evin, Thabet ailesine ait olduğu öğrenildi.
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hiam bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri yerleşkeyi vurduğunu açıkladı ve yaptığı açıklamada, eylemin Akka şehrine doğru atılan füzelere yanıt olduğunu söyledi. Savaş uçaklarının Kfarkela bölgesindeki Hizbullah gözlem noktasını da vurduğu ve "topçuların Maisat bölgesindeki tehdidi ortadan kaldırmak için vurduğu" belirtildi.
İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın bugün Hamas ile ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gitmesinin beklendiği kaydedildi. David Barnea’nın yanı sıra Katar Başbakanı ve Mısırlı yetkililerin de katılacağı görüşmelerde esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım da dahil olmak üzere İsrail ile Hamas arasındaki eksiklikler ve taraflar arasında görüşülmemiş konuların ele alınması bekleniyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail füzelerinin Şam'ın Kalamun dağlarında bulunan ve Hizbullah tarafından kullanılan Suriye ordusuna ait bir silah deposunu hedef aldığını söyledi. İngiltere merkezli Gözlemevi, aynı bölgedeki bir ordu taburunun yakınındaki başka bir bölgenin de hedef alındığını belirterek, bu alanlardan birinde yangın çıktığını bildirdi.
ABD ordusu, Yemenli Husiler tarafından ateşlenen bir insansız hava aracını imha ettiğini, bir diğerinin ise Kızıldeniz'e düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.