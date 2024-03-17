İsrail maliye bakanından skandal Gazze açıklaması

Gazze'ye sivilleri hedef almaya devam eden ve bölgede binlerce can kaybı, açlık ve hastalığa neden olan İsrail'den skandal bir açıklama geldi.





Arap ülkelerinden savaşın yıktığı Filistin bölgesinin yeniden inşasını finanse etme yönünde herhangi bir söz olup olmadığı sorulduğunda İsrail'in aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, 'Gazze'nin rehabilitasyonunun maliyeti benim sorunum değil' dedi.





Yıkımın baş aktörlerinden olan İsrailli bakanın Ordu Radyosu'nda yaptığı açıklama sosyal medyada infiale neden oldu.