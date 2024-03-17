×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Ordu Radyosu'na yaptığı açıklama infial yarattı! İsrailli bakandan skandal sözler: Benim sorunum değil

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 13:54

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'in aşırı sağcı bakanları ise yeni skandallara imza atmaya devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich'in sözleri bu kadarına da pes dedirtti. Gazze'de adeta taş üzerinde taş bırakmayan İsrail'in saldırılarına son verdikten sonra bölgenin yeniden inşası üzerine gelen bir soru üzerine İsrailli bakan 'benim sorunum değil' dedi.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Netanyahu, İsrail'in müttefiklerini 'hafıza eksikliği' nedeniyle eleştirdi

Başbakan Netanyahu, İsrail'in müttefiklerinin Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla ilgili hafızalarının zayıf olduğunu ve artan uluslararası baskıya rağmen İsrail'in Refah saldırısını sürdüreceğini söyledi.


Netanyahu 'Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum: Hafızanız bu kadar mı kısa? Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en kötü katliam olan 7 Ekim'i o kadar çabuk unuttunuz?' dedi.

İsrail maliye bakanından skandal Gazze açıklaması

Gazze'ye sivilleri hedef almaya devam eden ve bölgede binlerce can kaybı, açlık ve hastalığa neden olan İsrail'den skandal bir açıklama geldi.


Arap ülkelerinden savaşın yıktığı Filistin bölgesinin yeniden inşasını finanse etme yönünde herhangi bir söz olup olmadığı sorulduğunda İsrail'in aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, 'Gazze'nin rehabilitasyonunun maliyeti benim sorunum değil' dedi.


Yıkımın baş aktörlerinden olan İsrailli bakanın Ordu Radyosu'nda yaptığı açıklama sosyal medyada infiale neden oldu.

Gazze’de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 645’e, yaralananların sayısı ise 73 bin 676’ya yükseldi.

İsrail, Deir El-Balah'ta bir evi vurdu: 12 ölü

İsrail’in 7 Ekim’de başladığı Gazze saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki Deir El-Balah’ta bulunan bir evi hedef aldı. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Deir El Balah’ın Beshara mahallesinde bulunan evin, Thabet ailesine ait olduğu öğrenildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının güney Lübnan'daki Hizbullah askeri yerleşkesini vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Hiam bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri yerleşkeyi vurduğunu açıkladı ve yaptığı açıklamada, eylemin Akka şehrine doğru atılan füzelere yanıt olduğunu söyledi. Savaş uçaklarının Kfarkela bölgesindeki Hizbullah gözlem noktasını da vurduğu ve "topçuların Maisat bölgesindeki tehdidi ortadan kaldırmak için vurduğu" belirtildi.

 

Mossad direktörü Doha'ya gidiyor

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın bugün Hamas ile ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gitmesinin beklendiği kaydedildi. David Barnea’nın yanı sıra Katar Başbakanı ve Mısırlı yetkililerin de katılacağı görüşmelerde esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım da dahil olmak üzere İsrail ile Hamas arasındaki eksiklikler ve taraflar arasında görüşülmemiş konuların ele alınması bekleniyor.

İsrail Suriye'deki hedefleri vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail füzelerinin Şam'ın Kalamun dağlarında bulunan ve Hizbullah tarafından kullanılan Suriye ordusuna ait bir silah deposunu hedef aldığını söyledi. İngiltere merkezli Gözlemevi, aynı bölgedeki bir ordu taburunun yakınındaki başka bir bölgenin de hedef alındığını belirterek, bu alanlardan birinde yangın çıktığını bildirdi.

ABD ordusu, Kızıldeniz üzerindeki Husi insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı

ABD ordusu, Yemenli Husiler tarafından ateşlenen bir insansız hava aracını imha ettiğini, bir diğerinin ise Kızıldeniz'e düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineNetanyahu, İsrail'in müttefiklerini 'hafıza eksikliği' nedeniyle eleştirdi
timelineİsrail maliye bakanından skandal Gazze açıklaması
timelineGazze’de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi
timelineİsrail, Deir El-Balah'ta bir evi vurdu: 12 ölü
timelineİsrail ordusu, savaş uçaklarının güney Lübnan'daki Hizbullah askeri yerleşkesini vurduğunu açıkladı
timelineMossad direktörü Doha'ya gidiyor
timelineİsrail Suriye'deki hedefleri vurdu
timelineABD ordusu, Kızıldeniz üzerindeki Husi insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Dünya

BAKMADAN GEÇME!