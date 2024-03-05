Güncelleme Tarihi:
İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...
Çalışanların 7 Ekim saldırısında rol aldığı iddiasını sürdüren İsrail, AB'nin kararına adeta ateş püskürdü. İsrail, AB'nin UNRWA finansmanını yeniden sağlama kararını kınadı.
New York Times, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Başkan Joe Biden ve diğer üst düzey yönetim yetkililerini Gazzelilerin insani durumu hakkında seslerini yükseltmeye zorladığını bildirdi.
Harris'in teşviklerine aşina olan dört kişiye atıfta bulunulan haberde, Harris'in Biden ve Beyaz Saray'daki diğer kişilere defalarca yönetim Gazze'deki yüksek ölü sayısı ve hayatta kalanların durumu hakkında kamuoyuna konuşarak Filistinli sivillere daha fazla empati göstermesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.
NYT'ye göre, Biden, Harris'in tutumunu desteklerken, yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını kınamaya devam etmesi gerektiğini de söyledi.
ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'deki Husi isyancıları tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'ndeki M/V MSC SKY II konteyner gemisine çarparak "hasar" yarattığını duyurdu.
IDF, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının, önce Suriye'den İsrail hava sahasına giren, insansız hava aracı olduğuna inanılan "şüpheli bir hava hedefini" düşürdüğünü söyledi.