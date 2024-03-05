Başkan Yardımcısı Harris, Biden'ı Gazze'deki insani krizle ilgili söylemini keskinleştirmeye zorluyor.

New York Times, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Başkan Joe Biden ve diğer üst düzey yönetim yetkililerini Gazzelilerin insani durumu hakkında seslerini yükseltmeye zorladığını bildirdi.





Harris'in teşviklerine aşina olan dört kişiye atıfta bulunulan haberde, Harris'in Biden ve Beyaz Saray'daki diğer kişilere defalarca yönetim Gazze'deki yüksek ölü sayısı ve hayatta kalanların durumu hakkında kamuoyuna konuşarak Filistinli sivillere daha fazla empati göstermesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.





NYT'ye göre, Biden, Harris'in tutumunu desteklerken, yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını kınamaya devam etmesi gerektiğini de söyledi.