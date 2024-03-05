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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times dünyaya duyurdu! ABD'de Gazze çatlağı: Biden'ı insani krizle ilgili söylemini keskinleştirmeye zorluyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times dünyaya duyurdu ABDde Gazze çatlağı: Bidenı insani krizle ilgili söylemini keskinleştirmeye zorluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 11:31

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD ise Gazze politikaları nedeniyle derin bir çatlağa ev sahipliği yapıyor. Beyaz Saray'daki gizli görüşmeleri sayfasına taşıyan New York Times, ABD'nin iki numarasının uyarılarını deşifre etti. İsrail ise AB'nin aldığı karar sonrası adeta küplere bindi.

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İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...

İsrail, AB'nin UNRWA finansmanını yeniden sağlama kararını kınadı
İsrail, ABnin UNRWA finansmanını yeniden sağlama kararını kınadı

Çalışanların 7 Ekim saldırısında rol aldığı iddiasını sürdüren İsrail, AB'nin kararına adeta ateş püskürdü. İsrail, AB'nin UNRWA finansmanını yeniden sağlama kararını kınadı.

Başkan Yardımcısı Harris, Biden'ı Gazze'deki insani krizle ilgili söylemini keskinleştirmeye zorluyor.
Başkan Yardımcısı Harris, Bidenı Gazzedeki insani krizle ilgili söylemini keskinleştirmeye zorluyor.

New York Times, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Başkan Joe Biden ve diğer üst düzey yönetim yetkililerini Gazzelilerin insani durumu hakkında seslerini yükseltmeye zorladığını bildirdi.


Harris'in teşviklerine aşina olan dört kişiye atıfta bulunulan haberde, Harris'in Biden ve Beyaz Saray'daki diğer kişilere defalarca yönetim Gazze'deki yüksek ölü sayısı ve hayatta kalanların durumu hakkında kamuoyuna konuşarak Filistinli sivillere daha fazla empati göstermesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.


NYT'ye göre, Biden, Harris'in tutumunu desteklerken, yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını kınamaya devam etmesi gerektiğini de söyledi.

ABD, Husi füzesinin İsviçre gemisini vurarak hasara yol açtığını açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'deki Husi isyancıları tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'ndeki M/V MSC SKY II konteyner gemisine çarparak "hasar" yarattığını duyurdu.

IDF: Savaş uçağı, Suriye'den İsrail'e giren 'şüpheli hava hedefini' düşürdü

IDF, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının, önce Suriye'den İsrail hava sahasına giren, insansız hava aracı olduğuna inanılan "şüpheli bir hava hedefini" düşürdüğünü söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail, AB'nin UNRWA finansmanını yeniden sağlama kararını kınadı
timelineBaşkan Yardımcısı Harris, Biden'ı Gazze'deki insani krizle ilgili söylemini keskinleştirmeye zorluyor.
timelineABD, Husi füzesinin İsviçre gemisini vurarak hasara yol açtığını açıkladı
timelineIDF: Savaş uçağı, Suriye'den İsrail'e giren 'şüpheli hava hedefini' düşürdü
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#İsrail#Gazze#Dünya

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