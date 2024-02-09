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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Senatörü Elizabeth Warren, "İsrail hükümetini uluslararası hukuku uygulama konusunda sorumlu tutmak" için Biden yönetimiyle birlikte çalıştığını söyledi.
Warren'ın yorumları, Beyaz Saray'ın, ABD askeri yardımı alan ülkelerin uyması gereken standartları belirleyen yeni bir mutabakat anlaşmasının yayınlandığını duyurmasına yanıt olarak geldi
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'nde verdiği askeri tepkinin 'aşırı' olduğunu söyledi.
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Beyaz Saray'da sadece iki saat önce duyurulan bir akşam konuşmasında gazetecilere verdiği demeçte, Biden 'Bildiğiniz gibi, Gazze'deki, Gazze Şeridi'ndeki müdahalenin aşırı düzeyde olduğu görüşündeyim' dedi. Biden sözlerine şöyle devam etti;
'Şu anda bu rehine ateşkesini halletmek için çok çabalıyorum. Açlıktan ölen bir sürü masum insan var, başı belada olan ve ölen bir sürü masum insan var ve bunun durması gerekiyor.'
Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik bugüne kadarki en sert kamuoyu eleştirilerinden biri olan bu sözler, Demokrat başkanın İsrail'e ateşkes konusunda baskı yapması yönünde artan iç baskıya maruz kaldığı bir dönemde geldi.
BIDEN: ABD'DEN ASKERİ YARDIM ALAN ÜLKELER ULUSLARARASI HUKUKA UYMALI
Öte yandan Biden, ABD askeri yardımı alan ülkelerin uyması gereken standartları belirleyen bir muhtıra yayınladı.
IDF İsrail'in kuzeyine 30 roket atıldığını doğruladı. IDF, tüm füzelerin yerleşim olmayan bölgelere düştüğünü bildirdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu gazetecilere, 5,9 milyon Filistinli mülteciye hizmet veren kuruluştan bahsederken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı değiştirme sürecini başlattığını söyledi.
Netanyahu 'UNRWA'yı değiştirmek zorunda kalacağız. Bu sürecin başlatılması talimatını verdim ve bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bu konuda bilgi verdim' dedi.
Wafa haber ajansının bildirdiğine göre İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah yakınlarındaki az-Zawayda kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan bir anaokulunu bombaladı. Bombardıman nedeniyle en az 4 kişi öldü.
ABD, bir milyondan fazla insanın barındığı Refah'a hiçbir planlama yapılmadan veya çok az düşünülerek yapılacak herhangi bir İsrail askeri operasyonunun bir "felaket" olacağı konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çarşamba günü İsrail savaş kabinesi ile görüşmesine rağmen, ABD'nin İsrail'in böyle bir operasyon için ciddi planlama yaptığına dair kanıt görmediğinin altını çizdi.