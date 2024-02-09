Biden'dan 'U' dönüşü: İsrail'in tepkisi aşırı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'nde verdiği askeri tepkinin 'aşırı' olduğunu söyledi.





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Beyaz Saray'da sadece iki saat önce duyurulan bir akşam konuşmasında gazetecilere verdiği demeçte, Biden 'Bildiğiniz gibi, Gazze'deki, Gazze Şeridi'ndeki müdahalenin aşırı düzeyde olduğu görüşündeyim' dedi. Biden sözlerine şöyle devam etti;





'Şu anda bu rehine ateşkesini halletmek için çok çabalıyorum. Açlıktan ölen bir sürü masum insan var, başı belada olan ve ölen bir sürü masum insan var ve bunun durması gerekiyor.'





Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik bugüne kadarki en sert kamuoyu eleştirilerinden biri olan bu sözler, Demokrat başkanın İsrail'e ateşkes konusunda baskı yapması yönünde artan iç baskıya maruz kaldığı bir dönemde geldi.





BIDEN: ABD'DEN ASKERİ YARDIM ALAN ÜLKELER ULUSLARARASI HUKUKA UYMALI





Öte yandan Biden, ABD askeri yardımı alan ülkelerin uyması gereken standartları belirleyen bir muhtıra yayınladı.