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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahu'ya son darbe ABD'den geldi! Biden'dan 'U' dönüşü: İsrail'in askeri tepkisi aşırı

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#ABD#İsrail#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahuya son darbe ABDden geldi Bidendan U dönüşü: İsrailin askeri tepkisi aşırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 08:27

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Netanyahu'ya son darbe İsrail'in en büyük destekçisi konumundaki ABD'den geldi. ABD Başkanı Biden, ABD askeri yardımı alan ülkelerin uyması gereken standartları belirleyen bir muhtıra yayınladı. Bunun üzerine ABD Senatörü Elizabeth Warren, İsrail hükümetini uluslararası hukuku uygulama konusunda sorumlu tutmak için Biden yönetimiyle birlikte çalıştığını dünyaya duyurdu. Beyaz Saray tarafından adeta apar topar organize edilen toplantında gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nde verdiği askeri tepkinin 'aşırı' olduğunu söyledi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD Senatörü, 'İsrail hükümetini sorumlu tutmak' için Beyaz Saray'la birlikte çalıştıklarını söyledi

ABD Senatörü Elizabeth Warren, "İsrail hükümetini uluslararası hukuku uygulama konusunda sorumlu tutmak" için Biden yönetimiyle birlikte çalıştığını söyledi.


Warren'ın yorumları, Beyaz Saray'ın, ABD askeri yardımı alan ülkelerin uyması gereken standartları belirleyen yeni bir mutabakat anlaşmasının yayınlandığını duyurmasına yanıt olarak geldi

Biden'dan 'U' dönüşü: İsrail'in tepkisi aşırı
Bidendan U dönüşü: İsrailin tepkisi aşırı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'nde verdiği askeri tepkinin 'aşırı' olduğunu söyledi.


2 SAAT ÖNCE HABER VERİLDİ


Beyaz Saray'da sadece iki saat önce duyurulan bir akşam konuşmasında gazetecilere verdiği demeçte, Biden 'Bildiğiniz gibi, Gazze'deki, Gazze Şeridi'ndeki müdahalenin aşırı düzeyde olduğu görüşündeyim' dedi. Biden sözlerine şöyle devam etti;


'Şu anda bu rehine ateşkesini halletmek için çok çabalıyorum. Açlıktan ölen bir sürü masum insan var, başı belada olan ve ölen bir sürü masum insan var ve bunun durması gerekiyor.'


Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik bugüne kadarki en sert kamuoyu eleştirilerinden biri olan bu sözler, Demokrat başkanın İsrail'e ateşkes konusunda baskı yapması yönünde artan iç baskıya maruz kaldığı bir dönemde geldi.


BIDEN: ABD'DEN ASKERİ YARDIM ALAN ÜLKELER ULUSLARARASI HUKUKA UYMALI


Öte yandan Biden, ABD askeri yardımı alan ülkelerin uyması gereken standartları belirleyen bir muhtıra yayınladı.

IDF: İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 roket ateşlendi, hepsi nüfusun bulunmadığı bölgelere düştü

IDF İsrail'in kuzeyine 30 roket atıldığını doğruladı. IDF, tüm füzelerin yerleşim olmayan bölgelere düştüğünü bildirdi.

Netanyahu, İsrail'in UNRWA'yı değiştirme sürecini başlattığını söyledi
Netanyahu, İsrailin UNRWAyı değiştirme sürecini başlattığını söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu gazetecilere, 5,9 milyon Filistinli mülteciye hizmet veren kuruluştan bahsederken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı değiştirme sürecini başlattığını söyledi.


Netanyahu 'UNRWA'yı değiştirmek zorunda kalacağız. Bu sürecin başlatılması talimatını verdim ve bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bu konuda bilgi verdim' dedi.

İsrail'in az-Zawayda'daki anaokulunu bombalamasında en az dört kişi öldü

Wafa haber ajansının bildirdiğine göre İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah yakınlarındaki az-Zawayda kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan bir anaokulunu bombaladı. Bombardıman nedeniyle en az 4 kişi öldü.

ABD, İsrail'in Gazze'deki Refah operasyonunun felaket olacağı konusunda uyardı
ABD, İsrailin Gazzedeki Refah operasyonunun felaket olacağı konusunda uyardı

ABD, bir milyondan fazla insanın barındığı Refah'a hiçbir planlama yapılmadan veya çok az düşünülerek yapılacak herhangi bir İsrail askeri operasyonunun bir "felaket" olacağı konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çarşamba günü İsrail savaş kabinesi ile görüşmesine rağmen, ABD'nin İsrail'in böyle bir operasyon için ciddi planlama yaptığına dair kanıt görmediğinin altını çizdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD Senatörü, 'İsrail hükümetini sorumlu tutmak' için Beyaz Saray'la birlikte çalıştıklarını söyledi
timelineBiden'dan 'U' dönüşü: İsrail'in tepkisi aşırı
timelineIDF: İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 roket ateşlendi, hepsi nüfusun bulunmadığı bölgelere düştü
timelineNetanyahu, İsrail'in UNRWA'yı değiştirme sürecini başlattığını söyledi
timelineİsrail'in az-Zawayda'daki anaokulunu bombalamasında en az dört kişi öldü
timelineABD, İsrail'in Gazze'deki Refah operasyonunun felaket olacağı konusunda uyardı
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#ABD#İsrail#Gazze

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