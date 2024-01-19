Gadi Eisenkot: Netanyahu 7 Ekim başarısızlıklarının sorumluluğunu net bir şekilde taşıyor

Savaş Kabinesi Bakanı Gadi Eisenkot, bir televizyon programına verdiği röportajda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısındaki sorumluluğunun 'kesin ve net' olduğunu söyledi.





Eisenkot, 'Başbakan ilk sırada, hem İsrail Savunma Kuvvetleri hem de Şin Bet tarafından bilgilendirildi ve o da bu işin içindeydi, tel örgünün inşasına ve diğer müdahalelere onun dahil olduğunu biliyorum. Onun kesin ve net bir sorumluluğu var' dedi.





Eisenkot ayrıca, Savaş Kabinesi'nin Lübnan'a yönelik önleyici bir saldırıyı önleyebildiğini de sözlerine ekledi.





İsrailli bakan 'Çok yanlış bir kararı önledik. Lübnan'a saldırsaydık Sinwar'ın stratejik vizyonunu gerçekleştirmiş olacaktık. Oradaki varlığımız İsrail'in çok ciddi bir stratejik hata yapmasını engelledi' dedi.





Savaş kabinesi bakanı, halkın güvenini yeniden tesis etmek için yeni seçimlerin gerekli olduğunu söyledi.





Times of Israel İsrailli bakanın açıklamalarını 'Başbakan'a meydan okuyan Eisenkot, Hamas'ın 'mutlak yenilgisinden' bahsetmenin uydurma bir hikaye olduğunu söyledi' manşeti ile duyurdu.