×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahu'ya soğuk duş: 7 Ekim başarısızlıklarının sorumluluğunu net bir şekilde taşıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahuya soğuk duş: 7 Ekim başarısızlıklarının sorumluluğunu net bir şekilde taşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 09:45

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'de ise eleştiri okları uzun bir süredir Netanyahu'yu gösteriyor. Ülke Savaş Kabinesi Bakanı Gadi Eisenkot'un sözleri ile çalkalanıyor. Netanyahu'nun 7 Ekim'deki başarısızlığın bir numaralı sorumlusu olduğunu açıklaması hükümetteki krizi bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İsrail basını bu gelişmeyi 'Netanyahu'ya meydan okuma' olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail, Şifa Hastanesi yakınındaki binayı vurdu: 12 ölü

İsrail’in Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin yakınındaki bir binayı vurması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Husiler, Kızıldeniz'den geçen Çin ve Rus gemilerine güvenli geçiş sözü verdi
Husiler, Kızıldenizden geçen Çin ve Rus gemilerine güvenli geçiş sözü verdi

Üst düzey bir Husi yetkilisi, Rus yayın organı Izvestia'ya verdiği röportajda, Kızıldeniz'den geçen Rus ve Çin gemilerine güvenli geçiş izni verileceğini söyledi. Yetkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


'Rusya ve Çin dahil diğer tüm ülkelerin bölgedeki nakliyeleri tehdit altında değil. Ayrıca gemilerinin Kızıldeniz'den güvenli geçişini sağlamaya da hazırız çünkü serbest seyrüsefer ülkemiz için önemli bir rol oynuyor.'

IDF'nin kaybı 194'e çıktı
IDFnin kaybı 194e çıktı

İsrail Gazze'de bir asker daha kaybetti. Bununla birlikte kara harekatında öldürüne İsrailli asker sayısı 194'e yükseldi.

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait geminin hedef alındığını duyurdu

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve 'tam isabet' vurduklarını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise ABD'ye ait bir tanker gemisine iki gemisavar balistik füze fırlattığını ancak füzelerin herhangi bir yaralanma veya hasara yol açmadığını duyurdu.

Gadi Eisenkot: Netanyahu 7 Ekim başarısızlıklarının sorumluluğunu net bir şekilde taşıyor
Gadi Eisenkot: Netanyahu 7 Ekim başarısızlıklarının sorumluluğunu net bir şekilde taşıyor

Savaş Kabinesi Bakanı Gadi Eisenkot, bir televizyon programına verdiği röportajda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısındaki sorumluluğunun 'kesin ve net' olduğunu söyledi.


Eisenkot, 'Başbakan ilk sırada, hem İsrail Savunma Kuvvetleri hem de Şin Bet tarafından bilgilendirildi ve o da bu işin içindeydi, tel örgünün inşasına ve diğer müdahalelere onun dahil olduğunu biliyorum. Onun kesin ve net bir sorumluluğu var' dedi.


Eisenkot ayrıca, Savaş Kabinesi'nin Lübnan'a yönelik önleyici bir saldırıyı önleyebildiğini de sözlerine ekledi.


İsrailli bakan 'Çok yanlış bir kararı önledik. Lübnan'a saldırsaydık Sinwar'ın stratejik vizyonunu gerçekleştirmiş olacaktık. Oradaki varlığımız İsrail'in çok ciddi bir stratejik hata yapmasını engelledi' dedi.


Savaş kabinesi bakanı, halkın güvenini yeniden tesis etmek için yeni seçimlerin gerekli olduğunu söyledi.


Times of Israel İsrailli bakanın açıklamalarını 'Başbakan'a meydan okuyan Eisenkot, Hamas'ın 'mutlak yenilgisinden' bahsetmenin uydurma bir hikaye olduğunu söyledi' manşeti ile duyurdu.

Pentagon yetkilisi ABD insansız hava aracının Diyala yakınlarında düştüğünü doğruladı

Bir Pentagon yetkilisi K24'e Diyala yakınlarına bir ABD insansız hava aracının düştüğünü doğruladı. Yetkili kazanın nedeninin araştırıldığını da sözlerine ekledi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail, Şifa Hastanesi yakınındaki binayı vurdu: 12 ölü
timelineHusiler, Kızıldeniz'den geçen Çin ve Rus gemilerine güvenli geçiş sözü verdi
timelineIDF'nin kaybı 194'e çıktı
timelineHusiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait geminin hedef alındığını duyurdu
timelineGadi Eisenkot: Netanyahu 7 Ekim başarısızlıklarının sorumluluğunu net bir şekilde taşıyor
timelinePentagon yetkilisi ABD insansız hava aracının Diyala yakınlarında düştüğünü doğruladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hamas

BAKMADAN GEÇME!