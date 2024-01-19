Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail’in Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin yakınındaki bir binayı vurması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Üst düzey bir Husi yetkilisi, Rus yayın organı Izvestia'ya verdiği röportajda, Kızıldeniz'den geçen Rus ve Çin gemilerine güvenli geçiş izni verileceğini söyledi. Yetkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Rusya ve Çin dahil diğer tüm ülkelerin bölgedeki nakliyeleri tehdit altında değil. Ayrıca gemilerinin Kızıldeniz'den güvenli geçişini sağlamaya da hazırız çünkü serbest seyrüsefer ülkemiz için önemli bir rol oynuyor.'
İsrail Gazze'de bir asker daha kaybetti. Bununla birlikte kara harekatında öldürüne İsrailli asker sayısı 194'e yükseldi.
Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve 'tam isabet' vurduklarını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise ABD'ye ait bir tanker gemisine iki gemisavar balistik füze fırlattığını ancak füzelerin herhangi bir yaralanma veya hasara yol açmadığını duyurdu.
Savaş Kabinesi Bakanı Gadi Eisenkot, bir televizyon programına verdiği röportajda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısındaki sorumluluğunun 'kesin ve net' olduğunu söyledi.
Eisenkot, 'Başbakan ilk sırada, hem İsrail Savunma Kuvvetleri hem de Şin Bet tarafından bilgilendirildi ve o da bu işin içindeydi, tel örgünün inşasına ve diğer müdahalelere onun dahil olduğunu biliyorum. Onun kesin ve net bir sorumluluğu var' dedi.
Eisenkot ayrıca, Savaş Kabinesi'nin Lübnan'a yönelik önleyici bir saldırıyı önleyebildiğini de sözlerine ekledi.
İsrailli bakan 'Çok yanlış bir kararı önledik. Lübnan'a saldırsaydık Sinwar'ın stratejik vizyonunu gerçekleştirmiş olacaktık. Oradaki varlığımız İsrail'in çok ciddi bir stratejik hata yapmasını engelledi' dedi.
Savaş kabinesi bakanı, halkın güvenini yeniden tesis etmek için yeni seçimlerin gerekli olduğunu söyledi.
Times of Israel İsrailli bakanın açıklamalarını 'Başbakan'a meydan okuyan Eisenkot, Hamas'ın 'mutlak yenilgisinden' bahsetmenin uydurma bir hikaye olduğunu söyledi' manşeti ile duyurdu.
Bir Pentagon yetkilisi K24'e Diyala yakınlarına bir ABD insansız hava aracının düştüğünü doğruladı. Yetkili kazanın nedeninin araştırıldığını da sözlerine ekledi.