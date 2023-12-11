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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde savaşırken öldürülen üç askerin isimlerini açıkladı.
İsrail ordusu, Jabalia mülteci kampında tutuklandığı iddia edilen Hamas savaşçılarını gösteren bir video yayınladı.
Söz konusu videoda bir adamın askere doğru yürüdüğü ve sol elinde tüfek, sağ elinde ise el tabancası verdiği görülüyor.
Videonun farklı bir versiyonun ortaya çıkması, klibin sahnelenmiş olduğu ve videonun orijinalliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, videodaki şahsın Gazze'de tanınmış, alüminyum atölyesi olan bir kişi olduğu ve iddialara göre Gazze'nin kuzeyinde farklı bir kasabada kaçırıldığı ortaya çıktı.
Texas Üniversitesi'nden propaganda ve teknoloji manipülasyonları uzmanı Samuel Wooley, savaşta "kamuoyunu manipüle etmek" için videoların kullanılmasında yeni bir şey olmadığını söyledi ve şu değerlendirmede bulundu;
'Görüntüler birçok şekilde tahrif edilebilir ve sahte olabilir ve bu yapay zekanın kullanımını da içeriyor. Manipüle edilmiş videoların kalitesinde büyük bir artış olduğunu görüyoruz, bu da her zamankinden çok daha karmaşık ve inandırıcı videolar üretmeyi mümkün kılıyor.'
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına dair Şam'dan beklenen açıklama geldi. Suriye devlet medyasına göre, Pazar gecesi Suriye'nin başkenti Şam çevresindeki bölgeye İsrail hava saldırılar düzenledi. Aynı haberlerde bu saldırıların bir miktar hasara yol açtığı bildirildi.
Devlet kontrolündeki SANA'ya konuşan bir askeri kaynak 'Hava savunmamız saldırının füzelerine karşılık verdi ve bazılarını düşürdü, kayıplar maddi kayıplarla sınırlıydı' dedi.
Mısır'ın Birleşmiş Milletler misyonu, acil insani ateşkes çağrısında bulunan BM Genel Kurulu karar taslağının metnini paylaştı. Mısır'ın BM temsilcisi Usame Abdel Khalek, X kanalındaki bir gönderide "Bu kan dökülmesinin derhal durdurulması gerekiyor" dedi.
Kanal 13'ün Pazar gecesi bildirdiğine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik savaş sonrası planları tartışmak üzere üst düzey müttefiklerden ve savunma teşkilatından temsilcilerden oluşan küçük, gizli bir ekip kurdu.
Söz konusu habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekipte İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler yer alıyor.
İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Herzog'un da toplantılarda yer aldığı belirtilen haberde, ekibin halihazırda dört kez bir araya geldiği ve bu hafta tekrar bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.
Kanal 13, Hanegbi liderliğindeki ekibin ulaştığı sonuçların da güvenlik kabinesine sunulacağını söyledi.
İsrail ordusu Pazartesi günü X kanalında yayınlanan bir gönderide Hamas'ın Şecaiya Taburu komutanı Emad Krikae'yi öldürdüğünü duyurdu.
193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militan Hamas arasındaki çatışmada acil insani ateşkes talep eden bir karar taslağını Salı günü oylaması bekleniyor
Hamas'ın El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail tankına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı gösteren video yayınladı. Hamas'ın yayınladığı videoda drone'dan atılan bombanın tankı tamamen yok ettiği görülüyor. Saldırıda İsrail'den herhangi bir kayıp olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hamas dün gece yaptığı açıklamada, son 48 saatte Gazze'de 40 İsrail askerini öldürdüğünü, 44 askeri aracı imha ettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık'ta yapılan oylamada ABD'nin Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesine ABD'li Senatör Bernie Sanders tepki gösterdi. Sanders yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Filistinlilerin korkunç koşullarla karşı karşıya olduğu bir dönemde ABD, insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan bir BM kararını veto etmemelidir. Gazze'deki çocukların gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Bunun şimdi gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.