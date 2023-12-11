IDF'nin yayınladığı teslim olma videosu için 'sahnelendi' iddiası

İsrail ordusu, Jabalia mülteci kampında tutuklandığı iddia edilen Hamas savaşçılarını gösteren bir video yayınladı.





Söz konusu videoda bir adamın askere doğru yürüdüğü ve sol elinde tüfek, sağ elinde ise el tabancası verdiği görülüyor.





Videonun farklı bir versiyonun ortaya çıkması, klibin sahnelenmiş olduğu ve videonun orijinalliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.





Al Jazeera'da yer alan habere göre, videodaki şahsın Gazze'de tanınmış, alüminyum atölyesi olan bir kişi olduğu ve iddialara göre Gazze'nin kuzeyinde farklı bir kasabada kaçırıldığı ortaya çıktı.





Texas Üniversitesi'nden propaganda ve teknoloji manipülasyonları uzmanı Samuel Wooley, savaşta "kamuoyunu manipüle etmek" için videoların kullanılmasında yeni bir şey olmadığını söyledi ve şu değerlendirmede bulundu;





'Görüntüler birçok şekilde tahrif edilebilir ve sahte olabilir ve bu yapay zekanın kullanımını da içeriyor. Manipüle edilmiş videoların kalitesinde büyük bir artış olduğunu görüyoruz, bu da her zamankinden çok daha karmaşık ve inandırıcı videolar üretmeyi mümkün kılıyor.'