Husiler Aden Körfezi'nde seyreden petrol tankerine füzeyle saldırdı

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıları ile gündeme gelen Husilerin bu kez Rus petrolü taşıyan Marshall Adaları bandıralı bir İngiliz tankerine füzeli saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıya uğrayan Marlin Luanda gemisinin işletmecisi Trafigura adlı firmadan yapılan açıklamada, füzenin geminin kargo tanklarından birinde yangına neden olduğu ve gemideki söndürme ekipmanları ile yangına müdahale edildiği bildirildi. İngiltere Deniz Ticareti Organizasyonu (UKMTO) olayın Aden Körfezi'nin 60 deniz mili güney doğusunda meydana geldiğini açıklarken, bölgedeki savaş gemilerinin hedef alınan tankere eşlik ettiği ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.