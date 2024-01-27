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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Lahey'deki tarihi karardan saatler sonra ikinci şok! Soykırım davası ABD'de başladı: Sanıklar arasında Biden da var

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#Gazze#İsrail#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Laheydeki tarihi karardan saatler sonra ikinci şok Soykırım davası ABDde başladı: Sanıklar arasında Biden da var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 11:16

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde açtığı davada, İsrail'in soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin bir kısmının soykırım hükümleri kapsamına girdiğini belirtti. Bu karardan saatler sonra ABD'den gelen haber ise ABD-İsrail koalisyonu için adeta ikinci şok oldu. İsrail'e sınırsız destek veren Biden ve ABD'li bakanların suçlandığı dava ABD'de görülmeye başlandı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail bu sözlerle çalkalanıyor: Netanyahu'nun kazanması mümkün değil

Gazze'deki savaş ile ilgili İsrail basınından itiraf gibi bir analiz geldi.


'Netanyahu'nun Başarısızlıkları Artarken, İsrail'in Kredisi Biten Başbakanı Daha Büyük Tehlike Oluşturuyor' manşeti ile okurlarının karşısına çıkan Haaretz yazıda şu ifadeye yer verdi; 


'Rehine krizinden Hamas'ın çöküşüne kadar herkesin bildiğini söylemenin zamanı geldi: Netanyahu'nun kazanması mümkün değil.'

İsrail ordusu Han Yunus'ta en az 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı
İsrail ordusu Han Yunusta en az 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki çatışmalarda uçak, tank ve piyade birliklerinin son 24 saat içinde en az 11 Filistinli savaşçıyı öldürdüğünü açıkladı.

Hizbullah İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi ve yeni ölü sayısını açıkladı

Hizbullah, Cuma gününü Lübnan'ın güney sınırındaki çeşitli İsrail bölgelerine saldırılar düzenleyerek, askeri hedefleri ve askerleri vurarak geçirdiğini söyledi. Dokuz saldırının sorumluluğunu üstlendi; bunlardan ilki sabah saatlerinde Hunin yakınlarındaki İsrail birliklerinin mevzisini hedef alıyordu. Saldırılardan altısı gece gerçekleşti; en sonuncusu İsrail'in Metulla civarındaki askerlere gece yarısı civarında düzenlenen roket saldırısını içeriyordu.

Husiler Aden Körfezi'nde seyreden petrol tankerine füzeyle saldırdı

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıları ile gündeme gelen Husilerin bu kez Rus petrolü taşıyan Marshall Adaları bandıralı bir İngiliz tankerine füzeli saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıya uğrayan Marlin Luanda gemisinin işletmecisi Trafigura adlı firmadan yapılan açıklamada, füzenin geminin kargo tanklarından birinde yangına neden olduğu ve gemideki söndürme ekipmanları ile yangına müdahale edildiği bildirildi. İngiltere Deniz Ticareti Organizasyonu (UKMTO) olayın Aden Körfezi'nin 60 deniz mili güney doğusunda meydana geldiğini açıklarken, bölgedeki savaş gemilerinin hedef alınan tankere eşlik ettiği ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Biden'a soykırım davası Kaliforniya'da başladı
Bidena soykırım davası Kaliforniyada başladı

ABD merkezli insan hakları örgütü Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Gazze halkına yönelik soykırımı önleyemedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine dava açmıştı.


Dava, Kaliforniya'daki bir federal mahkemede görülmeye başlandı. Duruşma, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın, Güney Afrika tarafından açılan bir davada İsrail'in Gazze'de soykırım eylemleri gerçekleştirmiş olduğunun makul olduğuna karar vermesinden birkaç saat sonra başladı.


Davacı taraf Gazze'de devam eden soykırımın şu ana kadar davalılar Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrail'e verilen koşulsuz destek sayesinde mümkün olduğunu savunuyor.


Davacılar federal mahkemenin ABD'yi, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığına son vermesi için nüfuzunu kullanmaya çağırmasını istiyor.


Al Jazeera'da yer alan habere göre, federal mahkemede görülmeye başlanan davaya Biden'ı temsilen avukatları katıldı.


CCR şikayeti ilk olarak geçen yılın Kasım ayında sundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail bu sözlerle çalkalanıyor: Netanyahu'nun kazanması mümkün değil
timelineİsrail ordusu Han Yunus'ta en az 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı
timelineHizbullah İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi ve yeni ölü sayısını açıkladı
timelineHusiler Aden Körfezi'nde seyreden petrol tankerine füzeyle saldırdı
timelineBiden'a soykırım davası Kaliforniya'da başladı
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#Gazze#İsrail#ABD

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