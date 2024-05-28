Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Küresel bir deprem: Netanyahu'nun skandal açıklamasına tepki yağıyor...

Refah saldırı küresel bir deprem etkisi yarattı

İsrail'in çadır kente düzenlediği saldırı ve arkasından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bunu trajik bir hata olarak değerlendirmesi küresel bir depreme neden oldu. Dünya liderleri ve yardım kuruluşları "Gazze'de güvenli alan yok" diyerek saldırıyı kınadı. İşte gelen tepkilerden bazıları...



BU DEHŞET DURMALI: BM Genel Sekreteri Antònio Guterres, saldırı sonrası sert bir kınama yayınladı ve "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşetin durması gerekiyor" dedi.



İĞRENÇLİK: BM yardım şefi Martin Griffiths, Netanyahu'nun saldırıya tepkisini eleştirdi . Griffiths, "Saldırının bir savaş suçu mu, yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar iğrençlikti" dedi



DAYANILMAZ: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının küresel bir öfkeye neden olduğunu belirtti ve ateşkes çağrısında bulundu. Almanya, aralarında çocukların da bulunduğu yanmış ceset görüntülerini "dayanılmaz" olarak nitelendirdi.



YÜREK PARÇALAYICI: ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırının "yürek parçalayıcı " olduğunu söyleyerek, ABD'nin İsrail'deki yetkililerle aktif bir şekilde temas kurduğunu vurguladı.



YERYÜZÜNDE CEHENNEM: UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıya ilişkin açıklamasında "Dün geceye ait görüntüler, Refah'ın yeryüzündeki cehenneme dönüştüğünün bir kanıtıdır" dedi.