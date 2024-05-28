Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Küresel bir deprem: Netanyahu'nun skandal açıklamasına tepki yağıyor...

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İsrail'in çadır kente düzenlediği saldırı ve arkasından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bunu trajik bir hata olarak değerlendirmesi küresel bir depreme neden oldu. Dünya liderleri ve yardım kuruluşları "Gazze'de güvenli alan yok" diyerek saldırıyı kınadı. İşte gelen tepkilerden bazıları...
BU DEHŞET DURMALI: BM Genel Sekreteri Antònio Guterres, saldırı sonrası sert bir kınama yayınladı ve "Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu dehşetin durması gerekiyor" dedi.
İĞRENÇLİK: BM yardım şefi Martin Griffiths, Netanyahu'nun saldırıya tepkisini eleştirdi . Griffiths, "Saldırının bir savaş suçu mu, yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar iğrençlikti" dedi
DAYANILMAZ: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının küresel bir öfkeye neden olduğunu belirtti ve ateşkes çağrısında bulundu. Almanya, aralarında çocukların da bulunduğu yanmış ceset görüntülerini "dayanılmaz" olarak nitelendirdi.
YÜREK PARÇALAYICI: ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırının "yürek parçalayıcı " olduğunu söyleyerek, ABD'nin İsrail'deki yetkililerle aktif bir şekilde temas kurduğunu vurguladı.
YERYÜZÜNDE CEHENNEM: UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırıya ilişkin açıklamasında "Dün geceye ait görüntüler, Refah'ın yeryüzündeki cehenneme dönüştüğünün bir kanıtıdır" dedi.
Filistin haber ajansı Wafa, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine, gece boyu düzenlediği bombalı saldırılarda en az altı kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Wafa ayrıca İsrail Ordusu'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah şehrinin kuzeyinde baskınlar düzenleyip en az 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.
ABC News'in ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ABD'ye yaptığı açıklamada IDF'nin saldırısı sonrası Refah'ta çıkan yangının 'büyük olasılıkla' şarapnellerin yakındaki bir yakıt deposuna isabet etmesi sonucu meydana geldiğini öne sürdü.
ABC News, Washington'ın şu anda bu iddiayı doğrulayacak ya da çürütecek hiçbir bilgisi olmadığını ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin soruşturmasının sonuçlarını beklediğini belirtiyor.
BM yardım şefi Martin Griffiths, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sivillerin iri diri yandığı çadır saldırısını 'tarik bir hata' olarak değerlendirmesine sert cevap verdi. "Saldırının savaş suçu mu yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu tartışması yok.Bunu 'hata' olarak adlandırmak, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır" diyen BM şefi dün gece yaşananları iğrençlik olarak değerlendirdi.
İsrail’in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepkiler sürerken, Cezayir’den konuya ilişkin yeni hamle geldi.
Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili acil bir toplantı talep etti. BM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarın TSİ 22.00’de gerçekleşmesi beklenen kapalı oturumda herhangi bir karar oylaması yapılmayacağı, toplantıda kapsamlı bir istişare yapılacağı öğrenildi.
Ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma’nın BM Güvenlik Konseyi’ne bölgedeki durumla ilgili bilgi vereceği belirtildi.
İsrail’in dün Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıya dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, “Refah'ta Filistinli sivillerin ölümüne neden olan saldırılar karşısında dehşete düştük. Kanada, Refah'ta bir İsrail askeri operasyonunu desteklememektedir. İnsanların bu düzeyde acı çekmesine bir son verilmelidir. Derhal ateşkes ilan edilmesini talep ediyoruz” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu parlamentoda dün İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirerek, saldırı hakkında soruşturma yürütüleceğini ifade etti. Muhalefet milletvekillerinin bağırışlarıyla kesilen konuşmasında Netanyahu, "Refah'ta savaşçı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyi tahliye ettik ve savaşçı olmayanlara zarar vermemek için azami çaba göstermemize rağmen maalesef bir şeyler trajik bir şekilde yanlış gitti. Olayı araştırıyoruz ve sonuçlara ulaşacağız, çünkü bu bizim politikamız” dedi
Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Her hedefe ulaşılmadan savaşı bitirmeye niyetim yok” ifadelerini kullandı.