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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Bazı eski Fransız büyükelçileri Gazze'deki savaşa siyasi çözüm çağrısında bulundu ve İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefini 'yanıltıcı' olarak nitelendirdi.
Le Monde'da yayınlanan bir köşe yazısında 18 eski büyükelçi, İsrail'in Gazze'de 'nafile olduğu kadar acımasız ve giderek daha tartışmalı' bir topyekûn savaş stratejisine giriştiğini söyledi.
Yazıda 'Hamas'ın ortadan kaldırılması' gerçekçi bir hedeften ziyade bir slogandır' denildi.
Geçici ateşkes devam ederken İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazete 'Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde' başlıklı bir analiz yayınladı.
Michael Freund imzalı yazıda 'Kuzey Kore, İsrail'in düşmanı olmaktan başka bir şey olmadığını gösterdi. İran ve Suriye ile yakın bağları var ve Hamas ile Hizbullah'ı destekliyor' denildi.
Freund, Kuzey Kore yapımı silahların Hamas tarafından kullanıldığını savundu. Yazının devamında şu ifadelere yer verildi;
'Kim Jong Un tombul ve çocuksu olabilir ama aynı zamanda tehlikelidir. Bu nedenle İsrail'in Kuzey Kore'ye karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi ve Pyongyang'ın Orta Doğu'daki haylazlığını kontrol altına almada önemli bir ortak olarak hizmet edebilecek Güney Kore ile ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesi çok önemli. Basitçe söylemek gerekirse, Kuzey Kore'nin ellerinde Yahudi kanı var. Bu cezasız kalmamalı'
Makaleyi kaleme alan Freund Netanyahu'nun ilk görev döneminde iletişim direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Hamas, Pazar günü Filistinli mahkumların karşılığında üçüncü bir İsrailli esir grubunu serbest bırakacak. Cumartesi günü 13 İsrailli ve 4 Taylandlı esir serbest bırakıldı. İsrail ise 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
İsrailliler, Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ikametgahı önünde pankartlar taşıyarak ve ona karşı sloganlar atarak bir gösteri düzenledi. Göstericiler Netanyahu'nun istifasını istedi.
İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında 2’nci esir takası yapıldı. Hamas 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi, İsrail ise 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Hamas o anlara ait görüntüler yayınladı.