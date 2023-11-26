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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailli gazeteden çarpıcı Kuzey Kore iddiası: Ellerinde Yahudi kanı var

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Hamas#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 10:41

İsrail ve Filistin arasındaki 4 günlük geçici ateşkes bugün üçüncü gününde. Daha fazla esirin bırakılması ve ateşkesin kalıcı hal gelmesi için çabalar sürerken İsrail basınından dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşen bir iddia geldi. Jerusalem Post Aksa Tufanı Operasyonu'nda Kuzey Kore’nin rolünü mercek altına aldı ve 'ellerinde Yahudi kanı var' dedi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Eski Fransız büyükelçileri, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefinin 'hayali' olduğunu belirten bir köşe yazısı yazdı

Bazı eski Fransız büyükelçileri Gazze'deki savaşa siyasi çözüm çağrısında bulundu ve İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefini 'yanıltıcı' olarak nitelendirdi.


Le Monde'da yayınlanan bir köşe yazısında 18 eski büyükelçi, İsrail'in Gazze'de 'nafile olduğu kadar acımasız ve giderek daha tartışmalı' bir topyekûn savaş stratejisine giriştiğini söyledi.


Yazıda 'Hamas'ın ortadan kaldırılması' gerçekçi bir hedeften ziyade bir slogandır' denildi.

Jerusalem Post: Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde

Geçici ateşkes devam ederken İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazete 'Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde' başlıklı bir analiz yayınladı.


Michael Freund imzalı yazıda 'Kuzey Kore, İsrail'in düşmanı olmaktan başka bir şey olmadığını gösterdi. İran ve Suriye ile yakın bağları var ve Hamas ile Hizbullah'ı destekliyor' denildi.


Freund, Kuzey Kore yapımı silahların Hamas tarafından kullanıldığını savundu. Yazının devamında şu ifadelere yer verildi;


'Kim Jong Un tombul ve çocuksu olabilir ama aynı zamanda tehlikelidir. Bu nedenle İsrail'in Kuzey Kore'ye karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi ve Pyongyang'ın Orta Doğu'daki haylazlığını kontrol altına almada önemli bir ortak olarak hizmet edebilecek Güney Kore ile ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesi çok önemli. Basitçe söylemek gerekirse, Kuzey Kore'nin ellerinde Yahudi kanı var. Bu cezasız kalmamalı'


Makaleyi kaleme alan Freund  Netanyahu'nun ilk görev döneminde iletişim direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Bugün bir tutuklunun daha serbest bırakılması bekleniyor

Hamas, Pazar günü Filistinli mahkumların karşılığında üçüncü bir İsrailli esir grubunu serbest bırakacak. Cumartesi günü 13 İsrailli ve 4 Taylandlı esir serbest bırakıldı. İsrail ise 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

İsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti

İsrailliler, Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ikametgahı önünde pankartlar taşıyarak ve ona karşı sloganlar atarak bir gösteri düzenledi. Göstericiler Netanyahu'nun istifasını istedi.

Hamas esir takasının görüntülerini yayınladı
Hamas esir takasının görüntülerini yayınladı

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında 2’nci esir takası yapıldı. Hamas 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi, İsrail ise 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Hamas o anlara ait görüntüler yayınladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineEski Fransız büyükelçileri, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefinin 'hayali' olduğunu belirten bir köşe yazısı yazdı
timelineJerusalem Post: Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde
timelineBugün bir tutuklunun daha serbest bırakılması bekleniyor
timelineİsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti
timelineHamas esir takasının görüntülerini yayınladı
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#Gazze#Hamas#İsrail

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