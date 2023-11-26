Jerusalem Post: Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde

Geçici ateşkes devam ederken İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazete 'Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde' başlıklı bir analiz yayınladı.





Michael Freund imzalı yazıda 'Kuzey Kore, İsrail'in düşmanı olmaktan başka bir şey olmadığını gösterdi. İran ve Suriye ile yakın bağları var ve Hamas ile Hizbullah'ı destekliyor' denildi.





Freund, Kuzey Kore yapımı silahların Hamas tarafından kullanıldığını savundu. Yazının devamında şu ifadelere yer verildi;





'Kim Jong Un tombul ve çocuksu olabilir ama aynı zamanda tehlikelidir. Bu nedenle İsrail'in Kuzey Kore'ye karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi ve Pyongyang'ın Orta Doğu'daki haylazlığını kontrol altına almada önemli bir ortak olarak hizmet edebilecek Güney Kore ile ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesi çok önemli. Basitçe söylemek gerekirse, Kuzey Kore'nin ellerinde Yahudi kanı var. Bu cezasız kalmamalı'





Makaleyi kaleme alan Freund Netanyahu'nun ilk görev döneminde iletişim direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı.