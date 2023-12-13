İsrail Kızıldeniz'e 4 yeni savaş gemisi gönderiyor

İsrail, Yemen'deki üst düzey bir Husi yetkilisinin Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyarması ve Salı günü Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan dar boğazda seyahat eden Norveç bayraklı bir tankere düzenlenen füze saldırısının ardından yeni gemileri konuşlandırdı.





İsrail ordusu sosyal medyada yaptığı açıklamada, dört yeni İsrail savaş gemisinin ilk kez Kızıldeniz'e doğru yola çıktığını söyledi. Açıklamada bunun savaşta bir ilk olduğunun altı çizildi.





Yeni savaş gemileri İsrail'in giderek büyüyen Sa'ar 6 sınıfı korvet filosunun bir parçası. Times of Israel'in bu yılın başlarında bildirdiğine göre bu korvetler İsrail'in gaz sahasını ve nakliye yollarını korumakla görevliydi.





Dünya kamuoyu İsrail'in Yemen'de de çatışmaya girerek yeni bir cephe açacağı ve savaşın bölgeye yayılmasından endişe ediyor.