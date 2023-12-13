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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, İsrail Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamaya başladı. Aynı habere göre, İsrail ordusunun operasyonları hakkında bilgi alan ABD'li yetkililere göre, İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki geniş tünel kompleksine deniz suyu pompalamaya başladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze Şeridi'nde savaşan 8 askerin öldürüldüğünü, Hamas terör grubuna yönelik kara saldırısında ölü sayısının 113'e çıktığını duyurdu. Ölenler arasında Golani Tugayı'nın 13. Taburu komutanı Almog'dan Yarbay Tomer Grinberg'in de olduğu açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden'a, İsrail'in Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu pompalamaya başladığı yönündeki haberler soruldu. Biden 'Tünellerdeki su baskını konusuna gelince... Bu tünellerin hiçbirinde rehine olmadığı yönünde iddialar var ama bunu kesin olarak bilmiyorum' dedi.
İsrail, Yemen'deki üst düzey bir Husi yetkilisinin Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyarması ve Salı günü Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan dar boğazda seyahat eden Norveç bayraklı bir tankere düzenlenen füze saldırısının ardından yeni gemileri konuşlandırdı.
İsrail ordusu sosyal medyada yaptığı açıklamada, dört yeni İsrail savaş gemisinin ilk kez Kızıldeniz'e doğru yola çıktığını söyledi. Açıklamada bunun savaşta bir ilk olduğunun altı çizildi.
Yeni savaş gemileri İsrail'in giderek büyüyen Sa'ar 6 sınıfı korvet filosunun bir parçası. Times of Israel'in bu yılın başlarında bildirdiğine göre bu korvetler İsrail'in gaz sahasını ve nakliye yollarını korumakla görevliydi.
Dünya kamuoyu İsrail'in Yemen'de de çatışmaya girerek yeni bir cephe açacağı ve savaşın bölgeye yayılmasından endişe ediyor.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 'Gazze'deki vahim durumdan ciddi endişe duyuyoruz' dedi ve Avustralya'nın acil insani yardımın akabilmesi ve rehinelerin serbest bırakılabilmesi için ateşkesi desteklediğinin altını çizdi.
Birleşmiş Milletler, 193 üyeli Genel Kurul'un dörtte üçünden fazlasının geçen hafta Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edilen hamleyi desteklemesinin ardından İsrail-Hamas savaşında acil insani ateşkes talebinde bulundu. Washington'un Genel Kurul'da veto hakkı yok. İsrail ve diğer sekiz ülkeyle birlikte karar taslağına karşı oy kullandı. Metin 153 lehte oy alırken, 23 ülke oylamaya katılmadı.
İsrail'in Kanal 12'si gazeteci Nir Debori aracılığıyla bu kareyi paylaştı. Söz konusu fotoğrafta yüzlerce Filistinlinin bir alana toplandığı ve gözaltına alındığı görülüyor. Bu kareyi alıntılayan New York Times görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler skandalı dünyaya duyurdu. Toler, fotoğrafın tam olarak nerede ve ne zaman çekildiğinin bilinmediğini yazdı.