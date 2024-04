NYU'daki Filistin yanlısı protestolarda personel ve öğrenciler tutuklandı

Polis, New York Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını protesto eden personeli ve öğrencileri tutukladı. Daha önce, öğretim üyelerinin, öğrenci aktivistleri polisten ayırmak için el ele tutuşarak bir sıra oluşturmak üzere bir araya geldiği bildirildi.





Aktivist grup Within Our Lifetime, polisin daha sonra "kamptaki öğrencileri koruyan tüm öğretim üyelerini tutukladığını" söyledi.



Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin yanlısı öğrenci protestoları devam ederken Columbia Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'ndeki öğrenciler de tutuklandı.





Columbia Başkanı Nemat Minouche Shafik Pazartesi günü yaptığı açıklamada, üniversitenin yüz yüze dersleri iptal ettiğini ve çevrimiçi eğitime geçeceğini söyledi.