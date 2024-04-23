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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaran hamle: Hizbullah komutanına suikast

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#İsrail#Hizbullah#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailden tansiyonu zirveye çıkaran hamle: Hizbullah komutanına suikast
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 14:56

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail attığı adım ile Ortadoğu'daki tansiyonu bir kez daha zirveye taşıdı. Daha önce Şam'daki İran elçiliğini hedef alan İsrail güçleri, İranlı komutanları öldürmüş ve Ortadoğu'da savaşın eşiğine gelinmişti. İsrail son olarak Lübnan'da Hizbullah komutanını hedef aldı. Ülke basını suikasta kurban giden ismin kimliğini dünyaya duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hizbullah bugün İsrail'in kuzeyine çok sayıda insansız hava aracı fırlattığını açıkladı

Hizbullah bugün İsrail'in kuzeyine çok sayıda insansız hava aracı fırlatmanın sorumluluğunu üstlendi. Hizbullah yaptığı açıklamada Akka'nın hemen kuzeyindeki Shraga askeri üssünü hedef aldığını söyledi. IDF, Acre ve Nahariya bölgesinde deniz üzerinde üç hedefi düşürdüğünü duyurdu.

İsrail'den Hizbullah komutanına suikast

Hizbullah'ın komutanı güney Lübnan'a düzenlenen saldırıda öldürüldü. Lübnan medyasına göre, Hizbullah'ın seçkin Radwan gücünün üst düzey üyelerinden Muhammed Halil Atiyeh'in öldüğünü doğruladı. Söz konusu haberlere göre, Tire'nin kuzeyinde bir otomobile düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü

Uydu görüntüleri, olası Refah operasyonu öncesinde Han Yunus'ta inşa halindeki çadır yerleşkesini gösteriyor

Associated Press tarafından analiz edilen uydu fotoğrafları, İsrail ordusunun Refah şehrini hedef alacak bir saldırı planlarının sinyallerini vermeye devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus yakınlarında yeni bir çadır kompleksinin inşa edildiğini gösteriyor.

AP tarafından analiz edilen Planet Labs PBC görüntüleri, çadır yerleşkesinin 16 Nisan'da Khan Younis'in hemen batısında tamamen inşaata başladığını gösteriyor. Pazar günü çekilen görüntüler, çadır yerleşkesinin o zamandan bu yana büyüdüğünü gösteriyor.

Haaretz gazetesi, herhangi bir bilgi vermeden, Mısır'ın olası bir Refah saldırısı öncesinde çadır yerleşkesini inşa ettiğini söyledi. İsrail ordusu çadırlarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

İsrail 200 gündür Gazze’ye saldırıyor: 34 bin 183 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi’ne 200 gündür devam eden saldırılarda can kaybı 34 bin 183’e, yaralı sayısı 77 bin 143’e yükseldi.

İran dışişleri bakanı AB yaptırımlarını 'üzüntü verici' olarak nitelendirdi
İran dışişleri bakanı AB yaptırımlarını üzüntü verici olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian, X'te yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından açıklanan Avrupa Birliği yaptırımlarının "üzüntü verici" olduğunu çünkü ülkenin meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söyledi.

NYU'daki Filistin yanlısı protestolarda personel ve öğrenciler tutuklandı

Polis, New York Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını protesto eden personeli ve öğrencileri tutukladı. Daha önce, öğretim üyelerinin, öğrenci aktivistleri polisten ayırmak için el ele tutuşarak bir sıra oluşturmak üzere bir araya geldiği bildirildi.


Aktivist grup Within Our Lifetime, polisin daha sonra "kamptaki öğrencileri koruyan tüm öğretim üyelerini tutukladığını" söyledi.

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin yanlısı öğrenci protestoları devam ederken Columbia Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'ndeki öğrenciler de tutuklandı.


Columbia Başkanı Nemat Minouche Shafik Pazartesi günü yaptığı açıklamada, üniversitenin yüz yüze dersleri iptal ettiğini ve çevrimiçi eğitime geçeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın rehine görüşmelerinde 'kale direğini değiştirdiğini' söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın "kale direğini değiştirdiğini" ve Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda İsrail ile yapılan rehine görüşmelerinde taleplerini değiştirdiğini söyledi.


Günlük basın toplantısında konuşan Miller, ABD'nin 7 Ekim'de rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını sağlayacak bir anlaşma için baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHizbullah bugün İsrail'in kuzeyine çok sayıda insansız hava aracı fırlattığını açıkladı
timelineİsrail'den Hizbullah komutanına suikast
timelineUydu görüntüleri, olası Refah operasyonu öncesinde Han Yunus'ta inşa halindeki çadır yerleşkesini gösteriyor
timelineİsrail 200 gündür Gazze’ye saldırıyor: 34 bin 183 ölü
timelineİran dışişleri bakanı AB yaptırımlarını 'üzüntü verici' olarak nitelendirdi
timelineNYU'daki Filistin yanlısı protestolarda personel ve öğrenciler tutuklandı
timelineABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın rehine görüşmelerinde 'kale direğini değiştirdiğini' söyledi

 

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#İsrail#Hizbullah#Dünya

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