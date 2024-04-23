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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hizbullah bugün İsrail'in kuzeyine çok sayıda insansız hava aracı fırlatmanın sorumluluğunu üstlendi. Hizbullah yaptığı açıklamada Akka'nın hemen kuzeyindeki Shraga askeri üssünü hedef aldığını söyledi. IDF, Acre ve Nahariya bölgesinde deniz üzerinde üç hedefi düşürdüğünü duyurdu.
Hizbullah'ın komutanı güney Lübnan'a düzenlenen saldırıda öldürüldü. Lübnan medyasına göre, Hizbullah'ın seçkin Radwan gücünün üst düzey üyelerinden Muhammed Halil Atiyeh'in öldüğünü doğruladı. Söz konusu haberlere göre, Tire'nin kuzeyinde bir otomobile düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü
Associated Press tarafından analiz edilen uydu fotoğrafları, İsrail ordusunun Refah şehrini hedef alacak bir saldırı planlarının sinyallerini vermeye devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus yakınlarında yeni bir çadır kompleksinin inşa edildiğini gösteriyor.
AP tarafından analiz edilen Planet Labs PBC görüntüleri, çadır yerleşkesinin 16 Nisan'da Khan Younis'in hemen batısında tamamen inşaata başladığını gösteriyor. Pazar günü çekilen görüntüler, çadır yerleşkesinin o zamandan bu yana büyüdüğünü gösteriyor.
Haaretz gazetesi, herhangi bir bilgi vermeden, Mısır'ın olası bir Refah saldırısı öncesinde çadır yerleşkesini inşa ettiğini söyledi. İsrail ordusu çadırlarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.
İsrail'in Gazze Şeridi’ne 200 gündür devam eden saldırılarda can kaybı 34 bin 183’e, yaralı sayısı 77 bin 143’e yükseldi.
İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian, X'te yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından açıklanan Avrupa Birliği yaptırımlarının "üzüntü verici" olduğunu çünkü ülkenin meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söyledi.
Polis, New York Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını protesto eden personeli ve öğrencileri tutukladı. Daha önce, öğretim üyelerinin, öğrenci aktivistleri polisten ayırmak için el ele tutuşarak bir sıra oluşturmak üzere bir araya geldiği bildirildi.
Aktivist grup Within Our Lifetime, polisin daha sonra "kamptaki öğrencileri koruyan tüm öğretim üyelerini tutukladığını" söyledi.
Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin yanlısı öğrenci protestoları devam ederken Columbia Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'ndeki öğrenciler de tutuklandı.
Columbia Başkanı Nemat Minouche Shafik Pazartesi günü yaptığı açıklamada, üniversitenin yüz yüze dersleri iptal ettiğini ve çevrimiçi eğitime geçeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın "kale direğini değiştirdiğini" ve Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda İsrail ile yapılan rehine görüşmelerinde taleplerini değiştirdiğini söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Miller, ABD'nin 7 Ekim'de rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını sağlayacak bir anlaşma için baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.