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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 30 bin 410 sivilin hayatını kaybettiğini, 71 bin 700 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 90 sivilin yaşamını yitirdiğini, 177 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olabileceğini söyledi.
Adının gizli kalması koşunu ile AFP'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır.'
İsrail’in 7 Ekim’de başladığı saldırılar devam ederken, İsrail dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Protestoların son adresi İsrail’in Washington Büyükelçiliği oldu. ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan büyükelçilik önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail’in Gazze saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti. Büyükelçilik önüne Filistin bayrakları ile gelen göstericiler, "Özgür Filistin", "Refah’tan ellerinizi çekin", "ABD yardımlarını durdurun", "Nazizm=Siyonizm" yazılı pankartlar taşıdı. Büyükelçilik binasının önündeki eylemin ardından yürüyüşe geçen eylemciler İsrail Büyükelçisinin evinin önüne gelerek orada da protestolarına devam etti.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile savaş kabinesi bakanı Benny Gantz arasındaki gerilime ilişkin yeni gelişmeler sızdı.
Gantz'ın ABD'yi ziyaret etme kararı ziyaretinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bilgisi dışında oluşturulması nedeniyle krize neden oldu.
Kamu yayıncısı Kan'a göre, İsrail'in ABD'deki büyükelçiliğine, Gantz'ın ziyaretini 'kolaylaştırmamam' emri verildi.
Aynı haberde İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog'un da ziyarette yer almayacağı bilgisine yer verildi.
İsrail basını Netanyahu'nun, Gantz'ın üst düzey ABD'li yetkililerle kendi onayı olmadan görüşmek üzere seyahat etme kararından dolayı son derece öfkeli olduğunu yazdı.
İbranice yayın yapan Filistin basınında yer alan haberlere göre, gece boyunca Gazze'nin merkezinde çok sayıda hava saldırısı gerçekleştiği bildirildi.
Filistin Yönetimi'nin resmi Wafa haber ajansına göre, hava saldırılarından biri Gazze Şehri'nin kuzey kesimindeki bir eve isabet ederek can kayıplarına yol açtı.
ABD Senatörü Jeff Merkley, ABD ordusunun bölgeye havadan malzeme göndermeye başlamasının ardından, Biden yönetimini Gazze'ye yapılan yardım tedarikini kara ve deniz yoluyla yapılan teslimatları da içerecek şekilde genişletmeye çağırdı.
Avrupa Komisyonu UNRWA'yı finanse etmeye devam edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili bir basın açıklamasında Avrupa Komisyonu'nun, UNRWA için 2024 yılı için öngörülen 82 milyon Euro'nun 50 milyon Euro'luk ilk dilimini dağıtmaya devam edeceği belirtildi.
İsrail ordusu Gazze'de yardım kuyruğunda bekleyen Filistinlilerin öldürülmeleri ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağını açıkladı