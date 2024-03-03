Hamas'tan ateşkes açıklaması

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olabileceğini söyledi.





Adının gizli kalması koşunu ile AFP'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





'İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır.'