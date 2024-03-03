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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'deki kriz verilen emir ile sızdı! Netanyahu küplere bindi! Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması

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#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsraildeki kriz verilen emir ile sızdı Netanyahu küplere bindi Hamastan flaş ateşkes açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 10:16

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tel Aviv ise büyük bir krize ev sahipliği yapıyor. Savaş kabinesi bakanı Benny Gantz'ın Başbakan Netanyahu'nun bilgisi dışında ABD ziyareti gerçekleştirmesi İsrail'de depreme yol açtı. İsrail basını Netanyahu'nun küplere bindiğini yazdı ve ABD'de kritik görüşmeler gerçekleştirecek Gantz için elçilik çalışanlarına gönderilen emri sayfasına taşıdı. Hamas'tan ise ateşkese dair flaş bir açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 30 bin 410 sivil öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 30 bin 410 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 30 bin 410 sivilin hayatını kaybettiğini, 71 bin 700 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 90 sivilin yaşamını yitirdiğini, 177 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Hamas'tan ateşkes açıklaması

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olabileceğini söyledi.


Adının gizli kalması koşunu ile AFP'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


'İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır.'

İsrail'in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi

İsrail’in 7 Ekim’de başladığı saldırılar devam ederken, İsrail dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Protestoların son adresi İsrail’in Washington Büyükelçiliği oldu. ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bulunan büyükelçilik önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail’in Gazze saldırılarını ve ABD’nin desteğini protesto etti. Büyükelçilik önüne Filistin bayrakları ile gelen göstericiler, "Özgür Filistin", "Refah’tan ellerinizi çekin", "ABD yardımlarını durdurun", "Nazizm=Siyonizm" yazılı pankartlar taşıdı. Büyükelçilik binasının önündeki eylemin ardından yürüyüşe geçen eylemciler İsrail Büyükelçisinin evinin önüne gelerek orada da protestolarına devam etti.

İsrail'de hükümet krizinde yeni perde: Ziyaretini kolaylaştırmayın
İsrailde hükümet krizinde yeni perde: Ziyaretini kolaylaştırmayın

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile savaş kabinesi bakanı Benny Gantz arasındaki gerilime ilişkin yeni gelişmeler sızdı.


Gantz'ın ABD'yi ziyaret etme kararı ziyaretinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bilgisi dışında oluşturulması nedeniyle krize neden oldu.


Kamu yayıncısı Kan'a göre, İsrail'in ABD'deki büyükelçiliğine, Gantz'ın ziyaretini 'kolaylaştırmamam' emri verildi.


Aynı haberde İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog'un da ziyarette yer almayacağı bilgisine yer verildi.


İsrail basını Netanyahu'nun, Gantz'ın üst düzey ABD'li yetkililerle kendi onayı olmadan görüşmek üzere seyahat etme kararından dolayı son derece öfkeli olduğunu yazdı.

Gazze'nin merkezinde gece boyunca hava saldırıları bildirildi

İbranice yayın yapan Filistin basınında yer alan haberlere göre, gece boyunca Gazze'nin merkezinde çok sayıda hava saldırısı gerçekleştiği bildirildi.


Filistin Yönetimi'nin resmi Wafa haber ajansına göre, hava saldırılarından biri Gazze Şehri'nin kuzey kesimindeki bir eve isabet ederek can kayıplarına yol açtı.

ABD Senatörü, havadan atılan yardımların ardından Gazze'ye karadan yardım ulaştırılması çağrısında bulundu
ABD Senatörü, havadan atılan yardımların ardından Gazzeye karadan yardım ulaştırılması çağrısında bulundu

ABD Senatörü Jeff Merkley, ABD ordusunun bölgeye havadan malzeme göndermeye başlamasının ardından, Biden yönetimini Gazze'ye yapılan yardım tedarikini kara ve deniz yoluyla yapılan teslimatları da içerecek şekilde genişletmeye çağırdı.

AB, UNRWA'yı finanse etmeye devam edecek

Avrupa Komisyonu UNRWA'yı finanse etmeye devam edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili bir basın açıklamasında Avrupa Komisyonu'nun, UNRWA için 2024 yılı için öngörülen 82 milyon Euro'nun 50 milyon Euro'luk ilk dilimini dağıtmaya devam edeceği belirtildi.

IDF'den katliam sonrası 'soruşturma' sözü

İsrail ordusu Gazze'de yardım kuyruğunda bekleyen Filistinlilerin öldürülmeleri ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağını açıkladı

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFilistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 30 bin 410 sivil öldü
timelineHamas'tan ateşkes açıklaması
timelineİsrail'in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi
timelineİsrail'de hükümet krizinde yeni perde: Ziyaretini kolaylaştırmayın
timelineGazze'nin merkezinde gece boyunca hava saldırıları bildirildi
timelineABD Senatörü, havadan atılan yardımların ardından Gazze'ye karadan yardım ulaştırılması çağrısında bulundu
timelineAB, UNRWA'yı finanse etmeye devam edecek
timelineIDF'den katliam sonrası 'soruşturma' sözü
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#İsrail#Gazze#Dünya

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