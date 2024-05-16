İsrail'de Gallant depremi: Kovulması talep ediliyor

İsrail'de gündem televizyonda yayınlanan konuşmasında hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik savaş sonrası düşüncelerine meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant.





İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümetin Gazze için savaş sonrası plan sorununu çözmedeki başarısızlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

İsrail'in savaş kabinesi içindeki askeri harekâtın yönü konusunda görüş ayrılığının nadir görülen bir işareti olarak, Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze'deki sivil ve askeri yönetimi ele geçirme planının olmadığını açıkça ilan etmeye çağırdı.





Galant 'Ekim ayından beri bu konuyu Kabine'de sürekli olarak gündeme getiriyorum ve hiçbir yanıt alamadım' dedi. Basın toplantısı Gallant'ın aylardan beri düzenlediği ilk basın toplantısıydı ve İsrail savaş kabinesinden bir üyenin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı en sert eleştiriydi.

Jerusalem post Gallent'ın hamlesi için 'siyasi fırtına başlattı' yorumunda bulundu Başbakan Binyamin Netanyahu, rakip Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'e atıfta bulunarak 'Hamasistan'ı El Fetihistan'la değiştirmeye hazır olmadığını' söyleyerek sert yanıt verdi.





Gallant'a en sert tepki ise hükümet ortaklarından geldi. Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı isimleri Gallant'ın kovulmasını talep etti.





İsrail'in önde gelen gazetelerinden Times of Israel hükümet içindeki çatlağı 'Aşırı sağcı politikacılar, Gazze'nin geleceği konusunda Başbakan'a meydan okuduğu için Gallant'ın kovulmasını talep ediyor' manşeti ile duyurdu.





Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bir video mesajında, Netanyahu'nun kabineye, Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin kıyı şeridinin savaş sonrası yönetimine katılımını reddeden bir karar getirmesini ve eğer bu yönde hareket etmezse Gallant'ın görevden alınmasını talep etti.