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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'de Gallant depremi! Savunma Bakanı sessizliğini bozdu, hükümet ortakları kovulmasını istedi!

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#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailde Gallant depremi Savunma Bakanı sessizliğini bozdu, hükümet ortakları kovulmasını istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 08:25

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail siyaseti ise 'Gallant depremine' ev sahipliği yapıyor. Uzun süre sonra kameraların karşına geçen savunma bakanı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Ülke basını Gallant'ın hamlesini 'siyasi fırtına başlattı' şeklinde yorumladı. Hükümet ortakları ise bakanın kovulması çağrısında bulundu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail'de Gallant depremi: Kovulması talep ediliyor

İsrail'de gündem televizyonda yayınlanan konuşmasında hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik savaş sonrası düşüncelerine meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant.


İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümetin Gazze için savaş sonrası plan sorununu çözmedeki başarısızlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

İsrail'in savaş kabinesi içindeki askeri harekâtın yönü konusunda görüş ayrılığının nadir görülen bir işareti olarak, Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze'deki sivil ve askeri yönetimi ele geçirme planının olmadığını açıkça ilan etmeye çağırdı.


Galant 'Ekim ayından beri bu konuyu Kabine'de sürekli olarak gündeme getiriyorum ve hiçbir yanıt alamadım' dedi. Basın toplantısı Gallant'ın aylardan beri düzenlediği ilk basın toplantısıydı ve İsrail savaş kabinesinden bir üyenin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı en sert eleştiriydi.

Jerusalem post Gallent'ın hamlesi için 'siyasi fırtına başlattı' yorumunda bulundu Başbakan Binyamin Netanyahu, rakip Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih'e atıfta bulunarak 'Hamasistan'ı El Fetihistan'la değiştirmeye hazır olmadığını' söyleyerek sert yanıt verdi.


Gallant'a en sert tepki ise hükümet ortaklarından geldi. Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı isimleri Gallant'ın kovulmasını talep etti.


İsrail'in önde gelen gazetelerinden Times of Israel hükümet içindeki çatlağı 'Aşırı sağcı politikacılar, Gazze'nin geleceği konusunda Başbakan'a meydan okuduğu için Gallant'ın kovulmasını talep ediyor' manşeti ile duyurdu.


Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bir video mesajında, Netanyahu'nun kabineye, Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin kıyı şeridinin savaş sonrası yönetimine katılımını reddeden bir karar getirmesini ve eğer bu yönde hareket etmezse Gallant'ın görevden alınmasını talep etti.

İsrail bugüne kadar Gazze Şeridi'nin yüzde 78'i için tahliye emri verdi
İsrail bugüne kadar Gazze Şeridinin yüzde 78i için tahliye emri verdi

BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, İsrail ordusunun 6 Mayıs'tan bu yana kuzey ve güney Gazze için beş tahliye emri çıkardığını ve savaşın başlamasından bu yana bu tür emirlere tabi olan toplam alanı yerleşim bölgesinin yüzde 78'ine genişlettiğini söyledi.

Kıdemli Biden yetkilisi: ABD, Gallant'ın Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin endişelerini paylaşıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminden üst düzey bir yetkili, ABD'nin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, mevcut savaştan sonra Gazze'de olası bir askeri yönetimin dayatılması konusunda dile getirdiği endişeleri paylaştığını söyledi.


Yetkili, 'Savunma Bakanı'nın, IDF'nin ele geçirdiği toprakları elinde tutması ve yönetmesi, dolayısıyla Hamas'ın bu bölgelerde yeniden canlanmasına olanak sağlaması yönünde herhangi bir plan geliştirmediği yönündeki endişesini paylaşıyoruz. Bu endişe verici çünkü amacımız Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görmek' dedi.

ABD ordusu, Yemen'de dört Husi insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı

ABD ordusu, Yemen'in İran destekli Husiler tarafından kontrol edilen bir bölgesinde dört "mürettebatsız hava sistemini" imha ettiğini açıkladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'de Gallant depremi: Kovulması talep ediliyor
timelineİsrail bugüne kadar Gazze Şeridi'nin yüzde 78'i için tahliye emri verdi
timelineKıdemli Biden yetkilisi: ABD, Gallant'ın Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin endişelerini paylaşıyor
timelineABD ordusu, Yemen'de dört Husi insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı
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#İsrail#Gazze#Dünya

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