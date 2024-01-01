Hamas'tan yeni yıl saldırısı: İsrail'e en az 20 roket atıldı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "Gazze'deki soykırıma" tepki olarak ateş açtıklarını açıkladı. Açıklamada 'El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak 'Tel Aviv' şehrini ve çevresini 'M90' roketleriyle bombalıyor' denildi.





Yeni yılın başında Hamas tarafından güney ve orta İsrail'e 20'den fazla roket ateşlendi. Al Jazeera Tel Aviv ve Kudüs'in dış mahallelerinde sirenlerin çaldığını yazdı.

Times of Israel '2023 yerini 2024'e bırakırken Demir Kubbe, gece yarısından hemen sonra Tel Aviv'in üzerinde Gazze'den gelen roketleri durdurdu' dedi.





Haaretz 'İsrail yeni yıla sirenlerle giriyor' manşetini atarken bir başka İsrail merkezli haber platformu Jerusalem Post başlığında 'roket yağmuru' ifadesini kullandı.





Haberde '1 Ocak gece yarısından birkaç saniye sonra Orta İsrail roketlerle doldu' denildi. İsrail basını herhangi bir can kaybının yaşanmadığını yazdı.