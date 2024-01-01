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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail güçleri, IDF'nin Hamas'a karşı savaşının 3. aşamasına planlanan geçiş öncesinde Han Yunus'taki ve Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişletti. İsrail basını savaşın üç ila dokuz ay daha sürmesinin beklendiğini yazdı.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Biden yönetiminin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını reddetmesi gerektiğini söyledi. Smotrich Ordu Radyosuna verdiği demeçte, 'Gazze Şeridi'nde yapılması gereken şey göçü teşvik etmektir' demişti
IDF, önemli sayıda yedek askeri sivil hayatlarına döndürme sürecini başlattı. İki ek tam tugayın bu hafta sonuna doğru evlerine dönmesi planlanıyor.
Batı Irak'ta ABD ve diğer uluslararası güçlere ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssü üzerinde silahlı bir insansız hava aracını düşürdü. Pazartesi günü erken saatlerde gerçekleşen ve can kaybı veya hasara yol açmayan saldırı, ABD ve diğer uluslararası güçlerin konuşlandığı Kuzey Irak'taki Erbil havaalanında dün bir insansız hava aracının düşürülmesinden birkaç saat sonra gerçekleşen ikinci saldırı oldu.
ABC News'in haberine göre ABD, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın gölgesinde, USS Gerald Ford uçak gemisi saldırı grubunu Ortadoğu'dan geri çekecek. ABC News haberi ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdı. Uçak gemisi, savaşın başlangıcında bölgesel bir gerilimin önlenmesi amacıyla gönderilmişti.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "Gazze'deki soykırıma" tepki olarak ateş açtıklarını açıkladı. Açıklamada 'El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak 'Tel Aviv' şehrini ve çevresini 'M90' roketleriyle bombalıyor' denildi.
Yeni yılın başında Hamas tarafından güney ve orta İsrail'e 20'den fazla roket ateşlendi. Al Jazeera Tel Aviv ve Kudüs'in dış mahallelerinde sirenlerin çaldığını yazdı.
Times of Israel '2023 yerini 2024'e bırakırken Demir Kubbe, gece yarısından hemen sonra Tel Aviv'in üzerinde Gazze'den gelen roketleri durdurdu' dedi.
Haaretz 'İsrail yeni yıla sirenlerle giriyor' manşetini atarken bir başka İsrail merkezli haber platformu Jerusalem Post başlığında 'roket yağmuru' ifadesini kullandı.
Haberde '1 Ocak gece yarısından birkaç saniye sonra Orta İsrail roketlerle doldu' denildi. İsrail basını herhangi bir can kaybının yaşanmadığını yazdı.