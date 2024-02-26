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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) görülen davanın son gününde, yani bugün, Türkiye, İspanya, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği sözlü beyanda bulunacak.
Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda 19 Şubat’ta başlayan davada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız bugün Türkiye’nin görüşlerini dile getirecek.
Yaklaşık 30 dakika sürecek sunumda Büyükelçi Yıldız, 1967 yılından bu yana İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamalara ilişkin Ankara’nın görüşlerini aktaracak.
Duruşmaların son gününde Türkiye’nin yanı sıra, İspanya, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği de sözlü beyanlarını açıklayacak.
IDF Pazar günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de Hamas tarafından yakalanıp rehin alınan 19 yaşındaki İsrail askeri Oz Daniel'in Gazze'de esaret altında öldüğünü doğruladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün (Pazar) Gazze Şeridi'nde, bölgenin hem kuzey hem de güney kesimlerinde çıkan çatışmalar sırasında beş askerin ciddi şekilde yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, Gazze'deki savaşı protesto etmek amacıyla bugün erken saatlerde Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD askeri mensubunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Hava Kuvvetleri sözcüsü, olayın aktif görevli bir havacıyla ilgili olduğunu doğruladı. New York Times'ın haberine göre, askeri kıyafet giyen adam internet üzerinden canlı yayınladığı videoda 'Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım' dedi ve kendisini ateşe vererek 'Filistin'i özgür bırakın' diye bağırdı.
IDF, Savaş Kabinesi'ne hem Filistinli sivilleri Refah'tan tahliye etme hem de Mısır sınırına yakın Gazze bölgesinde bulunan son Hamas taburlarından bazılarını askeri olarak imha etme planını sundu
Başbakanlık Ofisi, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin bu akşam savaş kabinesine Filistinli sivillerin Gazze'nin en güneyindeki Refah kentindeki savaş bölgelerinden tahliyesine ve ileriye dönük operasyonel stratejisine ilişkin bir plan sunduğunu söyledi.
İbranice duyuruda, ordunun "yaklaşan operasyonel planla birlikte, savaş kabinesine Gazze Şeridi'ndeki savaş bölgelerinden halkın tahliye edilmesine yönelik bir plan sunduğu" belirtiliyor.
Ayrıca PMO, kabinenin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve diğer bölgelerde meydana gelen yağmayı önleyecek şekilde güney Gazze'ye insani yardım sağlanmasını onayladığını söyledi.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki son kalesi olan ve aynı zamanda 2,3 milyonluk bölge nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a askeri saldırı planlarını sürdürüyor.
İsrail basını planın Hamas'a yönelik bir dizi saldırıyı kapsayacağını yazdı.
ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Aden Körfezi'nde ABD bayraklı ve sahibi olduğu bir petrol ürünü tankerine gemisavar balistik füze ateşlediğini söyledi. Füzenin ıskalayıp suya düştüğü belirtildi.
CENTCOM, X'te yaptığı paylaşımda ayrıca Kızıldeniz'in güneyinde iki "tek yönlü saldırı insansız hava aracını" düşürdüğünü, üçüncü bir İHA'nın ise düştüğünü söyledi.
Kıdemli Husi lideri Muhammed Ali el-Husi, Pazar günü bir X gönderisinde, Gazze'ye daha fazla yardım gönderilmesi karşılığında, hasar nedeniyle terk edilen İngilizlere ait bir kargo gemisini iade etmeyi teklif etti.
NBC News'in haberine göre gemi geçen hafta Husi füzesi tarafından vurulduktan sonra terk edilmişti.