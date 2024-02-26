IDF Refah'ın tahliye planını sundu, güney Gazze'ye yardım için onay aldı

IDF, Savaş Kabinesi'ne hem Filistinli sivilleri Refah'tan tahliye etme hem de Mısır sınırına yakın Gazze bölgesinde bulunan son Hamas taburlarından bazılarını askeri olarak imha etme planını sundu





Başbakanlık Ofisi, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin bu akşam savaş kabinesine Filistinli sivillerin Gazze'nin en güneyindeki Refah kentindeki savaş bölgelerinden tahliyesine ve ileriye dönük operasyonel stratejisine ilişkin bir plan sunduğunu söyledi.





İbranice duyuruda, ordunun "yaklaşan operasyonel planla birlikte, savaş kabinesine Gazze Şeridi'ndeki savaş bölgelerinden halkın tahliye edilmesine yönelik bir plan sunduğu" belirtiliyor.





Ayrıca PMO, kabinenin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve diğer bölgelerde meydana gelen yağmayı önleyecek şekilde güney Gazze'ye insani yardım sağlanmasını onayladığını söyledi.





İsrail, Hamas'ın Gazze'deki son kalesi olan ve aynı zamanda 2,3 milyonluk bölge nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a askeri saldırı planlarını sürdürüyor.

İsrail basını planın Hamas'a yönelik bir dizi saldırıyı kapsayacağını yazdı.



