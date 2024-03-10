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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail güne siren sesleriyle uyandı: Hizbullah'tan füze yağmuru! İlk görüntüler geldi

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#İsrail#Gazze#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 13:13

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail pazar gününe siren sesleri ile uyandı. Hizbullah ülkenin kuzeyine 2 dakika arayla onlarca füze ateşledi. Pek çok yerleşim yerinde roket sirenleri çaldı. IDF roketlerden sadece 7'sinin Demir Kubbe tarafından düşürülebildiğini açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail ordusu güney Lübnan'a 3 ayrı saldırı düzenlediğini doğruladı

İsrail ordusu dün, savaş uçaklarının güney Lübnan'ın Khirbet Selm kasabasında "Hizbullah görevlilerini barındıran askeri bir yapı" olduğunu iddia ettiği yeri hedef aldığını doğruladı.


Lübnan devlet medyası Cumartesi günü söz konusu saldırıda en az beş kişinin öldürüldüğünü bildirdi ve Hizbullah, bunlardan üçünün kendi üyesi olduğunu doğruladı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki dakika arayla 37 roket atıldı

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki dakika arayla 37 roket fırlattı. Saldırının ardından İsrail'in kuzeyindeki Meron, Kfar Hoshen, Or HaGanuz, Jish, Kerem Ben Zimra, Kibbutz Baram, Kibbutz Tzivon ve Bar Yochai'de sirenler çaldı.


Saldırı ile ilgili IDF'den yapılan açıklamada roketlerden 7'sinin 'Demir Kubbe' olarak bilinen savunma sistemi tarafından düşürüldüğü açıklandı.


Saldırı anına ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Gazze'de can kaybı 31 bini geçti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 85 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 45'e yükseldi.

ABD gemisi geçici liman inşa etmek için Gazze’ye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye yardım ulaştırmak için geçici liman inşa edileceğini açıklamasının ardından General Frank S. Besson gemisi, Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı. Geminin limanı inşa etmek için malzeme taşıdığı ifade edildi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “9 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlayacağını açıklamasından 36 saatten kısa bir süre sonra, ABD Ordu Gemisi (USAV) General Frank S. Besson, Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrılarak Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı. Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor” denildi.

İspanya Başbakanı Sanchez’den Filistin açıklaması: Parlamentoya sunacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin’in bir devlet olarak tanınması için parlamentoya teklif sunacağını söyledi. İspanya Başbakanı Sanchez, söz konusu kararını ‘ahlaki inançtan dolayı’ verdiğini vurgulayarak, “İspanya'nın Filistin devletini tanımasını teklif edeceğim. Bunu ahlaki bir inançla, haklı bir dava için ve iki devletin, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapıyorum” dedi.

ABD ordusu, Gazze’ye havadan yardım yaptı

ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı C-130 uçakları, dün Gazze’ye havadan yardım yaptı. Açıklamada, 41 binden fazla gıda paketi ve 23 binden fazla su şişesinin Gazze’ye ulaştırıldığı ifade edildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail ordusu güney Lübnan'a 3 ayrı saldırı düzenlediğini doğruladı
timelineLübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki dakika arayla 37 roket atıldı
timelineGazze'de can kaybı 31 bini geçti
timelineABD gemisi geçici liman inşa etmek için Gazze’ye gidiyor
timelineİspanya Başbakanı Sanchez’den Filistin açıklaması: Parlamentoya sunacak
timelineABD ordusu, Gazze’ye havadan yardım yaptı
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#İsrail#Gazze#Dünya

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