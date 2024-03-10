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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail ordusu dün, savaş uçaklarının güney Lübnan'ın Khirbet Selm kasabasında "Hizbullah görevlilerini barındıran askeri bir yapı" olduğunu iddia ettiği yeri hedef aldığını doğruladı.
Lübnan devlet medyası Cumartesi günü söz konusu saldırıda en az beş kişinin öldürüldüğünü bildirdi ve Hizbullah, bunlardan üçünün kendi üyesi olduğunu doğruladı.
Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki dakika arayla 37 roket fırlattı. Saldırının ardından İsrail'in kuzeyindeki Meron, Kfar Hoshen, Or HaGanuz, Jish, Kerem Ben Zimra, Kibbutz Baram, Kibbutz Tzivon ve Bar Yochai'de sirenler çaldı.
Saldırı ile ilgili IDF'den yapılan açıklamada roketlerden 7'sinin 'Demir Kubbe' olarak bilinen savunma sistemi tarafından düşürüldüğü açıklandı.
Saldırı anına ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 85 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 45'e yükseldi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye yardım ulaştırmak için geçici liman inşa edileceğini açıklamasının ardından General Frank S. Besson gemisi, Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı. Geminin limanı inşa etmek için malzeme taşıdığı ifade edildi.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “9 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlayacağını açıklamasından 36 saatten kısa bir süre sonra, ABD Ordu Gemisi (USAV) General Frank S. Besson, Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrılarak Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı. Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor” denildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin’in bir devlet olarak tanınması için parlamentoya teklif sunacağını söyledi. İspanya Başbakanı Sanchez, söz konusu kararını ‘ahlaki inançtan dolayı’ verdiğini vurgulayarak, “İspanya'nın Filistin devletini tanımasını teklif edeceğim. Bunu ahlaki bir inançla, haklı bir dava için ve iki devletin, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapıyorum” dedi.
ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı C-130 uçakları, dün Gazze’ye havadan yardım yaptı. Açıklamada, 41 binden fazla gıda paketi ve 23 binden fazla su şişesinin Gazze’ye ulaştırıldığı ifade edildi.