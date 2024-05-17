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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail güne siren sesleri ile başladı! Gallant'tan çok konuşulacak 'savaş sonrası' plan

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail güne siren sesleri ile başladı Gallanttan çok konuşulacak savaş sonrası plan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 10:41

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları 224 gündür aralıksız devam ediyor, can kaybı35 bini aştı. İsrail bugün güne Lübnan tarafından yapılan saldırılar nedeni ile siren sesleri eşliğinde başlarken, Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tutan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş sonrası Gazze planı günün en çok konuşulan haberi oldu.

İsrail medyası: Gallant'ın planı Filistinli yetkililerin silahlandırılmasını öneriyor
İsrail medyası: Gallantın planı Filistinli yetkililerin silahlandırılmasını öneriyor

Israel Hayom gazetesinde yer alan bir habere göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze için "ertesi gün" planı, uluslararası gözetim altında Filistin Yönetimi'ne bağlı yerel figürlere silah sağlanmasını içeriyor.

Gallant çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin İsrail tarafından sivil ya da askeri olarak yönetilmesine rıza göstermeyeceğini vurgulayarak bölgenin Hamas dışındaki Filistinli oluşumlar tarafından, uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu söylemişti.

Hayom'un elde ettiği bilgilere göre, Gallant'ın bu planı savunma kurumları tarafından destekleniyor. İsrailli kaynaklara göre Filistinlilere verilecek silahlar İsrail tarafından elektronik olarak izlenecek.

Yoav Gallant dün yaptığı açıklamada hükümetin Gazze için savaş sonrası plan sorununu çözmedeki başarısızlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze'deki sivil ve askeri yönetimi ele geçirme planının olmadığını açıkça ilan etmeye çağırmıştı.

13 ülkeden İsrail'e Refah uyarısı
13 ülkeden İsraile Refah uyarısı

Alman DPA haber ajansı, 13 ülkenin dışişleri bakanlarının, İsrail'i Refah'a yönelik kara saldırısı konusunda uyardığını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a gönderilen mektupta İsrail hükümetinden tüm sınır kapılarını açarak Gazze'deki yıkıcı ve kötüleşen insani krizi hafifletmesi istendi.

Mektuba Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İsveç dışişleri bakanları imza attı

İsrail'in kuzeyinde siren sesleri

İsrail ordusu, Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeybatısındaki Batı Celile bölgesine doğru çok sayıda insansız hava aracının fırlatıldığını açıkladı. İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenler çalarken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hizbullah saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail yine mülteci kampını hedef aldı
İsrail yine mülteci kampını hedef aldı

İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda en az altı kişi hayatını kaybetti. Evde yaklaşık 30 yerinden edilmiş Filistinli barınıyordu. Acil durum görevlileri enkaz altında yaralıları arıyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail medyası: Gallant'ın planı Filistinli yetkililerin silahlandırılmasını öneriyor
timeline13 ülkeden İsrail'e Refah uyarısı
timelineİsrail'in kuzeyinde siren sesleri
timelineİsrail yine mülteci kampını hedef aldı
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#İsrail#Hamas#Gazze

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