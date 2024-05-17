Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail güne siren sesleri ile başladı! Gallant'tan çok konuşulacak 'savaş sonrası' plan

İsrail medyası: Gallant'ın planı Filistinli yetkililerin silahlandırılmasını öneriyor

Israel Hayom gazetesinde yer alan bir habere göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze için "ertesi gün" planı, uluslararası gözetim altında Filistin Yönetimi'ne bağlı yerel figürlere silah sağlanmasını içeriyor.



Gallant çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin İsrail tarafından sivil ya da askeri olarak yönetilmesine rıza göstermeyeceğini vurgulayarak bölgenin Hamas dışındaki Filistinli oluşumlar tarafından, uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu söylemişti.



Hayom'un elde ettiği bilgilere göre, Gallant'ın bu planı savunma kurumları tarafından destekleniyor. İsrailli kaynaklara göre Filistinlilere verilecek silahlar İsrail tarafından elektronik olarak izlenecek.



Yoav Gallant dün yaptığı açıklamada hükümetin Gazze için savaş sonrası plan sorununu çözmedeki başarısızlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in Gazze'deki sivil ve askeri yönetimi ele geçirme planının olmadığını açıkça ilan etmeye çağırmıştı.