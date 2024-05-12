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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail bu sözlerle çalkalanıyor! Genelkurmay Başkanı Halevi'den Netanyahu'ya sert eleştiri

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#İsrail#Gazze#Netanyahu
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail bu sözlerle çalkalanıyor Genelkurmay Başkanı Haleviden Netanyahuya sert eleştiri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 13:03

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail basını, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin kabine toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdiğini yazdı. İşte İsrail'de adeta deprem etkisi yaratan o sözler…

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu’ya eleştiri

 

İsrail medyasına göre, bu hafta gerçekleştirilen kabine toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sonrası stratejisi ele alındı. Habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'yu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine dair bir stratejisi olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Cibaliye’ye yeniden saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Halevi, “Gazze Şeridi’nde Hamas dışında bir yönetim oluşturulmasına yönelik diplomatik süreç kaydedilmezse diğer bölgelerde de bir kez daha saldırı gerçekleştirmek durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Haberde adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin de bir strateji geliştirmeleri ve karar almaları konusunda siyasi liderleri uyardığı kaydedildi. Ayrıca, kabine üyelerinin de Netanyahu’yu İsrail'in son birkaç haftadaki tutumu ve karar alma konusundaki eksikliğinin "sadece hayatları riske attığı" konusunda uyardığı bildirildi.


NETANYAHU İLE RONEN BAR ARASINDA TARTIŞMA


İsrail medyasında yer alan bir başka haberde ise, Netanyahu’nun İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar ile de tartışma yaşadığını yazdı. Haberde, Bar’ın Savunma Bakanı Yoav Gallant ile stratejik planlama konusunda toplantı yapmasına öfkelenen Netanyahu, Shin Bet’in MOSSAD ya da Gall

Filistin Sivil Savunma: Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıları arttırarak sürdürmesi sonucu Gazze Şeridi’ndeki insani kriz de giderek derinleşiyor. Sivil yerleşim alanlarının yanı sıra hastane ve insani yardım kuruluşlarını de hedef alan İsrail, Gazze Şeridi’nde tam anlamıyla soykırım uyguluyor.

Gazze Sivil Savunma sözcüsü yaptığı açıklama ile Gazze’deki durumun giderek kötüleştiği ve artık altyapının da tükendiğini duyurdu. Sözcü, İsrail saldırıları sonucu Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı: Netanyahu, tarihe soykırım suçlusu olarak geçeceksiniz

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Netanyahu, tarihe soykırım suçlusu olarak geçeceksiniz. Binlerce sivil çocuğun, kadının ve yaşlı insanın üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz” dedi.

Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu
Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Seattle dışında eski bir Microsoft yöneticisinin evinde düzenlenen bağış toplama etkinliğinde geçekleştirdiği konuşmada gündeme dair gelişmelere değindi. Gazze’de yaşananlara ilişkin konuşan Biden, “Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu” dedi. Yaklaşık 100 kişiye hitap eden Biden, “İsrail bunun Hamas'a bağlı olduğunu, eğer isterlerse yarın sona erdirebileceklerini söyledi. Yarın ateşkes olabilirdi” ifadelerini kullandı.

CENTCOM: Aden Körfezi ve Kızıldeniz’de 4 İHA imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi ve Kızıldeniz’de Husiler tarafından fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini, herhangi bir ticari gemide hasar olmadığını duyurdu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Netanyahu’ya eleştiri
timelineFilistin Sivil Savunma: Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı
timelineKolombiya Devlet Başkanı: Netanyahu, tarihe soykırım suçlusu olarak geçeceksiniz
timelineBiden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu
timelineCENTCOM: Aden Körfezi ve Kızıldeniz’de 4 İHA imha edildi
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#İsrail#Gazze#Netanyahu

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