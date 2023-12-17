Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Catherine Colonna, "acil ve kalıcı" bir ateşkes için baskı yapmak üzere İsrail'e geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ateşkesin tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardım ulaştırılması amacıyla kalıcı bir ateşkese yol açması gerektiği belirtildi. Colonna, Filistinli mevkidaşı Riyad el Maliki ile görüşmesinin planlandığı işgal altındaki Batı Şeria'ya geçmeden önce İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile Tel Aviv'de buluşacak.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusu tarafından Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlenen saldırılarda 36 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail medyasına göre, Pazar sabahı kuzey Batı Şeria'daki Tulkarm yakınlarındaki Nur Şems mülteci kampında IDF tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında dört Filistinli öldürüldü.
Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçleri kasabada operasyon yaparken, gece boyunca Nur Şems'te çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) iki askerin öldüğünü duyurdu. Bu açıklama sonrası kara operasyonlarının başlamasından bu yana ölü sayısı 121'e çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne sağlık malzemeleri dağıtmak ve durumu değerlendirmek üzere ortak bir Birleşmiş Milletler misyonuna katıldığını söyledi.
Geçici ateşkesin ardından dünyadan gelen tepkilere rağmen saldırı emrinden vazgeçmeyen İsrail Başbakanı Netanyahu, rehine ölümlerinin ardından Hamas'la yeni görüşmeler yapılabileceğinin sinyalini verdi.
Bir kaynağın İsrail'in baş müzakerecisinin Katar ile görüştüğünü söylemesinin ardından Netanyahu, Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin kurtarılması için Katar'ın arabuluculuğunda yeni müzakerelerin başladığını doğruladı.
Netanyahu'nun açıklaması İsrail'in yanlışlıkla 3 rehineyi öldürmesinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Hamas, 'saldırı kesin olarak durdurulmadan' başka bir kişinin serbest bırakılmayacağını söyledi.
İsrail merkezli Kan News, Mısırlı yetkililere atıfta bulunarak, Mısırlı ve Katarlı yetkililerin son günlerde Hamas'a, üst düzey Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında yaşlı ve hasta erkekler ile geri kalan kadın ve çocukların serbest bırakılmasını öngören yeni bir anlaşma teklif ettiğini bildirdi.
Bir başka İsrail merkezli haber kuruluşu Kanal 12'ye potansiyel yeni bir anlaşma hakkında konuşan güvenlik yetkilisi, sürecin 'uzun ve çok karmaşık olacağını, geçen sefere göre çok daha fazla olacağını ve önümüzde uzun bir yol olduğunu' söyledi ve şu değerlendirmede bulundu;
'Artık çarklar dönmeye başlıyor. Pazarlık kozlarını elinde bulunduran Hamas'tır.'
ABD ve İngiltere, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının bölgeye yayılma tehdidi oluşturduğu bir dönemde, savaş gemilerinin Kızıldeniz üzerinde 15 saldırı İHA'sını düşürdüğünü açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, güdümlü füze destroyerinin Kızıldeniz üzerinde "Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden" gelen bir insansız hava aracı dalgasına yanıt vererek 14 şüpheli saldırı uçağını düşürdüğü bilgisine yer verdi.
İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise Kraliyet Donanması destroyeri HMS Diamond'ın bir Sea Viper füzesi ateşlediğini ve "ticari gemileri hedef alan" bir insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.