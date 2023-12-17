Netanyahu'dan ilk adım geldi: İsrail yeniden Hamas'ın kapısını çaldı

Geçici ateşkesin ardından dünyadan gelen tepkilere rağmen saldırı emrinden vazgeçmeyen İsrail Başbakanı Netanyahu, rehine ölümlerinin ardından Hamas'la yeni görüşmeler yapılabileceğinin sinyalini verdi.





Bir kaynağın İsrail'in baş müzakerecisinin Katar ile görüştüğünü söylemesinin ardından Netanyahu, Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin kurtarılması için Katar'ın arabuluculuğunda yeni müzakerelerin başladığını doğruladı.





Netanyahu'nun açıklaması İsrail'in yanlışlıkla 3 rehineyi öldürmesinin ortaya çıkmasının ardından geldi. Hamas, 'saldırı kesin olarak durdurulmadan' başka bir kişinin serbest bırakılmayacağını söyledi.





İsrail merkezli Kan News, Mısırlı yetkililere atıfta bulunarak, Mısırlı ve Katarlı yetkililerin son günlerde Hamas'a, üst düzey Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında yaşlı ve hasta erkekler ile geri kalan kadın ve çocukların serbest bırakılmasını öngören yeni bir anlaşma teklif ettiğini bildirdi.





Bir başka İsrail merkezli haber kuruluşu Kanal 12'ye potansiyel yeni bir anlaşma hakkında konuşan güvenlik yetkilisi, sürecin 'uzun ve çok karmaşık olacağını, geçen sefere göre çok daha fazla olacağını ve önümüzde uzun bir yol olduğunu' söyledi ve şu değerlendirmede bulundu;





'Artık çarklar dönmeye başlıyor. Pazarlık kozlarını elinde bulunduran Hamas'tır.'