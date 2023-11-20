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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi gerektiğini belirten Çin Dışişleri Bakanı Vang, 'Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri alınmalı' dedi.
IDF, dün Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerin daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'in kara operasyonundaki asker kaybı 65'e yükseldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Gazze'ye daha fazla tıbbi malzeme ve ikinci bir hastane gemisi göndereceğini duyurdu.
Al Jazeera'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Endonezya Hastanesini kuşattı.
Japon hükümeti, Kızıldeniz'de Japonların işlettiği bir geminin Husi isyancıları tarafından ele geçirilmesini 'şiddetle kınadığını' açıkladı.
İran Devrim Muhafızları'nın eski başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam etmesi halinde 'yeni savaş cephelerinin' açılabileceği konusunda uyardı.
Şu anda Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin başkanı olan Mohsen Rezaee, Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El Mayadeen'e şunları söyledi;
'Direniş ekseni gelecekte daha büyük bir rol oynayacak ve Siyonist rejim bu savaşta kesinlikle kaybedecek.'
Üst düzey bir İsrailli kaynak, Hamas'tan bir kaynağın, ateşkesin Pazartesi günü başlatılması ve bazı rehinelerin serbest bırakılması yönünde Pazar günü anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiasını reddetti.
Ürdünlü el-Ghad gazetesi, Hamas'tan bir kaynağın, beş günlük ateşkesin Pazartesi sabahı saat 11.00'de başlayacağını ve İsrail hapishanelerindeki 50 Filistinli tutuklu karşılığında Hamas'ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılacağını söylediğini bildirdi.
Hamas'ın üst düzey üyelerinden İzzet el-Rişek Pazartesi sabahı erken saatlerde şunları söyledi:
'Bugün başlayacak bir takas anlaşmasıyla ilgili olarak medyanın Hamas'taki kaynaklara atfettiği haberlerin hiçbir gerçeği yok.'
Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin yakın akrabalarıyla temasa geçerek, onları serbest bırakma anlaşmasına yönelik Hamas'la yürütülen müzakerelerde 'önemli ilerleme' olduğu konusunda bilgilendirdi.