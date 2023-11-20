Hamas ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi, İsrail ise yalanladı

Üst düzey bir İsrailli kaynak, Hamas'tan bir kaynağın, ateşkesin Pazartesi günü başlatılması ve bazı rehinelerin serbest bırakılması yönünde Pazar günü anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiasını reddetti.





Ürdünlü el-Ghad gazetesi, Hamas'tan bir kaynağın, beş günlük ateşkesin Pazartesi sabahı saat 11.00'de başlayacağını ve İsrail hapishanelerindeki 50 Filistinli tutuklu karşılığında Hamas'ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılacağını söylediğini bildirdi.





Hamas'ın üst düzey üyelerinden İzzet el-Rişek Pazartesi sabahı erken saatlerde şunları söyledi:





'Bugün başlayacak bir takas anlaşmasıyla ilgili olarak medyanın Hamas'taki kaynaklara atfettiği haberlerin hiçbir gerçeği yok.'