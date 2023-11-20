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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İran'dan gözdağı: Yeni cepheler açılabilir... İsrail ve Hamas'tan peş peşe ateşkes açıklaması

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İrandan gözdağı: Yeni cepheler açılabilir... İsrail ve Hamastan peş peşe ateşkes açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 08:39

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Rehine anlaşması ve geçici ateşkesin bugün başlayacağı iddiası dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. İsrail ve Hamas'tan konu ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İran ise 'yeni cepheler açılabilir' diyerek adeta İsrail'e gözdağı verdi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Çin'den Gazze açıklaması: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli

Uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi gerektiğini belirten Çin Dışişleri Bakanı Vang, 'Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri alınmalı' dedi.

Kara harekatında 65 İsrail askeri öldü
Kara harekatında 65 İsrail askeri öldü

IDF, dün Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerin daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'in kara operasyonundaki asker kaybı 65'e yükseldi

Macron, Gazze'ye daha fazla tıbbi malzeme ve hastane gemisi sözü verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Gazze'ye daha fazla tıbbi malzeme ve ikinci bir hastane gemisi göndereceğini duyurdu.

İsrail güçleri Gazze'deki Endonezya Hastanesini kuşattı
İsrail güçleri Gazzedeki Endonezya Hastanesini kuşattı

Al Jazeera'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Endonezya Hastanesini kuşattı.

Japonya, Yemenli isyancıların gemiye el koymasını 'şiddetle kınadı'

Japon hükümeti, Kızıldeniz'de Japonların işlettiği bir geminin Husi isyancıları tarafından ele geçirilmesini 'şiddetle kınadığını' açıkladı.

İran'dan İsrail'e gözdağı: Yeni cepheler açılabilir
İrandan İsraile gözdağı: Yeni cepheler açılabilir

İran Devrim Muhafızları'nın eski başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam etmesi halinde 'yeni savaş cephelerinin' açılabileceği konusunda uyardı.


Şu anda Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin başkanı olan Mohsen Rezaee, Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El Mayadeen'e şunları söyledi; 


'Direniş ekseni gelecekte daha büyük bir rol oynayacak ve Siyonist rejim bu savaşta kesinlikle kaybedecek.'

Hamas ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi, İsrail ise yalanladı

Üst düzey bir İsrailli kaynak, Hamas'tan bir kaynağın, ateşkesin Pazartesi günü başlatılması ve bazı rehinelerin serbest bırakılması yönünde Pazar günü anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiasını reddetti.


Ürdünlü el-Ghad gazetesi, Hamas'tan bir kaynağın, beş günlük ateşkesin Pazartesi sabahı saat 11.00'de başlayacağını ve İsrail hapishanelerindeki 50 Filistinli tutuklu karşılığında Hamas'ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılacağını söylediğini bildirdi.


Hamas'ın üst düzey üyelerinden İzzet el-Rişek Pazartesi sabahı erken saatlerde şunları söyledi:


'Bugün başlayacak bir takas anlaşmasıyla ilgili olarak medyanın Hamas'taki kaynaklara atfettiği haberlerin hiçbir gerçeği yok.'

Rehinelerin ailelisine bilgi verildi: İlerleme sağlandı

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin yakın akrabalarıyla temasa geçerek, onları serbest bırakma anlaşmasına yönelik Hamas'la yürütülen müzakerelerde 'önemli ilerleme' olduğu konusunda bilgilendirdi.

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Canlı Anlatım Özeti

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timelineİran'dan İsrail'e gözdağı: Yeni cepheler açılabilir
timelineHamas ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi, İsrail ise yalanladı
timelineRehinelerin ailelisine bilgi verildi: İlerleme sağlandı
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#İsrail#Hamas#Gazze

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