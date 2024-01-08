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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Güney Kore istihbarat teşkilatı bugün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail'e karşı savaşmak için Kuzey Kore'de üretilen silahları kullandığı bilgisine yer verdi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Voice of America'da, Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen F-7 el bombası fırlatıcısının fotoğrafının üzerinde Korece yazı bulunduğuna dair haberi doğruladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu temasları çerçevesinde geldiği İsrail'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını artık engellemeyeceğini söyledi.
IDF'nin Lübnan'daki bir dizi Hizbullah hedefine gece boyunca saldırdılar düzenledi. Yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları, gece boyunca Mervahin köyü yakınlarındaki Hizbullah askeri üssüne ve Ayta kül Şab köyü yakınındaki bir roketatarı hedef aldı.
Aruri suikasti sonrası İsrail'e füze yağdıran Hizbullah askeri noktaları hedef aldı. Saldırıdan günler sonra israil'den itiraf gibi bir açıklama geldi.
Hizbullah'ın Cumartesi sabahı Meron Dağı'na düzenlediği füze saldırısı İsrail'in stratejik hava üssünü vurdu. IDF Pazar günü, saldırıların tesise zarar verdiğini ve olayı araştırdığını itiraf etti.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, Hizbullah Saldırısının Stratejik Hava Üssüne Büyük Hasar Verdiğini Kabul Etti' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde 'İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok' denilerek IDF'nin bu tarz füze saldırılarına karşı çaresiz kaldığı belirtildi.
Gazze'deki savaş devam ederken New York Times'tan uyarı gibi bir analiz geldi. 'Kâbus senaryosu' olarak anılan bölgesel çatışmanın uzak olmadığını yazan ABD'li gazete 'Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la Daha Geniş Bir Çatışma Yaklaşıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Analizde 'Vekil güçlerinin pek çok noktadan saldırması ve nükleer programının birdenbire yeniden canlanmasıyla İran, bu kez Rusya ve Çin'in de yanında olduğu Batı'ya yeni bir meydan okuma sergiliyor' denildi.
Arap çoğunluklu Hadas-Ta'al partisinden milletvekili Ofer Cassif, bu hafta Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davasının görüşülmesi için yapılacak duruşmaya desteğini açıkladı.
Hamas, Mısır hükümetine, yaklaşık 6 bin ağır yaralı kişinin tıbbi tedavi görmek üzere Gazze dışına tahliyesi için Refah sınır kapısını açma çağrısında bulundu.
Hamas ayrıca Gazze Şeridi'nde en az 5 bin hasta ve yaralının daha bulunduğunu, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin bu kadar çok sayıda yaralıyı kaldırabilecek kapasitede olmadığını belirtti.
IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, savaşın 2024 boyunca sürmesini beklediğini belirtti. Halevi açıklamasında '2024 yılı zorlu geçecek. Gazze'de savaşta olacağız. Tüm yıl Gazze'de savaşacağız orası kesin' ifadelerine yer verdi.