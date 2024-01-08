New York Times: Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la Daha Geniş Bir Çatışma Yaklaşıyor

Gazze'deki savaş devam ederken New York Times'tan uyarı gibi bir analiz geldi. 'Kâbus senaryosu' olarak anılan bölgesel çatışmanın uzak olmadığını yazan ABD'li gazete 'Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la Daha Geniş Bir Çatışma Yaklaşıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





Analizde 'Vekil güçlerinin pek çok noktadan saldırması ve nükleer programının birdenbire yeniden canlanmasıyla İran, bu kez Rusya ve Çin'in de yanında olduğu Batı'ya yeni bir meydan okuma sergiliyor' denildi.