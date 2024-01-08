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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... IDF'den Hizbullah itirafı! İsrail resmen çaresiz kaldı! New York Times 'kâbus senaryosu'nu yazdı: Yaklaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... IDFden Hizbullah itirafı İsrail resmen çaresiz kaldı New York Times kâbus senaryosunu yazdı: Yaklaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 08:42

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Aruri suikastı sonrası Hizbullah füzelerinin hedefi olan İsrail'den itiraf gibi bir açıklama geldi. IDF'nin Hizbullah'In kullandığı füzeleri durduracak bir sistemi olmadığını yazan Haaretz, İsrail'in çaresizliğini gözler önüne serdi. New York Times ise 'kâbus senaryosu' olarak nitelendirilen senaryonun yaklaştığını duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Güney Kore, Hamas'ın Gazze'de Kuzey Kore silahlarını kullandığını doğruladı

Güney Kore istihbarat teşkilatı bugün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail'e karşı savaşmak için Kuzey Kore'de üretilen silahları kullandığı bilgisine yer verdi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Voice of America'da, Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen F-7 el bombası fırlatıcısının fotoğrafının üzerinde Korece yazı bulunduğuna dair haberi doğruladı.

Alman Bakan Baerbock'tan Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu temasları çerçevesinde geldiği İsrail'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını artık engellemeyeceğini söyledi.

IDF, Lübnan'da Hizbullah'ın askeri yerleşkelerini vurdu

IDF'nin Lübnan'daki bir dizi Hizbullah hedefine gece boyunca saldırdılar düzenledi. Yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları, gece boyunca Mervahin köyü yakınlarındaki Hizbullah askeri üssüne ve Ayta kül Şab köyü yakınındaki bir roketatarı hedef aldı.

IDF'den 'Hizbullah' itirafı
IDFden Hizbullah itirafı

Aruri suikasti sonrası İsrail'e füze yağdıran Hizbullah askeri noktaları hedef aldı. Saldırıdan günler sonra israil'den itiraf gibi bir açıklama geldi.


Hizbullah'ın Cumartesi sabahı Meron Dağı'na düzenlediği füze saldırısı İsrail'in stratejik hava üssünü vurdu. IDF Pazar günü, saldırıların tesise zarar verdiğini ve olayı araştırdığını itiraf etti.


İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, Hizbullah Saldırısının Stratejik Hava Üssüne Büyük Hasar Verdiğini Kabul Etti' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde 'İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok' denilerek IDF'nin bu tarz füze saldırılarına karşı çaresiz kaldığı belirtildi.


New York Times: Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la Daha Geniş Bir Çatışma Yaklaşıyor

Gazze'deki savaş devam ederken New York Times'tan uyarı gibi bir analiz geldi. 'Kâbus senaryosu' olarak anılan bölgesel çatışmanın uzak olmadığını yazan ABD'li gazete 'Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la Daha Geniş Bir Çatışma Yaklaşıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.


Analizde 'Vekil güçlerinin pek çok noktadan saldırması ve nükleer programının birdenbire yeniden canlanmasıyla İran, bu kez Rusya ve Çin'in de yanında olduğu Batı'ya yeni bir meydan okuma sergiliyor' denildi.

İsrailli milletvekili, Gazze savaşıyla ilgili Lahey soykırımı duruşmalarını destekleyen dilekçeyi imzaladı

Arap çoğunluklu Hadas-Ta'al partisinden milletvekili Ofer Cassif, bu hafta Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan davasının görüşülmesi için yapılacak duruşmaya desteğini açıkladı.

Hamas'tan Mısır'a: 6 bin ağır yaralı kişinin Gazze dışına tıbbi tedavi için götürülmesi için Refah kapısı açılmalı

Hamas, Mısır hükümetine, yaklaşık 6 bin ağır yaralı kişinin tıbbi tedavi görmek üzere Gazze dışına tahliyesi için Refah sınır kapısını açma çağrısında bulundu.


Hamas ayrıca Gazze Şeridi'nde en az 5 bin hasta ve yaralının daha bulunduğunu, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin bu kadar çok sayıda yaralıyı kaldırabilecek kapasitede olmadığını belirtti.

IDF: 2024 boyunca Gazze'de savaşacağız
IDF: 2024 boyunca Gazzede savaşacağız

IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, savaşın 2024 boyunca sürmesini beklediğini belirtti. Halevi açıklamasında '2024 yılı zorlu geçecek. Gazze'de savaşta olacağız. Tüm yıl Gazze'de savaşacağız orası kesin' ifadelerine yer verdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGüney Kore, Hamas'ın Gazze'de Kuzey Kore silahlarını kullandığını doğruladı
timelineAlman Bakan Baerbock'tan Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık
timelineIDF, Lübnan'da Hizbullah'ın askeri yerleşkelerini vurdu
timelineIDF'den 'Hizbullah' itirafı
timelineNew York Times: Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la Daha Geniş Bir Çatışma Yaklaşıyor
timelineİsrailli milletvekili, Gazze savaşıyla ilgili Lahey soykırımı duruşmalarını destekleyen dilekçeyi imzaladı
timelineHamas'tan Mısır'a: 6 bin ağır yaralı kişinin Gazze dışına tıbbi tedavi için götürülmesi için Refah kapısı açılmalı
timelineIDF: 2024 boyunca Gazze'de savaşacağız
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#İsrail#Hamas#Dünya

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