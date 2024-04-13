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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... IDF yüksek alarma geçti! İsrail'in yardımına gelen ABD'ye İran'dan net mesaj: Uzak durmazsanız vururuz

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#İsrail#İran#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... IDF yüksek alarma geçti İsrailin yardımına gelen ABDye İrandan net mesaj: Uzak durmazsanız vururuz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 08:34

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise nefesini tutmuş Ortadoğu'dan gelen haberleri takip ediyor. ABD Başkanı Biden'ın İran'ın 'intikam saldırısı'nın er ya da geç gerçekleşeceğini açıklamasının üzerine İsrail ordusu yüksek alarma geçti. Bölgedeki ABD unsurlarının olası İran saldırısında İsrail'i savunacağının ortaya çıkmasının ardından İran'dan Washington'a net bir mesaj geldi: Uzak durmazsanız vururuz

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

IDF, Güney Lübnan'daki büyük Hizbullah yerleşkesini vurduğunu açıkladı

IDF, kısa bir süre önce Güney Lübnan'ın Rihan bölgesinde büyük bir Hizbullah yerleşkesini vurduğunu açıkladı. IDF'ye göre yerleşkede birkaç bina ve bir askeri karakol yer alıyordu. Saldırı, Hizbullah'ın dün gece İsrail'in kuzeyine fırlattığı 40'tan fazla roketten oluşan barajın ardından geldi.

Lufthansa, uçakların artık İran hava sahasını kullanmadığını açıkladı
Lufthansa, uçakların artık İran hava sahasını kullanmadığını açıkladı

Alman havayolu Lufthansa, İran'ın önümüzdeki günlerde İsrail'e misilleme amaçlı bir saldırı düzenleyeceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle uçaklarının artık İran hava sahasını kullanmayacağını söyledi.


Bir şirket sözcüsü, "Mevcut durum nedeniyle Lufthansa, Tahran'a ve Tahran'dan uçuşlarını 18 Nisan Perşembe gününe kadar askıya alıyor" dedi.

İran seyir füzelerini hareket ettiriyor

Times of Israel IDF'nin teyakkuz halinde olduğunu 'İsrail, İran saldırısına karşı yüksek alarma geçiyor' manşeti ile duyurdu.


İki ABD istihbarat kaynağı CNN'e, ABD'nin İran'ın insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi askeri varlıkları ülke içinde hareket ettirdiğini gördüğünü söyledi.


Kaynaklardan biri, ABD'nin İran'ın 100 kadar seyir füzesi hazırladığını gözlemlediğini söyledi. Haberde, manevraların olası bir karşı saldırıyı caydırmak amacıyla Tahran tarafından yapılmış olabileceği belirtiliyor.


İsrailli gazete bu gelişmeyi 'Bu, İsrail topraklarındaki hedefler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine yönelik olası bir İran saldırısının sinyalini veren son gelişmedir' yorumu ile okurlarına duyurdu.

İran'dan ABD'ye net mesaj: Uzak durmazsanız vururuz

Axios'a konuşan üç ABD'li yetkili, İran'ın bu hafta başında birçok Arap ülkesi aracılığıyla Biden yönetimine bir mesaj gönderdiğini söyledi: ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olursa bölgedeki ABD kuvvetlerine saldırılacak.

Haberde 'İran'ın mesajı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerine saldırılacağı yönündeydi.' denildi.

CNN: ABD, İsrail'e fırlatılan silahları engellemeye çalışacak

CNN'in iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, İsrail'e fırlatılan her türlü silahı durdurmaya çalışacak. ABD Donanması'nın Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden atılan füzeleri ve insansız hava araçlarını durduracak yetenekteki gemileri Kızıldeniz'de bulunuyor.

Ülkenin ayrıca Irak'ta ve kuzeydoğu Suriye'de, fırlatılma yerlerine bağlı olarak kuzey İsrail'i hedef alan insansız hava araçlarını ve roketleri potansiyel olarak engelleyebilecek güçleri bulunuyor.

Hamas 'düşmanı yakında bozguna uğratma' sözü verdi

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Halid Meşal, Doha'daki bir etkinlikte konuştu. İsrail'in Çarşamba günü Gazze'de düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin ailesinin yasını tutmak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Meşal, grubun "düşmanı yakında yeneceğini" söyledi. Meşal sürgünde yaşıyor ve Hamas'ın diasporadaki siyasi ofisinin başında bulunuyor.

Biden: İran er ya da geç saldıracak
Biden: İran er ya da geç saldıracak

Cuma günü bölgesel gerilimler doruğa ulaşırken ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e "er ya da geç" bir misilleme saldırısı beklediğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Biden, bunun, kendisinin açıklamayacağını söylediği gizli bilgilere dayandığını ima etti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineIDF, Güney Lübnan'daki büyük Hizbullah yerleşkesini vurduğunu açıkladı
timelineLufthansa, uçakların artık İran hava sahasını kullanmadığını açıkladı
timelineİran seyir füzelerini hareket ettiriyor
timelineİran'dan ABD'ye net mesaj: Uzak durmazsanız vururuz
timelineCNN: ABD, İsrail'e fırlatılan silahları engellemeye çalışacak
timelineHamas 'düşmanı yakında bozguna uğratma' sözü verdi
timelineBiden: İran er ya da geç saldıracak
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#İsrail#İran#ABD

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