İran seyir füzelerini hareket ettiriyor

Times of Israel IDF'nin teyakkuz halinde olduğunu 'İsrail, İran saldırısına karşı yüksek alarma geçiyor' manşeti ile duyurdu.





İki ABD istihbarat kaynağı CNN'e, ABD'nin İran'ın insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi askeri varlıkları ülke içinde hareket ettirdiğini gördüğünü söyledi.





Kaynaklardan biri, ABD'nin İran'ın 100 kadar seyir füzesi hazırladığını gözlemlediğini söyledi. Haberde, manevraların olası bir karşı saldırıyı caydırmak amacıyla Tahran tarafından yapılmış olabileceği belirtiliyor.





İsrailli gazete bu gelişmeyi 'Bu, İsrail topraklarındaki hedefler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine yönelik olası bir İran saldırısının sinyalini veren son gelişmedir' yorumu ile okurlarına duyurdu.