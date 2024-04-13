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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
IDF, kısa bir süre önce Güney Lübnan'ın Rihan bölgesinde büyük bir Hizbullah yerleşkesini vurduğunu açıkladı. IDF'ye göre yerleşkede birkaç bina ve bir askeri karakol yer alıyordu. Saldırı, Hizbullah'ın dün gece İsrail'in kuzeyine fırlattığı 40'tan fazla roketten oluşan barajın ardından geldi.
Alman havayolu Lufthansa, İran'ın önümüzdeki günlerde İsrail'e misilleme amaçlı bir saldırı düzenleyeceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle uçaklarının artık İran hava sahasını kullanmayacağını söyledi.
Bir şirket sözcüsü, "Mevcut durum nedeniyle Lufthansa, Tahran'a ve Tahran'dan uçuşlarını 18 Nisan Perşembe gününe kadar askıya alıyor" dedi.
Times of Israel IDF'nin teyakkuz halinde olduğunu 'İsrail, İran saldırısına karşı yüksek alarma geçiyor' manşeti ile duyurdu.
İki ABD istihbarat kaynağı CNN'e, ABD'nin İran'ın insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi askeri varlıkları ülke içinde hareket ettirdiğini gördüğünü söyledi.
Kaynaklardan biri, ABD'nin İran'ın 100 kadar seyir füzesi hazırladığını gözlemlediğini söyledi. Haberde, manevraların olası bir karşı saldırıyı caydırmak amacıyla Tahran tarafından yapılmış olabileceği belirtiliyor.
İsrailli gazete bu gelişmeyi 'Bu, İsrail topraklarındaki hedefler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine yönelik olası bir İran saldırısının sinyalini veren son gelişmedir' yorumu ile okurlarına duyurdu.
Axios'a konuşan üç ABD'li yetkili, İran'ın bu hafta başında birçok Arap ülkesi aracılığıyla Biden yönetimine bir mesaj gönderdiğini söyledi: ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olursa bölgedeki ABD kuvvetlerine saldırılacak.
Haberde 'İran'ın mesajı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerine saldırılacağı yönündeydi.' denildi.
CNN'in iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, İsrail'e fırlatılan her türlü silahı durdurmaya çalışacak. ABD Donanması'nın Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden atılan füzeleri ve insansız hava araçlarını durduracak yetenekteki gemileri Kızıldeniz'de bulunuyor.
Ülkenin ayrıca Irak'ta ve kuzeydoğu Suriye'de, fırlatılma yerlerine bağlı olarak kuzey İsrail'i hedef alan insansız hava araçlarını ve roketleri potansiyel olarak engelleyebilecek güçleri bulunuyor.
Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Halid Meşal, Doha'daki bir etkinlikte konuştu. İsrail'in Çarşamba günü Gazze'de düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin ailesinin yasını tutmak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Meşal, grubun "düşmanı yakında yeneceğini" söyledi. Meşal sürgünde yaşıyor ve Hamas'ın diasporadaki siyasi ofisinin başında bulunuyor.
Cuma günü bölgesel gerilimler doruğa ulaşırken ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e "er ya da geç" bir misilleme saldırısı beklediğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Biden, bunun, kendisinin açıklamayacağını söylediği gizli bilgilere dayandığını ima etti.