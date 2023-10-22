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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...
Refah Sınır Kapısı vuruldu. İsrail savaş uçakları Gazze'ye yardım için geçici olarak açılan sınırı vurdu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
İsrail'in 4 bin 380'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını talep etmek için dünya çapında Filistin yanlısı gösteriler düzenlendi. Londra polisinden yapılan açıklamaya göre kentteki yürüyüşe 100 bine yakın kişi katıldı. Polis ve organizatörler, barışçıl protestocuların İngiliz başkentinde üç saat boyunca yürüdüğünü söyledi.
Lübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Gazze'ye yardım amacıyla ilaç, tıbbi malzemeler ve uzmanlardan oluşan hekim grubu ile Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır'a hareket edecek.
Suriye devlet ajansı SANA İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada 'Saat 05:25 civarında, İsrail Şam ve Halep uluslararası havaalanlarını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi; bu saldırı Şam havaalanında bir sivil işçinin ölümüne ve bir başkasının da yaralanmasına yol açtı' denildi.
İsrail'e yönelik yenilenen sınır ötesi saldırıları daha geniş bir çatışma korkusunu artırırken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın artan saldırılarının 'Lübnan'ı bir savaşa sürükleme' riski taşıdığını söyledi. IDF sözcüsü Jonathan Conricus, 'Hizbullah Lübnan'ı hiçbir şey kazanamayacağı ama çok şey kaybedeceği bir savaşa sürüklüyor' dedi.
Hamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.
Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyeceğine yemin ederek Tel Aviv'e adeta gözdağı verdi. Hizbullah'ın halihazırda 'savaşın kalbinde' olduğunu belirten örgütün lider yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yorumları, İsrail'in güney Lübnan'ı bombalayıp drone saldırıları düzenlediği ve Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze fırlattığı bir dönemde geldi.
Hizbullah, bugün altı savaşçısının öldürüldüğünü söyledi; bu, şiddetin iki hafta önce başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. 'İsrailli düşmanı zayıflatmaya çalışıyoruz ve onlara hazır olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz' diyen Kasım sözlerine şöyle devam etti;
'Filistin direnişini ezmeye çalışırsanız bölgedeki diğer direnişçilerin harekete geçmeyeceğine inanıyor musunuz? Bugün savaşın tam ortasındayız. Bu mücadele sayesinde başarılar elde ediyoruz.' İsrail'in Gazze'ye olası bir kara saldırısı hakkında konuşan Kasım, 'Bilgilerimiz, Hamas'ın ve direniş savaşçılarının Gazze'deki hazırlıklarının, İsrail'in kara saldırısını mezarlığa dönüştüreceği yönünde' dedi.
The Times of Israel, Hizbullah'In bölgedeki tansiyonu düşürmeyerek IDF taburlarını burada tutmayı ve bu sayede Gazze'ye gitmelerini engellemeye çalıştığını yazdı.
Pentagon'dan gelen raporlara göre ABD, Ortadoğu'ya ek hava savunma sistemleri konuşlandırıyor. Savunma Bakanı Lloyd Austin, THAAD bataryasının yanı sıra ek Patriot taburlarının Ortadoğu'ya konuşlandırılması kararı alındığını duyurdu.
Austin bu kararın 'İran ve onun vekil güçleri tarafından yapılan son gerginliklere' yanıt olarak ve 'İsrail'in savunmasına yardımcı olmak' adına alındığının altını çizdi. Austin, bölgeye kaç ilave ABD askerinin konuşlandırılacağı konusunda net bir açıklamada bulunmadı.
Açıklama ABD'li bakanın İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.
İsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistinli sağlık görevlileri en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.