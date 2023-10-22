HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E GÖZDAĞI

Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyeceğine yemin ederek Tel Aviv'e adeta gözdağı verdi. Hizbullah'ın halihazırda 'savaşın kalbinde' olduğunu belirten örgütün lider yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yorumları, İsrail'in güney Lübnan'ı bombalayıp drone saldırıları düzenlediği ve Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze fırlattığı bir dönemde geldi.





Hizbullah, bugün altı savaşçısının öldürüldüğünü söyledi; bu, şiddetin iki hafta önce başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. 'İsrailli düşmanı zayıflatmaya çalışıyoruz ve onlara hazır olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz' diyen Kasım sözlerine şöyle devam etti;





'Filistin direnişini ezmeye çalışırsanız bölgedeki diğer direnişçilerin harekete geçmeyeceğine inanıyor musunuz? Bugün savaşın tam ortasındayız. Bu mücadele sayesinde başarılar elde ediyoruz.' İsrail'in Gazze'ye olası bir kara saldırısı hakkında konuşan Kasım, 'Bilgilerimiz, Hamas'ın ve direniş savaşçılarının Gazze'deki hazırlıklarının, İsrail'in kara saldırısını mezarlığa dönüştüreceği yönünde' dedi.





The Times of Israel, Hizbullah'In bölgedeki tansiyonu düşürmeyerek IDF taburlarını burada tutmayı ve bu sayede Gazze'ye gitmelerini engellemeye çalıştığını yazdı.