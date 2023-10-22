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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı! ABD resmen duyurdu: İran'a 'THAAD' ile yanıt

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hizbullahtan İsraile gözdağı ABD resmen duyurdu: İrana THAAD ile yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 08:12

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'e adeta koşulsuz destek veren ABD bölgeye konuşlandıracağı yeni silahları resmen açıkladı. ABD'li bakan bunun 'İran'a bir yanıt' olduğunu söyleyerek direkt olarak Tahran'ı hedef aldı. Hizbullah'ın gözdağı gibi açıklamasına yanıt veren İsrailli sözcü ise Lübnan'ın bir savaşa sürüklenme riski olduğunu duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...

REFAH SINIR KAPISI VURULDU
REFAH SINIR KAPISI VURULDU

Refah Sınır Kapısı vuruldu. İsrail savaş uçakları Gazze'ye yardım için geçici olarak açılan sınırı vurdu.

İSRAİL'İN ÇARŞI SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKELDİ
İSRAİLİN ÇARŞI SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 55E YÜKELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

LONDRA'DA ON BİNLER FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ
LONDRADA ON BİNLER FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ

İsrail'in 4 bin 380'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını talep etmek için dünya çapında Filistin yanlısı gösteriler düzenlendi. Londra polisinden yapılan açıklamaya göre kentteki yürüyüşe 100 bine yakın kişi katıldı. Polis ve organizatörler, barışçıl protestocuların İngiliz başkentinde üç saat boyunca yürüdüğünü söyledi.

İSRAİL 14 YERLEŞİM YERİNİ DAHA BOŞALTIYOR

Lübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı.

TÜRK HEKİM GRUBU GAZZE'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Gazze'ye yardım amacıyla ilaç, tıbbi malzemeler ve uzmanlardan oluşan hekim grubu ile Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır'a hareket edecek.

SANA: İSRAİL ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI HEDEF ALDI

Suriye devlet ajansı SANA İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada 'Saat 05:25 civarında, İsrail Şam ve Halep uluslararası havaalanlarını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi; bu saldırı Şam havaalanında bir sivil işçinin ölümüne ve bir başkasının da yaralanmasına yol açtı' denildi.

İSRAİL'DEN HİZBULLAH AÇIKLAMASI
İSRAİLDEN HİZBULLAH AÇIKLAMASI

İsrail'e yönelik yenilenen sınır ötesi saldırıları daha geniş bir çatışma korkusunu artırırken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın artan saldırılarının 'Lübnan'ı bir savaşa sürükleme' riski taşıdığını söyledi. IDF sözcüsü Jonathan Conricus, 'Hizbullah Lübnan'ı hiçbir şey kazanamayacağı ama çok şey kaybedeceği bir savaşa sürüklüyor' dedi.

HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI: İSRAİL REDDETTİ

Hamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E GÖZDAĞI

Hizbullah'tan üst düzey bir yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatması durumunda yüksek bir bedel ödeyeceğine yemin ederek Tel Aviv'e adeta gözdağı verdi. Hizbullah'ın halihazırda 'savaşın kalbinde' olduğunu belirten örgütün lider yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın yorumları, İsrail'in güney Lübnan'ı bombalayıp drone saldırıları düzenlediği ve Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze fırlattığı bir dönemde geldi.


Hizbullah, bugün altı savaşçısının öldürüldüğünü söyledi; bu, şiddetin iki hafta önce başlamasından bu yana en yüksek günlük ölüm olarak kayıtlara geçti. 'İsrailli düşmanı zayıflatmaya çalışıyoruz ve onlara hazır olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz' diyen Kasım sözlerine şöyle devam etti; 


'Filistin direnişini ezmeye çalışırsanız bölgedeki diğer direnişçilerin harekete geçmeyeceğine inanıyor musunuz? Bugün savaşın tam ortasındayız. Bu mücadele sayesinde başarılar elde ediyoruz.' İsrail'in Gazze'ye olası bir kara saldırısı hakkında konuşan Kasım, 'Bilgilerimiz, Hamas'ın ve direniş savaşçılarının Gazze'deki hazırlıklarının, İsrail'in kara saldırısını mezarlığa dönüştüreceği yönünde' dedi.


The Times of Israel, Hizbullah'In bölgedeki tansiyonu düşürmeyerek IDF taburlarını burada tutmayı ve bu sayede Gazze'ye gitmelerini engellemeye çalıştığını yazdı.

ABD ORTADOĞU'YA THAAD GÖNDERİYOR
ABD ORTADOĞUYA THAAD GÖNDERİYOR

Pentagon'dan gelen raporlara göre ABD, Ortadoğu'ya ek hava savunma sistemleri konuşlandırıyor. Savunma Bakanı Lloyd Austin, THAAD bataryasının yanı sıra ek Patriot taburlarının Ortadoğu'ya konuşlandırılması kararı alındığını duyurdu.


Austin bu kararın 'İran ve onun vekil güçleri tarafından yapılan son gerginliklere' yanıt olarak ve 'İsrail'in savunmasına yardımcı olmak' adına alındığının altını çizdi. Austin, bölgeye kaç ilave ABD askerinin konuşlandırılacağı konusunda net bir açıklamada bulunmadı.


Açıklama ABD'li bakanın İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

İSRAİL CENİN'DE CAMİYİ VURDU

İsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistinli sağlık görevlileri en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineREFAH SINIR KAPISI VURULDU
timelineİSRAİL'İN ÇARŞI SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKELDİ
timelineLONDRA'DA ON BİNLER FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ
timelineİSRAİL 14 YERLEŞİM YERİNİ DAHA BOŞALTIYOR
timelineTÜRK HEKİM GRUBU GAZZE'YE GİDİYOR
timelineSANA: İSRAİL ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI HEDEF ALDI
timelineİSRAİL'DEN HİZBULLAH AÇIKLAMASI
timelineHAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI: İSRAİL REDDETTİ
timelineHİZBULLAH'TAN İSRAİL'E GÖZDAĞI
timelineABD ORTADOĞU'YA THAAD GÖNDERİYOR
timelineİSRAİL CENİN'DE CAMİYİ VURDU
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#İsrail#Hamas#Gazze

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