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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
IDF, Gazze'de iki binbaşı rütbeli askerinin öldürüldüğünü açıkladı. BM, İsrail ordusuna atıfta bulunarak, Gazze'ye kara harekâtının başlamasından bu yana 188 İsrail askerinin öldürüldüğünü ve 1135 askerin de yaralandığını bildirdi.
Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın İran'ın “saldırganlığı” nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyette bulunduğu belirtildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın saldırısının "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk ilkelerine güçlü bir şekilde aykırı olduğu ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiği" belirtildi.
BM, Husileri Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılara son verilmesini talep eden Güvenlik Konseyi kararını derhal uygulamaya çağırdı.
İran, Pakistan'da silahlı Ceyş el Adl grubunun üsleri olarak tanımladığı yerleri hedef alan saldırılar düzenledi. Pakistan, İran'ın 'tamamen kabul edilemez' saldırısında iki çocuğun öldüğünü açıkladı ve büyükelçisini çağırdı.
İran ordusuna bağlı haber ajansının aktardığına göre, Tahran yönetimi Ceyş el Adl örgütüyle bağlantılı iki üssü hedef aldığını açıkladı.
İran, bir gece öncesinde de Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlemişti.
Katarlı yetkililer, İsrail ve Hamas arasında Gazze’ye daha fazla insani yardım sevk edilmesine yönelik yeni bir anlaşma sağlandığını bildirdi.
Katar ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca Hamas'ın elindeki esirlere ilaç verilecek.
Buna karşılık İsrail de Gazze'ye daha fazla temel insani malzeme girmesine izin verecek. Üç ayı aşkın süredir devam eden İsrail bombardımanının ardından bölgedeki koşullar oldukça kötü durumda.