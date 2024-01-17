Irak, İran'ı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın İran'ın “saldırganlığı” nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyette bulunduğu belirtildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın saldırısının "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk ilkelerine güçlü bir şekilde aykırı olduğu ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiği" belirtildi.