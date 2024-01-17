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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas ve İsrail anlaştı: Gazze'ye daha fazla temel insani malzeme girmesine izin verilecek! Pakistan'dan İran'ın saldırısı sonrası ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas ve İsrail anlaştı: Gazzeye daha fazla temel insani malzeme girmesine izin verilecek Pakistandan İranın saldırısı sonrası ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 08:26

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Suriye ve Irak'ın ardından Pakistan'da da saldırı düzenleyen İran'a İslamabad'ın tepkisi sert oldu. Saldırı sonrası yapılan açıklamada Pakistan, İran'ın 'tamamen kabul edilemez' saldırısında iki çocuğun öldüğünü bilgisine yer verdi ve büyükelçisini çağırdığını duyurdu. İsrail ile Hamas arasında haftalar sonra bir ilk yaşandı. Hamas ve İsrail, esirlere ilaç sağlanması karşılığında Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrailli 2 binbaşı öldürüldü

IDF, Gazze'de iki binbaşı rütbeli askerinin öldürüldüğünü açıkladı. BM, İsrail ordusuna atıfta bulunarak, Gazze'ye kara harekâtının başlamasından bu yana 188 İsrail askerinin öldürüldüğünü ve 1135 askerin de yaralandığını bildirdi.

Irak, İran'ı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın İran'ın “saldırganlığı” nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyette bulunduğu belirtildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın saldırısının "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk ilkelerine güçlü bir şekilde aykırı olduğu ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiği" belirtildi.

BM, Husilere Kızıldeniz'deki saldırıları durdurma çağrısında bulundu

BM, Husileri Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılara son verilmesini talep eden Güvenlik Konseyi kararını derhal uygulamaya çağırdı.

Pakistan'dan 'İran saldırısı' açıklaması

İran, Pakistan'da silahlı Ceyş el Adl grubunun üsleri olarak tanımladığı yerleri hedef alan saldırılar düzenledi. Pakistan, İran'ın 'tamamen kabul edilemez' saldırısında iki çocuğun öldüğünü açıkladı ve büyükelçisini çağırdı.


İran ordusuna bağlı haber ajansının aktardığına göre, Tahran yönetimi Ceyş el Adl örgütüyle bağlantılı iki üssü hedef aldığını açıkladı.


İran, bir gece öncesinde de Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki bazı hedeflere yönelik saldırılar düzenlemişti.

Hamas ile İsrail Gazze'ye insani yardım girişi konusunda anlaşmaya vardı
Hamas ile İsrail Gazzeye insani yardım girişi konusunda anlaşmaya vardı

Katarlı yetkililer, İsrail ve Hamas arasında Gazze’ye daha fazla insani yardım sevk edilmesine yönelik yeni bir anlaşma sağlandığını bildirdi.


Katar ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca Hamas'ın elindeki esirlere ilaç verilecek.


Buna karşılık İsrail de Gazze'ye daha fazla temel insani malzeme girmesine izin verecek. Üç ayı aşkın süredir devam eden İsrail bombardımanının ardından bölgedeki koşullar oldukça kötü durumda.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrailli 2 binbaşı öldürüldü
timelineIrak, İran'ı BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti
timelineBM, Husilere Kızıldeniz'deki saldırıları durdurma çağrısında bulundu
timelinePakistan'dan 'İran saldırısı' açıklaması
timelineHamas ile İsrail Gazze'ye insani yardım girişi konusunda anlaşmaya vardı
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#İsrail#Gazze#Hamas

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