Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Geçici ateşkes ikinci gününde: Netanyahu'yu bekleyen zor seçim..

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Filistinliler ilk yardımların Gazze'ye ulaşması sonrası tüplerini doldurmak için sıraya girdiler. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde tüpleriyle bekleyen insanların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan İsrailli yetkililer, geçici ateşkesin ikinci gününde Hamas'ın elindeki 14 rehinenin serbest kalacağını, 42 Filistinli mahkumun da hapishanelerden dışarı çıkacağını açıkladı.
Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında dün serbest bıraktığı esirlerin Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anların görüntüsünü yayınladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail-Hamas arasında gerçekleşen esir takası ile ilgili olarak dün geceki açıklamasında geçici ateşkesin başarılı olduğunu ve kalıcı ateşkesi bunun üzerine inşa edilebileceğini vurguladı.
BM Özel Koordinatörü Wennesland, dün İsrail- Hamas arasında başlayan esir takasına ilişkin açıklamasında,“22 Kasım Çarşamba günü üzerinde anlaşılan, 7 Ekim'de Hamas ve diğerleri tarafından kaçırılan 13 İsrailli rehinenin serbest bırakılması ile İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın bugünkü başlangıcını memnuniyetle karşılıyorum.
Gazze'de tutulan bir dizi yabancı işçinin serbest bırakılmasını da memnuniyetle karşılıyorum. Önümüzdeki günlerde daha fazla kişinin serbest bırakılmasını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerine yer verdi. Wennesland, geçici ateşkesin başarılı olduğunun altını çizerek kalıcı ateşkesi bu durumun üzerine inşa edilebileceğini belirtti.
Tayland Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Tel Aviv'deki Tayland Kraliyet Büyükelçiliği tarafından Tayland Dışişleri Bakanlığı'na, rehin tutulan 10 Tayland vatandaşının serbest bırakıldığı ve Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail'e girdiği bilgisi verildi. Hatzerim Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki işlem noktasına naklediliyorlar” denildi.
Dünya, Gazze'deki geçici ateşkesin uzamasını umarken Batı medyasında yayınlanan analizlerde ateşkes sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yoğun bir baskı altında kalacağı iddia ediliyor.
Analistlere göre Netanyahu, hükümetindeki aşırı sağcıların 'operasyona devam et' baskıları ile sevdikleri hala Hamas'ın elinde olan İsrailli aileler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalabilir.
İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutuklulardan biri de Marah Bakeer isimli kadındı.
Bakeer, kısa bir süre önce Kudüs’ün Beit Hanina mahallesinde yaşayan annesinin evine vardı.
Henüz 16 yaşındayken, 2015 yılında tutuklanan Bakeer 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kendisini bekleyen gazetecilere konuşan Bakeer, “Bu anlaşma, bizi de çok mutsuz ve rahatsız eden çok sayıda insanın ölümünün ardından yapıldı” dedi.
Bir hücrede olduğu için “dışarıda yaşananlar ve Gazze’de olup bitenler hakkında hiçbir fikrinin olmadığını” belirten Bakeer, “Anlaşma haberi sürpriz oldu” dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, esir takasının önümüzdeki günlerde daha karmaşık hale geleceğini öne sürerek "Her şeye hazırlıklı olmalıyız" dedi ve ekledi:
"IDF geçici ateşkes boyunca savaşın sonraki aşamalarına yönelik hazırlıkları tamamlayacak."
Tayland Dışişleri Bakanlığı bugün yaptıkları açıklama ile 20 vatandaşlarının hala Hamas'ın elinde olduğunu açıkladı. Bakanlık Hamas'ın dün sürpriz bir şekilde serbest bıraktığı vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için işlemlerin devam ettiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Şifa Hastanesi müdürü Muhammed Ebu Salmiya'nın sağlık durumu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını açıklamasının ardından İsrail ordusu, Ebu Salmiya'nın sorgusunun devam ettiğini duyurdu.
Hamas'ın ateşkesin ikinci gününde 13 İsrailli rehineyi daha serbest bırakması bekleniyor.
İsrail Başbakanlık Ofisi serbest bırakılacak rehinelerin listesinin ellerine ulaştığını duyurdu.
Rehinelerin dün olduğu gibi yerel saatle 16:00'da serbest bırakılması bekleniyor.
-Hamas, İsrailli esirleri Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne teslim edecek, onlar da esirleri Refah sınır kapısından Mısır'a götürecek.
-Esirler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Negev çölündeki bir askeri üsse nakledilecek. Daha sonra helikopterlerle İsrail'deki hastanelere taşınacaklar.
-İsrail'deki Filistinli tutuklular işgal altındaki Batı Şeria ya da Doğu Kudüs'teki ailelerine iade edilecek.
-Gazze'ye bugün iki yüz yardım kamyonunun girmesi bekleniyor.