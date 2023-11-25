Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Geçici ateşkes ikinci gününde: Netanyahu'yu bekleyen zor seçim..

Hücrede tutuluyordu :Anlaşma haberi sürpriz oldu

İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutuklulardan biri de Marah Bakeer isimli kadındı.



Bakeer, kısa bir süre önce Kudüs’ün Beit Hanina mahallesinde yaşayan annesinin evine vardı.



Henüz 16 yaşındayken, 2015 yılında tutuklanan Bakeer 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kendisini bekleyen gazetecilere konuşan Bakeer, “Bu anlaşma, bizi de çok mutsuz ve rahatsız eden çok sayıda insanın ölümünün ardından yapıldı” dedi.



Bir hücrede olduğu için “dışarıda yaşananlar ve Gazze’de olup bitenler hakkında hiçbir fikrinin olmadığını” belirten Bakeer, “Anlaşma haberi sürpriz oldu” dedi.