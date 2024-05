Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD'den Katar formülü! İran korkusu büyüyor, körfez ülkeleri endişeli

ABD üniversitelerinde 2 binden fazla gözaltı

ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin’e destek gösterileri devam ediyor. George Washington Üniversitesi’nde gösterilere destek verenlerin sayısı her geçen gün artıyor.



Birçok üniversitede polis göstericilere müdahale ederken, başkent polisi henüz George Washington Üniversitesi’nde müdahalede bulunmadı. Göstericiler, geceleri kampüste kurdukları çadırlarda geçiriyor..



Associated Press (AP) haber ajansı, polisin son haftalarda ABD genelindeki üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin yanlısı protestolar sırasında yaklaşık 2.200 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.