Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD'den Katar formülü! İran korkusu büyüyor, körfez ülkeleri endişeli

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Fransa’nın başkenti Paris’teki ülkenin en prestijli üniversitelerinden kabul edilen Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü’nde (Sciences Po) yaşanan protestoların ardından eğitime bir gün ara verildi. Fransız üniversitelerindeki eylemlerin merkezi haline gelen okulda bugün eğitim verilmeyecek. Üniversite yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Fransız basınında yer alan haberlere göre yönetim tarafından personele evden çalışma talimatı verildi. Kampüsün bulunduğu sokak polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD ile Suudi Arabistan arasında görüşülen paket anlaşmanın birden fazla bileşeni olduğunu belirterek Suudi Arabistan'ın İsrail’le olan ilişkilerinin ‘normalleşmemesi’ halinde anlaşmanın olmayacağını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, anlaşmayla ilgili dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Suudi Arabistan'la konuştuğumuz potansiyel normalleşme anlaşmasının birçok bileşeni var. Bileşenlerden biri ABD ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma paketidir. Bir diğer bileşen ise Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesidir. Bir diğer paket ise Filistin halkı için iki devlete giden yol olacak. Hepsi birbirine bağlı; hiçbiri diğerleri olmadan ilerlemez.”
Sözcü Miller, Suudi Arabistan tarafının herhangi bir normalleşme anlaşmasını kabul etmeleri için ilk etapta Gazze'de sakinliğin sağlanmasının bir ön koşul olduğunu açıkça belirttiğini ayrıca ifade etti.
ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistinlilere destek gösterileri dünya geneline yayılmaya başladı. Fransa'nın ardından Meksika'daki öğrenciler de Gazze'deki katliamın durması için harekete geçti. Filistin'de soykırımın sona ermesi ve Meksika'nın İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesini talep eden öğrenciler, başkent Mexico'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin (UNAM) bahçesine çadır kampı kurdu.
Kamp alanına Filistin bayrakları diken eylemciler, "İsrail ile ilişkileri hemen kesin" yazılı pankart astı. "Yaşasın Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler ayrıca ABD ve Fransa'da Filistin'e destek gösterisi yapan öğrencilere yönelik şiddetli baskının durdurulması çağrısı yaptı. En az 20 çadırın kurulduğu kampüste, daha fazla öğrencinin eylemlere katılması bekleniyor.
Trinidad ve Tobago, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın "Filistin devleti" meselesinde büyüyen uluslararası fikir birliğini güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, "Filistin'in tanınması ahlaki ve adildir, Trinidad ve Tobago'nun Filistin halkının meşru isteklerini tanıdığını ve desteklediğini gösterir" ifadeleri kullanıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Şubat ayında ABD'ye, Abu Dabi'deki Al Dhafra hava üssünde konuşlu Amerikan savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Yemen ve Irak'ta saldırılar gerçekleştirmesine artık izin vermeyeceğini bildirmişti.ABD'li Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin yeni bir hamle ile savaş uçaklarını ve silahlı insansız hava araçlarını Katar'daki Udeid hava üssüne transfer edeceğini iddia etti.
WSJ'ye göre, savaş uçaklarının yeniden konumlandırılması, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun süredir kullandığı hava üssünden saldırı düzenlemesine yönelik kısıtlamaları ortadan kaldıracak.
Bu hamle, Körfez ülkeleriyle Washington arasında artan gerilimin altını çiziyor. WSJ'ye göre BAE'li yetkililer bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte ABD güçlerinin İran'ın vekil güçleri tarafından hedef alınmasından korkuyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak WSJ'ye yaptığı açıklamada BAE'nin kendini korumak için böyle bir karar aldığını öne sürdü.
Tartışmalara aşina başka bir kaynak ise ABD'nin Al Udeid'e ek savaş uçakları, keşif uçakları ve silahlı insansız hava araçları transfer etmek için Katarlılarla anlaşma yaptığını öne sürdü.
Uzun süredir İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Katar'dan da Pentagon'dan da konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Amerika genelinde 140 üniversiteye yayılan Gazze yanlısı protestolar için ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, protestoculara yasalara uyma çağrısı yaptı.
Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, “Düzen yeniden sağlanmalı” dedi ve “Biz otoriterliğin hakim olduğu bir ulus değiliz. İnsanları susturmak ve muhalefeti bastırmak amacında değiliz. Ama kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bir ülke de değiliz” mesajını verdi.
Protestonun bir hak olduğunu söyleyen Biden, “Kimsenin kaos yaratma hakkı yok” dedi. ABD Başkanı, öğrencilerin saldırıya uğrama korkusu olmadan kampüste dolaşabilme hakkı olduğunu da söyledi.
Hamas, Gazze'de bir ateşkes anlaşmasını "olumlu bir ruhla" değerlendirdiğini söylerken BM, harap olmuş Filistin topraklarını yeniden inşa etmenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş çabalar gerektireceği uyarısında bulundu.Aylardır devam eden müzakerelerin ardından Hamas'ın ateşkes karşılığında rehineler teklifine iyimser yaklaşması yakında bir anlaşmaya varılabileceği umutlarını arttırdı.
Hamas'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, arabulucu ülkeler tarafından Kahire'de sunulan son ateşkes önerisini “olumlu bir ruhla” incelediği bildirildi.
Hamas'ın ABD askerlerine saldıracağı yönündeki iddialara en yetkili isimden cevap geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın ABD askerlerine saldırma yönünde "aktif bir niyeti" olduğuna dair "herhangi bir belirti" görmediğini söyledi.
Şu anda Gazze kıyısı açıklarında geçici bir iskele inşasını destekleyen yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Önümüzdeki günlerde açılması planlanan iskele, kuşatma altındaki bölgeye insani yardım akışını artıracak.
ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin’e destek gösterileri devam ediyor. George Washington Üniversitesi’nde gösterilere destek verenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Birçok üniversitede polis göstericilere müdahale ederken, başkent polisi henüz George Washington Üniversitesi’nde müdahalede bulunmadı. Göstericiler, geceleri kampüste kurdukları çadırlarda geçiriyor..
Associated Press (AP) haber ajansı, polisin son haftalarda ABD genelindeki üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin yanlısı protestolar sırasında yaklaşık 2.200 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da açıkladığı İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararının ardından, bugün yayınladığı yeni açıklamada her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bıraktığı ve insani yardımları engellediği vurgulandı ve "Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin’deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" denildi.