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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Bir Fransız siyasi yetkili, Başbakan Netanyahu'nun Cumartesi gecesi düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik eleştirisini reddetti.
Yetkili, Macron'un İsrail'in Hamas'a karşı eylemi konusundaki 'pozisyonunu değiştirmediğini' ancak Fransa cumhurbaşkanının İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere zarar vermemek için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inandığının altını çizdi.
Macron dün İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel bir röportaj vermiş ve 'Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz' demişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) insani ateşkes çağrısında bulundu. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'te yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;
'DSÖ, sağlık çalışanlarının, yaşam destek ünitesindeki bebekler de dahil olmak üzere yüzlerce hasta ve yaralı hastanın ve hastanede kalan yerinden edilmiş kişilerin güvenliği konusunda ciddi endişe duymaktadır. DSÖ, hayat kurtarmanın ve korkunç düzeydeki acıları azaltmanın tek yolu olarak bir kez daha Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunuyor.'
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'e hastanelere yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunarak, Gazze'ye yönelik saldırıda meydana gelen sivil ölümleri ile ilgili endişelerini dile getirdi. Pazar günü ABC'nin Insiders programına konuşan Wong, 'Hastaneler ve tıbbi tesislerle ilgili olarak şunu belirtmek isterim: uluslararası insani hukuk hastanelerin, hastaların ve sağlık personelinin korunmasını gerektirir' dedi.
UNDP Başkanı Achim Steiner, BM Kalkınma Programı'nın Gazze'deki ofisinin dün gece bombalandığını söyledi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu belirten Steiner 'Bu her bakımdan yanlıştır. Siviller, sivil altyapı ve BM tesislerinin dokunulmazlığı her zaman korunmalıdır' dedi.
Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz düzenledikleri ortak basın toplantısında Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Netanyahu bakanları da yanına alarak birlik mesajı vermek istedi ancak ortaya çıkan görüntü kısa sürede İsrail'in gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
Toplantı sırasında objektiflere takılan bir karede Netanyahu'nun yalnız kaldığı, bakanların kendi aralarında konuştuğu görüldü. The Jerusalem Post bu görüntüleri 'Netanyahu tek başına, Gallant ve Gantz bir arada: Bin kelimeye bedel bir resim' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde şu ifadeye yer verildi;
'Netanyahu, Gallant ve Gantz ortak basın toplantısı düzenledi ancak üçlünün özel bir fotoğrafı yerine tuhaf bir durum ortaya çıktı.'
İrlanda parlamentosu önümüzdeki hafta İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini oylayacak. Sosyal Demokratlar geçen hafta yaptığı açıklamada, 'İsrail devletinin sivilleri, gazetecileri, BM personelini ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef almayı durdurmadaki başarısızlığı göz önüne alındığında' Büyükelçi Dana Erlich'in sınır dışı edilmesi için Çarşamba günü bir önerge sunacağını açıklamıştı.
İsrail ordusu, savaş uçaklarının Suriye içindeki “terör altyapısına” saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrailli yetkililer, saldırıların Cumartesi günü Suriye, Lübnan ve Ürdün sınırındaki Golan Tepeleri'ne yöneltilen ateşe tepki olarak gerçekleştirildiğini söyledi.
Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF) Kanada, X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu anda harekete geçilmezse Gazze hastanelerinin morga dönüşeceğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gazze Şehri Şifa Hastanesi yetkilileriyle iletişimi kaybettiğini duyurdu. DSÖ, Şifa Hastanesi'nin bazı kısımlarını vuran saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ve bazı operasyon alanlarının kapatıldığını söyledi.
İngiltere’nin başkentinde bugün yapılan Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşüne 300 bin kişinin katıldığı açıklandı. Londra polisi, karşıt grupların da çıkması ile alarma geçti. En az 100 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.