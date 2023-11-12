Netanyahu tek başına kaldı

Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz düzenledikleri ortak basın toplantısında Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Netanyahu bakanları da yanına alarak birlik mesajı vermek istedi ancak ortaya çıkan görüntü kısa sürede İsrail'in gündemine birinci sıradan giriş yaptı.





Toplantı sırasında objektiflere takılan bir karede Netanyahu'nun yalnız kaldığı, bakanların kendi aralarında konuştuğu görüldü. The Jerusalem Post bu görüntüleri 'Netanyahu tek başına, Gallant ve Gantz bir arada: Bin kelimeye bedel bir resim' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde şu ifadeye yer verildi;





'Netanyahu, Gallant ve Gantz ortak basın toplantısı düzenledi ancak üçlünün özel bir fotoğrafı yerine tuhaf bir durum ortaya çıktı.'