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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nda skdandal Gazze çağrısı... ABD'den itiraf gibi açıklama: Yalnız kaldık

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunda skdandal Gazze çağrısı... ABDden itiraf gibi açıklama: Yalnız kaldık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 08:59

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Can kaybının 8 bini aştığı Gazze ile ilgili ABD'den skandal bir çağrı geldi. Kongredeki iki Yahudi Cumhuriyetçiden biri olan Temsilci Max Miller'ın Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nda yaptığı Gazze açıklaması tartışma yarattı. Aynı toplantıda Trump başkan seçilmesi halinde ilk gün imza atacağı kararı açıkladı. Demokrat Kongre Üyesi Pramila Jayapal ise ABD'nin bu süreçte yalnız kaldığını belirtti.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İSRAİL JETLERİ GAZZE'NİN EN BÜYÜK HASTANESİNİN ÇEVRESİNİ BOMBALADI

Associated Press'in görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin hastalarla ve sığınmak isteyen onbinlerce insanla dolu en büyük hastanesinin yakınlarına hava saldırıları düzenledi.


İsrail, herhangi bir kanıt sunmadan, baskının Hamas'ın hastanenin altında bir komuta noktası olması nedeniyle gerçekleştirildiğini söylüyor. Bölge sakinleri ise, son saldırılarda kuşatma altındaki bölgenin kuzeyindeki Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'ne giden yolların çoğunun tahrip edildiğini belirtiyor.

IDF: HAMAS HEDEFLERİ VURULDU
IDF: HAMAS HEDEFLERİ VURULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), savaş uçaklarının geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'nde yaklaşık 450 Hamas hedefini vurduğunu söyledi. IDF'ye göre hedefler arasında Hamas komuta merkezleri, gözlem noktaları ve tanksavar güdümlü füze fırlatma pozisyonları yer aldı.

HAMAS: İSRAİL YERLEŞİM YERLERİNİ HEDEF ALDIK

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, İsrail yerleşimlerinin roket yağmuruna tutulduğu sahneleri gösteren başka bir video paylaştı. Grup, saldırının yerini belirtmeden videoyu Telegram mesajlaşma uygulamasında paylaştı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: İNSANİ YARDIM BUGÜN ARTACAK

İsrail askeri sözcüsü Al Jazeera'ya, Gazze'nin güneyindeki 'insani çabaların' bugün artacağını söyledi. Sözcü konu ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Mısır kontrolündeki Refah sınır kapısından kuşatma altındaki bölgeye 87 kamyonun girmesine izin verildi. Ancak bu yardımlar bölgenin ihtiyacının çok altında.

TRUMP'TAN SKANDAL SÖZLER: SEYAHAT YASAĞINI GERİ GETİRECEĞİM

Donald Trump, Cumartesi günü Cumhuriyetçi Yahudi kongresinde yaptığı konuşmada, yeniden seçilmesi halinde çoğunluğu Müslüman olan çok sayıda ülkeyi hedef alan tartışmalı seyahat yasağının yeniden uygulanacağına söz verdi. Trump, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yıllık zirvesine katılan izleyicilere 'Radikal İslamcı teröristleri ülkemizden uzak tutacağız. Seyahat yasağını hatırlıyor musun? İlk gün seyahat yasağımızı geri getireceğim' dedi.

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİNDEN 'GAZZE'Yİ İŞGAL EDİN' ÇAĞRISI

Kongredeki iki Yahudi Cumhuriyetçiden biri olan Temsilci Max Miller, İsrail'e Gazze'yi yeniden işgal etmesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun Las Vegas'taki yıllık toplantısında 'İsrail çok daha büyüyecek. Çok da küçülmeyecek. Ve biz o toprakları geri alacağız' dedi.


Miller, son günlerde İsrail'in Gazze'ye askeri operasyonuyla 'Gazze otoparka dönüştürülecek' dediği için eleştirilere maruz kalmıştı. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu, eski adıyla Ulusal Yahudi Koalisyonu, 1985'te kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi Cumhuriyetçileri destekleyen siyasi bir gruptur.

BMGK YENİDEN TOPLANIYOR
BMGK YENİDEN TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail ile Hamas arasındaki savaşı görüşmek üzere Pazartesi günü yeniden toplanacak.

CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI

Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Filistin yerleşim bölgesinde 8 binden fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

KIZILHAÇ'TAN GAZZE AÇIKLAMASI: KABUL EDİLEMEZ
KIZILHAÇTAN GAZZE AÇIKLAMASI: KABUL EDİLEMEZ

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, 'Sivillerin Gazze'de gidecek güvenli bir yerlerinin olmamasının kabul edilemez' olduğunu söyledi

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ: GİDEREK YALNIZLAŞIYORUZ

Demokrat Kongre Üyesi Pramila Jayapal, BM'nin ateşkes oylaması sonrasında ABD'nin 'giderek daha fazla izole edildiğini ve rotayı tersine çevirmesi gerektiğini' belirtti. Jayapal, '140 ülke, İsrail-Gazze savaşında düşmanlıkların sona ermesine yol açacak sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulundu. ABD, BM Genel Kurulu'nda bu karara karşı çıkan yalnızca 14 ülkeden biriydi. Giderek yalnızlaşıyoruz ve rotayı tersine çevirmeliyiz' dedi.

HAMAS REHİNE ŞARTINI AÇIKLADI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 'İsrail Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız' açıklamasını yaptı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİSRAİL JETLERİ GAZZE'NİN EN BÜYÜK HASTANESİNİN ÇEVRESİNİ BOMBALADI
timelineIDF: HAMAS HEDEFLERİ VURULDU
timelineHAMAS: İSRAİL YERLEŞİM YERLERİNİ HEDEF ALDIK
timelineİSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: İNSANİ YARDIM BUGÜN ARTACAK
timelineTRUMP'TAN SKANDAL SÖZLER: SEYAHAT YASAĞINI GERİ GETİRECEĞİM
timeline ABD'Lİ KONGRE ÜYESİNDEN 'GAZZE'Yİ İŞGAL EDİN' ÇAĞRISI
timelineBMGK YENİDEN TOPLANIYOR
timelineCAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI
timelineKIZILHAÇ'TAN GAZZE AÇIKLAMASI: KABUL EDİLEMEZ
timelineABD'Lİ KONGRE ÜYESİ: GİDEREK YALNIZLAŞIYORUZ
timelineHAMAS REHİNE ŞARTINI AÇIKLADI
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#İsrail#Gazze#Hamas

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