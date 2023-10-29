ABD'Lİ KONGRE ÜYESİNDEN 'GAZZE'Yİ İŞGAL EDİN' ÇAĞRISI

Kongredeki iki Yahudi Cumhuriyetçiden biri olan Temsilci Max Miller, İsrail'e Gazze'yi yeniden işgal etmesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun Las Vegas'taki yıllık toplantısında 'İsrail çok daha büyüyecek. Çok da küçülmeyecek. Ve biz o toprakları geri alacağız' dedi.





Miller, son günlerde İsrail'in Gazze'ye askeri operasyonuyla 'Gazze otoparka dönüştürülecek' dediği için eleştirilere maruz kalmıştı. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu, eski adıyla Ulusal Yahudi Koalisyonu, 1985'te kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi Cumhuriyetçileri destekleyen siyasi bir gruptur.