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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Associated Press'in görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin hastalarla ve sığınmak isteyen onbinlerce insanla dolu en büyük hastanesinin yakınlarına hava saldırıları düzenledi.
İsrail, herhangi bir kanıt sunmadan, baskının Hamas'ın hastanenin altında bir komuta noktası olması nedeniyle gerçekleştirildiğini söylüyor. Bölge sakinleri ise, son saldırılarda kuşatma altındaki bölgenin kuzeyindeki Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'ne giden yolların çoğunun tahrip edildiğini belirtiyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), savaş uçaklarının geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'nde yaklaşık 450 Hamas hedefini vurduğunu söyledi. IDF'ye göre hedefler arasında Hamas komuta merkezleri, gözlem noktaları ve tanksavar güdümlü füze fırlatma pozisyonları yer aldı.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, İsrail yerleşimlerinin roket yağmuruna tutulduğu sahneleri gösteren başka bir video paylaştı. Grup, saldırının yerini belirtmeden videoyu Telegram mesajlaşma uygulamasında paylaştı.
İsrail askeri sözcüsü Al Jazeera'ya, Gazze'nin güneyindeki 'insani çabaların' bugün artacağını söyledi. Sözcü konu ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Mısır kontrolündeki Refah sınır kapısından kuşatma altındaki bölgeye 87 kamyonun girmesine izin verildi. Ancak bu yardımlar bölgenin ihtiyacının çok altında.
Donald Trump, Cumartesi günü Cumhuriyetçi Yahudi kongresinde yaptığı konuşmada, yeniden seçilmesi halinde çoğunluğu Müslüman olan çok sayıda ülkeyi hedef alan tartışmalı seyahat yasağının yeniden uygulanacağına söz verdi. Trump, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yıllık zirvesine katılan izleyicilere 'Radikal İslamcı teröristleri ülkemizden uzak tutacağız. Seyahat yasağını hatırlıyor musun? İlk gün seyahat yasağımızı geri getireceğim' dedi.
Kongredeki iki Yahudi Cumhuriyetçiden biri olan Temsilci Max Miller, İsrail'e Gazze'yi yeniden işgal etmesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun Las Vegas'taki yıllık toplantısında 'İsrail çok daha büyüyecek. Çok da küçülmeyecek. Ve biz o toprakları geri alacağız' dedi.
Miller, son günlerde İsrail'in Gazze'ye askeri operasyonuyla 'Gazze otoparka dönüştürülecek' dediği için eleştirilere maruz kalmıştı. Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu, eski adıyla Ulusal Yahudi Koalisyonu, 1985'te kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi Cumhuriyetçileri destekleyen siyasi bir gruptur.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail ile Hamas arasındaki savaşı görüşmek üzere Pazartesi günü yeniden toplanacak.
Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Filistin yerleşim bölgesinde 8 binden fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, 'Sivillerin Gazze'de gidecek güvenli bir yerlerinin olmamasının kabul edilemez' olduğunu söyledi
Demokrat Kongre Üyesi Pramila Jayapal, BM'nin ateşkes oylaması sonrasında ABD'nin 'giderek daha fazla izole edildiğini ve rotayı tersine çevirmesi gerektiğini' belirtti. Jayapal, '140 ülke, İsrail-Gazze savaşında düşmanlıkların sona ermesine yol açacak sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulundu. ABD, BM Genel Kurulu'nda bu karara karşı çıkan yalnızca 14 ülkeden biriydi. Giderek yalnızlaşıyoruz ve rotayı tersine çevirmeliyiz' dedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 'İsrail Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız' açıklamasını yaptı.