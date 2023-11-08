FİLİSTİN ASILLI ABD'Lİ VEKİLE KINAMA

Nehirden denize, Filistin özgür olacak... Dünyanın dört bir yanında düzenlenen protestolarda duyulan bu slogan ABD siyasetinde bir depreme yol açtı.





İsrail'in Gazze'de yaptıklarını eleştiren ve açıklamasında 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' ifadesine yer veren Michigan'ın Demokrat Temsilcisi Rashida Tlaib için toplanan ABD Temsilciler Meclisi, kınama kararı aldı.





Kongre'deki tek Filistinli Amerikalı milletvekili olan Rashida Tlaib, İsrail-Hamas savaşına ilişkin söylemi nedeniyle Salı günü Temsilciler Meclisi tarafından resmen kınandı.





DEMOKRATLAR 22 FİRE VERDİ





Karar 234-188'e oy ile kabul edildi. Sonuçlar Demokrat Parti'den 22 vekilin Cumhuriyetçiler ile birlikte hareket ettiğini gösterdi.





CNN International bu gelişmeyi 'Bu hamle, Kongre'de görev yapan ilk Filistinli Amerikalı kadın olan Michigan Demokratına yönelik nadir ve önemli bir azar anlamına geliyor' yorumu ile okurlarına sundu