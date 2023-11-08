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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Biden resmen açıkladı... Beyaz Saray'dan İsrail'e net mesaj! Gazze'nin işgaline veto

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#İsrail#Gazze#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Biden resmen açıkladı... Beyaz Saraydan İsraile net mesaj Gazzenin işgaline veto
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 08:24

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini istediği haberi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Bu haberden saatler sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden birinci ağızdan bu talebi doğruladı. Beyaz Saray Gazze'nin işgalini 'doğru bir şey değil' diyerek adeta veto ederken İsrail basını Biden'ın geri adımının nedenini yazdı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

GAZZE İÇİN 'ULUSLARARASI MÜDAHALE GÜCÜ' ÇAĞRISI

Eski İsrail Başbakanı Olmert, savaştan sonra ABD ve NATO'nun Gazze'ye müdahale etmesini istedi. Olmert Nikkei'ye verdiği mülakatta, Hamas'ın yıkılmasının ardından Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve rehabilitasyonunu ABD ve Avrupalı ​​NATO üyeleri tarafından yönetilen bir 'uluslararası müdahale gücünün' oluşturulması gerektiğini söyledi.

FİLİSTİN ASILLI ABD'Lİ VEKİLE KINAMA
FİLİSTİN ASILLI ABDLİ VEKİLE KINAMA

Nehirden denize, Filistin özgür olacak... Dünyanın dört bir yanında düzenlenen protestolarda duyulan bu slogan ABD siyasetinde bir depreme yol açtı.


İsrail'in Gazze'de yaptıklarını eleştiren ve açıklamasında 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' ifadesine yer veren Michigan'ın Demokrat Temsilcisi Rashida Tlaib için toplanan ABD Temsilciler Meclisi, kınama kararı aldı.


Kongre'deki tek Filistinli Amerikalı milletvekili olan Rashida Tlaib, İsrail-Hamas savaşına ilişkin söylemi nedeniyle Salı günü Temsilciler Meclisi tarafından resmen kınandı.


DEMOKRATLAR 22 FİRE VERDİ


Karar 234-188'e oy ile kabul edildi. Sonuçlar Demokrat Parti'den 22 vekilin Cumhuriyetçiler ile birlikte hareket ettiğini gösterdi.


CNN International bu gelişmeyi 'Bu hamle, Kongre'de görev yapan ilk Filistinli Amerikalı kadın olan Michigan Demokratına yönelik nadir ve önemli bir azar anlamına geliyor' yorumu ile okurlarına sundu

İNGİLTERE'DE GAZZE İSTİFASI

İngiltere'de İşçi Partili milletvekili İmran Hussain, liderin Gazze tutumu nedeniyle istifa etti.  İşçi Partisi liderinin İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini onayladığını belirten Hussain, 'Son haftalarda, Gazze'de devam eden insani felakete ilişkin görüşlerimin sizin benimsediğiniz tutumdan önemli ölçüde farklı olduğu açıkça ortaya çıktı' dedi.

BIDEN NETANYAHU'YA YAPTIĞI ÇAĞRIYI DOĞRULADI

Gazetecilerin sorularına yanıt veren ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini istediğini doğruladı.


Biden'ın açıklamaları dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Biden'ın hamlesini yorumlayan İsrail merkezli Haaretz 'ABD ve İsrail'in Gazze Savaşı Konusunda Belirgin Çıkar Farklılıkları' manşetini attı. Haberde 'ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e olan desteğinde kararlı olsa da, kendi partisi içinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşımı konusunda giderek daha eleştirel hale gelen sesleri görmezden gelemeyecek' denildi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL İLE HER KONUDA ANLAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ
BEYAZ SARAY: İSRAİL İLE HER KONUDA ANLAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

Beyaz Saray'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby 'İsrail güçlerinin Gazze'yi yeniden işgal etmesi doğru bir şey değil' dedi. Kirby gazetecilere verdiği demeçte, İsrail ve ABD'nin her konuda anlaşmaya varmak zorunda olmadığını söyledi.

NETANYAHU: ATEŞKES YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Biden ile temastayım. Biden’ın ve ABD halkının desteğini takdir ediyorum. Düşmanlara söylüyorum, rehineler dönmeden ateşkes olmaz. Kazanacağız ve zafere kadar durmayacağız. Gazze şehri kuşatılmıştır. Gazzeliler güneye gidin' dedi.

İNSANİ KONVOY ATEŞ ALTINDA KALDI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de bir insani konvoyun ateş altına kaldığını ancak Şifa hastanesine tıbbi malzeme ulaştırabildiğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGAZZE İÇİN 'ULUSLARARASI MÜDAHALE GÜCÜ' ÇAĞRISI
timelineFİLİSTİN ASILLI ABD'Lİ VEKİLE KINAMA
timelineİNGİLTERE'DE GAZZE İSTİFASI
timelineBIDEN NETANYAHU'YA YAPTIĞI ÇAĞRIYI DOĞRULADI
timelineBEYAZ SARAY: İSRAİL İLE HER KONUDA ANLAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ
timelineNETANYAHU: ATEŞKES YOK
timelineİNSANİ KONVOY ATEŞ ALTINDA KALDI
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#İsrail#Gazze#ABD

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