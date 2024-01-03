ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze Filistin toprağıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını reddeden bir bildiri yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Salı günü yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerlerinden edilmemesi gerektiğini söyledi.





Miller, 'Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı, Hamas'ın artık geleceğinin kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği konusunda açık, tutarlı ve net olduk' dedi.