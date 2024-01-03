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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 313'e ulaştığını duyurdu.
Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, kampüste gerçekleştirilen İsrail'e tepki gösterilerini “düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlendirmesinin ardından gördüğü baskılara dayanamayarak istifa kararı aldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz’e iki gemisavar balistik füze fırlattığı, hasar meydana gelmediği belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian, dün Beyrut'ta Hamas lider yardımcısı Salih el Aruri'ye düzenlenen suikastın, Siyonist rejimin haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve terör saldırılarından sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlayan korkakça bir terör operasyonu olduğunu söyledi.
İranlı bakan saldırı için 'Amerika'nın desteğine rağmen İsrail'in Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığını kanıtlayan bir terör eylemi' değerlendirmesinde bulundu.
Beyrut'taki suikast sonrası bölgedeki tansiyon zirve yapmış durumda. İsrail merkezli Jpost gazetesi saldırı sonrası İran basınını mercek altına aldı. 'İran medyası İsrail'in Salih el Aruri'yi öldürmesine misilleme sözü verdi' başlığını atan İsrailli gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;
'İran yanlısı medya, Hamas lider yardımcısı Salih el Aruri'nin öldürülmesine tepki gösterdi. Tepkiler, cinayetin "cezasız kalmayacağı" iddialarından, Hamas "direnişinin" etkilenmeyeceği iddialarına kadar çeşitlilik gösteriyor.'
IDF, kuzey Gazze'deki çatışmada bir askerin öldürüldüğünü duyurdu. Bu güncelleme sonrası kara operasyonunda ölen İsrail askerlerinin sayısı 174'e yükseldi.
ABD Senatörü Bernie Sanders, 'aşırı orantısız savaş' nedeniyle İsrail'e yönelik askeri yardım paketinin engellenmesi çağrısında bulundu. Sanders İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtını 'Netanyahu'nun Filistin halkına karşı yasadışı, ahlaksız, acımasız ve son derece orantısız savaşı' olarak nitelendirerek, Kongre'den İsrail'e yapılması önerilen milyarlarca dolarlık askeri yardımı engellemesi yönünde bir kez daha çağrıda bulundu.
BM yardım kuruluşu (OCHA), Filistin'deki insani durumla ilgili bir güncelleme yayınladı ve şu anda 1 milyondan fazla insanın güney Gazze'deki Refah Valiliği'nde olduğuna dikkat çekti.
BM Güvenlik Konseyi, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını görüşmek üzere bugün New York saatiyle 15:00'te (20:00 GMT) bir toplantı yapacak. Dönem başkanlığını yürüten Fransa da dahil olmak üzere çok sayıda BMGK üyesi acil oturum talebinde bulundu. Fransa'nın BM elçisi Nicholas De Riviere toplantı öncesinde Al Jazeera'ye 'Deniz güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız' dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını reddeden bir bildiri yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Salı günü yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerlerinden edilmemesi gerektiğini söyledi.
Miller, 'Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı, Hamas'ın artık geleceğinin kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği konusunda açık, tutarlı ve net olduk' dedi.