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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Beyrut'taki suikast sonrası Tahran sessizliğini bozdu! İran basını 'misilleme' sözü verdi

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#İsrail#Hamas#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Beyruttaki suikast sonrası Tahran sessizliğini bozdu İran basını misilleme sözü verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 11:17

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ortadoğu'da tansiyon İsrail'in Hamas'ın iki numaralı ismine düzenlediği suikast sonrası zirveye çıktı. Saldırının ardından İran'dan ilk açıklama geldi. İsrail basını ise İran yanlısı medyanın 'misilleme' sözü verdiğini yazdı...

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Gazze'de can kaybı 22 bin 313

Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 313'e ulaştığını duyurdu.

Harvard Rektörü 'İsrail' baskısının ardından istifa etti
Harvard Rektörü İsrail baskısının ardından istifa etti

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, kampüste gerçekleştirilen İsrail'e tepki gösterilerini “düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlendirmesinin ardından gördüğü baskılara dayanamayarak istifa kararı aldı.

Husiler Kızıldeniz’e iki balistik füze fırlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz’e iki gemisavar balistik füze fırlattığı, hasar meydana gelmediği belirtildi.

İran: Beyrut'ta düzenlenen 'korkak Siyonist terör' suikastı İsrail'in Gazze hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor
İran: Beyrutta düzenlenen korkak Siyonist terör suikastı İsrailin Gazze hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian, dün Beyrut'ta Hamas lider yardımcısı Salih el Aruri'ye düzenlenen suikastın, Siyonist rejimin haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve terör saldırılarından sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlayan korkakça bir terör operasyonu olduğunu söyledi.


İranlı bakan saldırı için 'Amerika'nın desteğine rağmen İsrail'in Gazze'deki hedeflerine ulaşamadığını kanıtlayan bir terör eylemi' değerlendirmesinde bulundu.

İran medyası İsrail'in Salih el Aruri'yi öldürmesine misilleme sözü verdi
İran medyası İsrailin Salih el Aruriyi öldürmesine misilleme sözü verdi

Beyrut'taki suikast sonrası bölgedeki tansiyon zirve yapmış durumda. İsrail merkezli Jpost gazetesi saldırı sonrası İran basınını mercek altına aldı. 'İran medyası İsrail'in Salih el Aruri'yi öldürmesine misilleme sözü verdi' başlığını atan İsrailli gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;


'İran yanlısı medya, Hamas lider yardımcısı Salih el Aruri'nin öldürülmesine tepki gösterdi. Tepkiler, cinayetin "cezasız kalmayacağı" iddialarından, Hamas "direnişinin" etkilenmeyeceği iddialarına kadar çeşitlilik gösteriyor.'

IDF'nin kaybı 174'e yükseldi

IDF, kuzey Gazze'deki çatışmada bir askerin öldürüldüğünü duyurdu. Bu güncelleme sonrası kara operasyonunda ölen İsrail askerlerinin sayısı 174'e yükseldi.

Sanders'tan 'İsrail'e yönelik askeri yardım paketi engellensin' çağrısı
Sanderstan İsraile yönelik askeri yardım paketi engellensin çağrısı

ABD Senatörü Bernie Sanders, 'aşırı orantısız savaş' nedeniyle İsrail'e yönelik askeri yardım paketinin engellenmesi çağrısında bulundu. Sanders İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtını 'Netanyahu'nun Filistin halkına karşı yasadışı, ahlaksız, acımasız ve son derece orantısız savaşı' olarak nitelendirerek, Kongre'den İsrail'e yapılması önerilen milyarlarca dolarlık askeri yardımı engellemesi yönünde bir kez daha çağrıda bulundu.

BM: Refah'ta 1 milyondan fazla insan var

BM yardım kuruluşu (OCHA), Filistin'deki insani durumla ilgili bir güncelleme yayınladı ve şu anda 1 milyondan fazla insanın güney Gazze'deki Refah Valiliği'nde olduğuna dikkat çekti.

BMGK Kızıldeniz saldırılarıyla ilgili acil toplantı yapacak

BM Güvenlik Konseyi, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını görüşmek üzere bugün New York saatiyle 15:00'te (20:00 GMT) bir toplantı yapacak. Dönem başkanlığını yürüten Fransa da dahil olmak üzere çok sayıda BMGK üyesi acil oturum talebinde bulundu. Fransa'nın BM elçisi Nicholas De Riviere toplantı öncesinde Al Jazeera'ye 'Deniz güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze Filistin toprağıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını reddeden bir bildiri yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Salı günü yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerlerinden edilmemesi gerektiğini söyledi.


Miller, 'Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı, Hamas'ın artık geleceğinin kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği konusunda açık, tutarlı ve net olduk' dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGazze'de can kaybı 22 bin 313
timelineHarvard Rektörü 'İsrail' baskısının ardından istifa etti
timelineHusiler Kızıldeniz’e iki balistik füze fırlattı
timelineİran: Beyrut'ta düzenlenen 'korkak Siyonist terör' suikastı İsrail'in Gazze hedeflerine ulaşamadığını kanıtlıyor
timelineİran medyası İsrail'in Salih el Aruri'yi öldürmesine misilleme sözü verdi
timelineIDF'nin kaybı 174'e yükseldi
timelineSanders'tan 'İsrail'e yönelik askeri yardım paketi engellensin' çağrısı
timelineBM: Refah'ta 1 milyondan fazla insan var
timelineBMGK Kızıldeniz saldırılarıyla ilgili acil toplantı yapacak
timelineABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze Filistin toprağıdır
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Filistin

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