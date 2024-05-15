Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Beyaz Saray, İsrail'e silah sevkiyatını zorunlu kılacak yasa tasarısına şiddetle karşı çıkıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin İsrail'e askeri silah sevkiyatını durdurmasını yasaklayan yasayı, başkomutanın 'etkili bir dış politika yürütmesini engelleyeceğini' öne sürerek veto edeceğini duyurdu.
Açıklamada 'Yönetim, Başkan'ın belirli savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ABD dış politika hedefleriyle uyumlu olmasını sağlama konusundaki takdir yetkisini sınırlamayı amaçlayan İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası HR 8369'a şiddetle karşı çıkıyor' denildi.
Açıklama, yasanın 'Başkan'ın etkili bir dış politika yürütme yeteneğini baltalayacağını' belirtti ve 'Yasa, Yönetim'in İsrail'e yaklaşımının kasıtlı bir şekilde çarpıtılmasına yanlış bir tepki niteliğindedir' denildi.
Hizbullah yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Tire kentindeki drone saldırısında saha komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah, ölen kişinin 55 yaşındaki Beyt Yahoun sakini Hüseyin Makki olduğunu açıkladı. Saldırıda bir kişi daha hayatını kaybetti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail topraklarına yönelen iki insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklama, Irak'taki İran destekli İslami Direniş'in Eilat'a iki insansız hava aracı fırlattığını iddia etmesinden kısa bir süre sonra geldi.
Wafa haber ajansının tıbbi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Refah yakınlarındaki Avrupa Hastanesi'ndeki elektrik jeneratörleri yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmayı durdurdu ve hastane "hizmet dışı" kaldı.