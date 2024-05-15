Beyaz Saray açıkladı: Biden, İsrail yardım tasarısı geçerse veto edecek

Beyaz Saray, İsrail'e silah sevkiyatını zorunlu kılacak yasa tasarısına şiddetle karşı çıkıyor.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin İsrail'e askeri silah sevkiyatını durdurmasını yasaklayan yasayı, başkomutanın 'etkili bir dış politika yürütmesini engelleyeceğini' öne sürerek veto edeceğini duyurdu.

Açıklamada 'Yönetim, Başkan'ın belirli savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ABD dış politika hedefleriyle uyumlu olmasını sağlama konusundaki takdir yetkisini sınırlamayı amaçlayan İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası HR 8369'a şiddetle karşı çıkıyor' denildi.





Açıklama, yasanın 'Başkan'ın etkili bir dış politika yürütme yeteneğini baltalayacağını' belirtti ve 'Yasa, Yönetim'in İsrail'e yaklaşımının kasıtlı bir şekilde çarpıtılmasına yanlış bir tepki niteliğindedir' denildi.