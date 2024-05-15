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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Beyaz Saray son noktayı koydu: 'İsrail Yasası'na Biden vetosu

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#ABD#İsrail#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Beyaz Saray son noktayı koydu: İsrail Yasasına Biden vetosu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 08:20

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD ise kamuoyunda 'İsrail yasası' olarak bilinen tasarıyı konuşuyor. İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası ülkede yeni bir restleşmeye neden olmuş durumda. Biden yönetimi, İsrail'e silah sevkiyatını zorunlu kılacak yasa tasarısına şiddetle karşı çıkıyor.  Beyaz Saray başkanın son kararını yayınladığı açıklama ile dünyaya duyurdu. Açıklamada Biden'ın yasanın geçmesi durumunda veto hakkını kullanacağı belirtildi. Bu açıklama ülke basınında 'veto tehdidi' şeklinde yorumlandı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Beyaz Saray açıkladı: Biden, İsrail yardım tasarısı geçerse veto edecek

 

Beyaz Saray, İsrail'e silah sevkiyatını zorunlu kılacak yasa tasarısına şiddetle karşı çıkıyor.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin İsrail'e askeri silah sevkiyatını durdurmasını yasaklayan yasayı, başkomutanın 'etkili bir dış politika yürütmesini engelleyeceğini' öne sürerek veto edeceğini duyurdu.

Açıklamada 'Yönetim, Başkan'ın belirli savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ABD dış politika hedefleriyle uyumlu olmasını sağlama konusundaki takdir yetkisini sınırlamayı amaçlayan İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası HR 8369'a şiddetle karşı çıkıyor' denildi.


Açıklama, yasanın 'Başkan'ın etkili bir dış politika yürütme yeteneğini baltalayacağını' belirtti ve 'Yasa, Yönetim'in İsrail'e yaklaşımının kasıtlı bir şekilde çarpıtılmasına yanlış bir tepki niteliğindedir' denildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBeyaz Saray açıkladı: Biden, İsrail yardım tasarısı geçerse veto edecek
timelineHizbullah, İsrail'in Tire'deki İHA saldırısında saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı
timelineIDF, Irak'tan fırlatılan iki insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı
timelineGazze'deki Avrupa Hastanesi yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı
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#ABD#İsrail#Gazze

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