İSRAİL'DEN SKANDAL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes çağrısında bulunan karar tasarının kabul edilmesinin ardından İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, skandal bir çağrıda bulundu. Erdan, ABD basınına verdiği röportajda, BM'nin geçerliliğini ve meşruiyetini kaybettiğini belirterek, “Bugün her düzgün ülke, önyargı ve antisemitizm sona erene kadar BM'ye fon sağlamayı bırakmalıdır” dedi. BM'nin katliam ve zulmü önlemek için harekete geçmediğini iddia eden Erdan, “İşlerin her zamanki gibi devam etmesi mümkün değil” dedi.