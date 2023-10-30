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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABD'nin İsrail kararını canlı yayında açıkladı... IDF Suriye ve Lübnan'ı vurdu

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#İsrail#Gazze#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABDnin İsrail kararını canlı yayında açıkladı... IDF Suriye ve Lübnanı vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 08:16

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'e ABD askeri gönderme tartışmalarına son noktayı koydu. İsrail güçleri Suriye ve Lübnan'daki hedefleri vurdu. İsrail askerlerinin Gazze'ye düzenlediği baskın ise kameralara yakalandı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İSRAİL'DEN SKANDAL ÇAĞRI
İSRAİLDEN SKANDAL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes çağrısında bulunan karar tasarının kabul edilmesinin ardından İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, skandal bir çağrıda bulundu. Erdan, ABD basınına verdiği röportajda, BM'nin geçerliliğini ve meşruiyetini kaybettiğini belirterek, “Bugün her düzgün ülke, önyargı ve antisemitizm sona erene kadar BM'ye fon sağlamayı bırakmalıdır” dedi. BM'nin katliam ve zulmü önlemek için harekete geçmediğini iddia eden Erdan, “İşlerin her zamanki gibi devam etmesi mümkün değil” dedi.

DAĞISTAN'TA HAVALİMANI BASKINI: 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DAĞISTANTA HAVALİMANI BASKINI: 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dağıstan'daki olayların ardından bakanlıktan açıklama yapıldı. Açıklamada 'Kargaşaya katılan 150'den fazla aktif katılımcı tespit edildi, bunlardan 60'ı gözaltına alındı' denildi. Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den gelen yolcuları taşıyan uçağın havalimanına indiği haberini alan yüzlerce kişi havalimanını başmış, yolcular güvenlik amacıyla uçağa yeniden bindirilirken havalimanı da geçici olarak kapatılmıştı.

 

İSRAİL'DEN QALQİLYA'YA BASKIN
İSRAİLDEN QALQİLYAYA BASKIN

Al Jazeera Arabic tarafından eski Twitter adı verilen X'te yayınlanan bir video klipte, tam savaş teçhizatıyla birkaç İsrail kuvvetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Qalqilya bölgesindeki bir bölgeye saldırı düzenlediği görülüyor.

BM: 33 YARDIM KAMYONU GAZZE'YE GİRDİ

BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, su, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 33 kamyonun Pazar günü Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye girdiğini duyurdu. OCHA Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 'Bu, sınırlı teslimatların yeniden başladığı 21 Ekim'den bu yana en büyük insani yardım teslimatı' dedi.

ABD'DEN GAZZE AÇIKLAMASI: ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan 'ABD'nin İsrail'e asker göndereceği' iddiası üzerine Pentagon bazı birliklerin hazır duruma getirildiğini kabul etmişti.


Konu ile ilgili belenen açıklama ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'den geldi. Harris, ABD'nin İsrail'e veya Gazze'ye asker göndermeyeceğini açıkladı.


CBS'nin 60 Minutes programına açıklamalarda bulunan Harris, 'İsrail'e veya Gazze'ye savaş birlikleri göndermeye kesinlikle niyetimiz yok ve herhangi bir planımız da yok' dedi.

WASHINTON POST YAZDI: ABD İSRAİL'E BASKI UYGULADI

Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD İsrail'e Gazze'deki iletişimin yeniden sağlanması için baskı yaptı. İsrail'in iletişimi kesmesi için herhangi bir neden belirtmediğini söyleyen ABD'li yetkili Post'a 'Tekrar açılması gerektiğini açıkça belirttik' dedi.

İSRAİL SURİYE VE LÜBNAN'DAKİ HEDEFLERİ VURDU
İSRAİL SURİYE VE LÜBNANDAKİ HEDEFLERİ VURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail savaş uçaklarının saatler önce Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket ateşine yanıt olarak güney Suriye'deki bazı bölgeleri vurduğunu duyurdu. Ordu, Suriye'den yapılan saldırıları tespit ettikten sonra misilleme yaptığını, daha sonra Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdığını kaydetti. IDF, Suriye'den fırlatılan mermilerin tamamının açık alanlara düştüğünü ve herhangi bir hasar veya yaralanmaya yol açmadığını söyledi.

DAĞISTAN'DA İSRAİL'DEN GELEN UÇAK NEDENİYLE ARBEDE ÇIKTI

Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den gelen yolcuları taşıyan uçağın havalimanına indiği haberini alan yüzlerce kişi havalimanını bastı. Yolcular güvenlik amacıyla uçağa yeniden bindirilirken havalimanı da geçici olarak kapatıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİSRAİL'DEN SKANDAL ÇAĞRI
timelineDAĞISTAN'TA HAVALİMANI BASKINI: 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
timelineİSRAİL'DEN QALQİLYA'YA BASKIN
timelineBM: 33 YARDIM KAMYONU GAZZE'YE GİRDİ
timelineABD'DEN GAZZE AÇIKLAMASI: ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ
timelineWASHINTON POST YAZDI: ABD İSRAİL'E BASKI UYGULADI
timelineİSRAİL SURİYE VE LÜBNAN'DAKİ HEDEFLERİ VURDU
timelineDAĞISTAN'DA İSRAİL'DEN GELEN UÇAK NEDENİYLE ARBEDE ÇIKTI
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#İsrail#Gazze#ABD

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