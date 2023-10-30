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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes çağrısında bulunan karar tasarının kabul edilmesinin ardından İsrail BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, skandal bir çağrıda bulundu. Erdan, ABD basınına verdiği röportajda, BM'nin geçerliliğini ve meşruiyetini kaybettiğini belirterek, “Bugün her düzgün ülke, önyargı ve antisemitizm sona erene kadar BM'ye fon sağlamayı bırakmalıdır” dedi. BM'nin katliam ve zulmü önlemek için harekete geçmediğini iddia eden Erdan, “İşlerin her zamanki gibi devam etmesi mümkün değil” dedi.
Dağıstan'daki olayların ardından bakanlıktan açıklama yapıldı. Açıklamada 'Kargaşaya katılan 150'den fazla aktif katılımcı tespit edildi, bunlardan 60'ı gözaltına alındı' denildi. Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den gelen yolcuları taşıyan uçağın havalimanına indiği haberini alan yüzlerce kişi havalimanını başmış, yolcular güvenlik amacıyla uçağa yeniden bindirilirken havalimanı da geçici olarak kapatılmıştı.
Al Jazeera Arabic tarafından eski Twitter adı verilen X'te yayınlanan bir video klipte, tam savaş teçhizatıyla birkaç İsrail kuvvetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Qalqilya bölgesindeki bir bölgeye saldırı düzenlediği görülüyor.
BM'nin insani yardım kuruluşu OCHA, su, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 33 kamyonun Pazar günü Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye girdiğini duyurdu. OCHA Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 'Bu, sınırlı teslimatların yeniden başladığı 21 Ekim'den bu yana en büyük insani yardım teslimatı' dedi.
Geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan 'ABD'nin İsrail'e asker göndereceği' iddiası üzerine Pentagon bazı birliklerin hazır duruma getirildiğini kabul etmişti.
Konu ile ilgili belenen açıklama ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'den geldi. Harris, ABD'nin İsrail'e veya Gazze'ye asker göndermeyeceğini açıkladı.
CBS'nin 60 Minutes programına açıklamalarda bulunan Harris, 'İsrail'e veya Gazze'ye savaş birlikleri göndermeye kesinlikle niyetimiz yok ve herhangi bir planımız da yok' dedi.
Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD İsrail'e Gazze'deki iletişimin yeniden sağlanması için baskı yaptı. İsrail'in iletişimi kesmesi için herhangi bir neden belirtmediğini söyleyen ABD'li yetkili Post'a 'Tekrar açılması gerektiğini açıkça belirttik' dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail savaş uçaklarının saatler önce Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket ateşine yanıt olarak güney Suriye'deki bazı bölgeleri vurduğunu duyurdu. Ordu, Suriye'den yapılan saldırıları tespit ettikten sonra misilleme yaptığını, daha sonra Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdığını kaydetti. IDF, Suriye'den fırlatılan mermilerin tamamının açık alanlara düştüğünü ve herhangi bir hasar veya yaralanmaya yol açmadığını söyledi.
Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den gelen yolcuları taşıyan uçağın havalimanına indiği haberini alan yüzlerce kişi havalimanını bastı. Yolcular güvenlik amacıyla uçağa yeniden bindirilirken havalimanı da geçici olarak kapatıldı.