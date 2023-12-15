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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Nasser Hastanesi, Han Yunus'daki saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 25 kişinin yaralandığını doğruladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişinin öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne el ilanları atarak Hamas'ın üst düzey yetkilisi Yahya Sinwar ve diğer komutanların nerede olduğu hakkında bilgi almak için para teklif ettiği bildirildi.
Gazze'ye atılan el ilanlarında İsrail'in bir türlü bulamadığı Sinwar için 400 bin dolar ödül belirlediği görülüyor.
İsrail'in yıllardır peşinde olduğu ancak yakalayamadığı 'misafir' lakaplı Deif için belirlenen ödül ise 100 bin dolar oldu.
Broşürlerde, güney tugayına komuta eden Muhammed Sinwar hakkında bilgi verecek kişilere 300 bin dolara kadar ödeme yapılacağı, Hamas'ın Han Yunus taburunun komutanı Rafa'a Salameh hakkında bilgi için ise 200 bin dolar verileceği belirtiliyor.
Hamas sözcüsü tünellerin içlerine su pompalama yönündeki olası girişimlere dayanacak şekilde inşa ettiğini söyledi. Beyrut'ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Osama Hamdan, 'Tüneller, su pompalamak da dahil olmak üzere işgalcilerden gelebilecek tüm olası saldırıları göz önünde bulunduran iyi eğitimli mühendisler tarafından inşa edildi' dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Perşembe günü Tel Aviv'e yaptığı ziyarette İsraillilerle Gazze'deki yüksek yoğunluklu askeri harekâtın daha düşük bir harekata geçirilmesi konusunu görüştü.
New York Times'ta yer alan habere göre, Sullivan bir takvim belirtmedi ancak dört ABD'li yetkili, Başkan Biden'ın İsrail'in yaklaşık üç hafta içinde daha kesin taktiklere geçmesini istediğini söyledi.
Amerikalı yetkililer son günlerde İsrailli mevkidaşlarına bu zaman çizelgesini net bir şekilde açıkladı. NYT ABD'nin bu adımı için şu değerlendirmede bulundu;
'Savaşta daha hedefli bir aşamaya geçilmesi çağrısı, ABD'nin, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarından dolayı Hamas'a karşı misilleme yapmasını engellemeye yönelik şimdiye kadarki en kesin çabası gibi görünüyor.'
Times of Israel ise bu gelişmeyi 'ABD İsrail'e baskıyı artırdı' manşeti ile servis etti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) perşembe günü yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki Yemen bölgesinden Kızıldeniz'deki uluslararası bir nakliye yoluna doğru başlatılan balistik füze saldırısında herhangi bir hasar veya yaralanmanın meydana gelmediğini söyledi.