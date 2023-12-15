ABD'den İsrail'e: Düşük yoğunluklu Gazze savaşına geçişe başlayın

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Perşembe günü Tel Aviv'e yaptığı ziyarette İsraillilerle Gazze'deki yüksek yoğunluklu askeri harekâtın daha düşük bir harekata geçirilmesi konusunu görüştü.





New York Times'ta yer alan habere göre, Sullivan bir takvim belirtmedi ancak dört ABD'li yetkili, Başkan Biden'ın İsrail'in yaklaşık üç hafta içinde daha kesin taktiklere geçmesini istediğini söyledi.





Amerikalı yetkililer son günlerde İsrailli mevkidaşlarına bu zaman çizelgesini net bir şekilde açıkladı. NYT ABD'nin bu adımı için şu değerlendirmede bulundu;





'Savaşta daha hedefli bir aşamaya geçilmesi çağrısı, ABD'nin, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarından dolayı Hamas'a karşı misilleme yapmasını engellemeye yönelik şimdiye kadarki en kesin çabası gibi görünüyor.'





Times of Israel ise bu gelişmeyi 'ABD İsrail'e baskıyı artırdı' manşeti ile servis etti.