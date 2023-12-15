×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... New York Times yazdı: ABD İsrail'e süre verdi! Sinwar ve Deif'i bulamayan İsrail son çare para ödülü koydu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 08:43

IDF saldırıları altındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ederken, ABD'de yayınlanan haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin İsrail'e 'düşük yoğunluklu Gazze savaşına geçişe başlayın' çağrısında bulunduğunu yazan New York Times bu hamlenin savaşın başından beri Washington'un İsrail misillemelerine karşı en keskin çabası olduğunun altını çizdi. Hamas liderlerini haftalardır bulamayan İsrail ise çareyi para ödülü koymakta buldu.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Han Yunus'daki saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti

Nasser Hastanesi, Han Yunus'daki saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 25 kişinin yaralandığını doğruladı.

İsrail okulu vurdu: 5 ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sinwar ve Deif'i bulamayan İsrail son çare para ödülü koydu
Sinwar ve Deifi bulamayan İsrail son çare para ödülü koydu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne el ilanları atarak Hamas'ın üst düzey yetkilisi Yahya Sinwar ve diğer komutanların nerede olduğu hakkında bilgi almak için para teklif ettiği bildirildi.


Gazze'ye atılan el ilanlarında İsrail'in bir türlü bulamadığı Sinwar için 400 bin dolar ödül belirlediği görülüyor.


İsrail'in yıllardır peşinde olduğu ancak yakalayamadığı 'misafir' lakaplı Deif için belirlenen ödül ise 100 bin dolar oldu.


Broşürlerde, güney tugayına komuta eden Muhammed Sinwar hakkında bilgi verecek kişilere 300 bin dolara kadar ödeme yapılacağı, Hamas'ın Han Yunus taburunun komutanı Rafa'a Salameh hakkında bilgi için ise 200 bin dolar verileceği belirtiliyor.

Hamas, Gazze'de tünellerin olası su baskını girişimlerine karşı inşa edildiğini söyledi

Hamas sözcüsü tünellerin içlerine su pompalama yönündeki olası girişimlere dayanacak şekilde inşa ettiğini söyledi. Beyrut'ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Osama Hamdan, 'Tüneller, su pompalamak da dahil olmak üzere işgalcilerden gelebilecek tüm olası saldırıları göz önünde bulunduran iyi eğitimli mühendisler tarafından inşa edildi' dedi.

ABD'den İsrail'e: Düşük yoğunluklu Gazze savaşına geçişe başlayın
ABDden İsraile: Düşük yoğunluklu Gazze savaşına geçişe başlayın

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Perşembe günü Tel Aviv'e yaptığı ziyarette İsraillilerle Gazze'deki yüksek yoğunluklu askeri harekâtın daha düşük bir harekata geçirilmesi konusunu görüştü.


New York Times'ta yer alan habere göre, Sullivan bir takvim belirtmedi ancak dört ABD'li yetkili, Başkan Biden'ın İsrail'in yaklaşık üç hafta içinde daha kesin taktiklere geçmesini istediğini söyledi.


Amerikalı yetkililer son günlerde İsrailli mevkidaşlarına bu zaman çizelgesini net bir şekilde açıkladı. NYT ABD'nin bu adımı için şu değerlendirmede bulundu;


'Savaşta daha hedefli bir aşamaya geçilmesi çağrısı, ABD'nin, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarından dolayı Hamas'a karşı misilleme yapmasını engellemeye yönelik şimdiye kadarki en kesin çabası gibi görünüyor.'


Times of Israel ise bu gelişmeyi 'ABD İsrail'e baskıyı artırdı' manşeti ile servis etti.

CENTCOM: Husilerin Kızıldeniz'deki füze saldırı herhangi bir hasar veya yaralanmaya yol açmadı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) perşembe günü yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolündeki Yemen bölgesinden Kızıldeniz'deki uluslararası bir nakliye yoluna doğru başlatılan balistik füze saldırısında herhangi bir hasar veya yaralanmanın meydana gelmediğini söyledi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineHan Yunus'daki saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti
timelineİsrail okulu vurdu: 5 ölü
timelineSinwar ve Deif'i bulamayan İsrail son çare para ödülü koydu
timelineHamas, Gazze'de tünellerin olası su baskını girişimlerine karşı inşa edildiğini söyledi
timelineABD'den İsrail'e: Düşük yoğunluklu Gazze savaşına geçişe başlayın
timelineCENTCOM: Husilerin Kızıldeniz'deki füze saldırı herhangi bir hasar veya yaralanmaya yol açmadı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

BAKMADAN GEÇME!