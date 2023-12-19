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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD'den İran'a Kızıldeniz resti! Pentagon Refah Muhafızı Operasyonu'nu resmen duyurdu

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#İsrail#Hamas#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABDden İrana Kızıldeniz resti Pentagon Refah Muhafızı Operasyonunu resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 08:10

İsrail saldırısı altındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İran'ın uyarılarını görmezden gelen ABD'den beklenen hamle geldi. Pentagon, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara karşı yeni bir uluslararası misyon kurulduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise misyonun adını dünyaya duyurdu; Refah Muhafızı Operasyonu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

IDF tarafından vurulan İsrailli rehinenin babası: Netanyahu hükümeti oğlumu iki kez öldürdü

Gazze'de IDF güçleri tarafından yanlışlıkla öldürülen üç İsrailli rehineden birinin babası olan Avi Shamriz, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi.


NBC News'e konuşan Shamriz 'Oğlumu iki kez öldürdün 7 Ekim'de Hamas'ın oğlumu almasına izin verdiniz, 14 Aralık'ta da oğlumu öldürdünüz' dedi.


Acılı baba Netanyahu'nun hükümeti hakkında ise şunları söyledi;


'Ülke olarak, toplum olarak bizi hak etmiyorlar. Onlar bizim liderlerimiz değil. Onlar sandalyelerinde, maaşlarında sadece kendilerini düşünüyorlar. Rehineleri düşünmüyorlar. Bizi düşünmüyorlar.'

Gecikmenin ardından BM Güvenlik Konseyi bugün Gazze ateşkes kararını oylayacak

BM Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin ikinci vetosunu önlemek için oylamayı Pazartesi öğleden sonra erteledikten sonra, Gazze'deki düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulunan Arap destekli bir karara bugün oylaması bekleniyor.

Pentagon, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara karşı yeni bir uluslararası misyon kurulduğunu duyurdu
Pentagon, Kızıldenizdeki ticari gemilere yönelik saldırılara karşı yeni bir uluslararası misyon kurulduğunu duyurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ve diğer birçok ülkenin, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden atılan insansız hava araçları ve balistik füzelerin saldırısına uğrayan Kızıldeniz'den geçen gemileri korumak için yeni bir güç oluşturduğunu duyurdu.


Austin, 'Bu, kolektif eylem gerektiren uluslararası bir sorundur. Bu nedenle bugün, önemli ve yeni bir çok uluslu güvenlik girişimi olan Refah Muhafızı Operasyonu'nun kurulduğunu duyuruyorum' dedi.


Tahran, Kızıldeniz'deki gemileri korumak için önerilen ABD destekli çok uluslu görev gücüyle ilgili uyarı mesajı paylaşmıştı.


İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ABD'nin Kızıldeniz görev gücü planıyla ilgili "Eğer böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa, olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar" demişti.

İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in kuzeyine yapılan roket atışına karşılık olarak Suriye ordusuna ait bir karakolun vurulduğunu açıkladı. Suriye'den İsrail’in kuzeyine çok sayıda roket atılmış, bunlardan bazıları sınırı geçerek Golan Tepeleri'ndeki açık alanlara düşmüştü.

Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı
Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrailli esirler ölmeye devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery yaptığı konuşmada, yaşlı esirlerin kronik hastalıkları olduğunu belirterek, "çok zor koşullar altında yaşadıklarını" ifade etti.


Bery, "Bizler İsrail'in kuruluşunun temelinde yer alan kuşağız. IDF’yi kuranlar bizleriz. Burada neden terk edildiğimizi anlamıyoruz" dedi. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında ölmek istemediklerini aktaran Bery, koşulsuz ve şartsız şekilde serbest bırakılmalarını sağlaması için İsrail hükümetine çağrıda bulunarak, "Burada yaşlanmamıza izin vermeyin" dedi.


Bery’nin yanındaki diğer esirlerin ise 80 yaşındaki Yoram Metzger ve 85 yaşındaki Amiram Cooper olduğu ifade edildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineIDF tarafından vurulan İsrailli rehinenin babası: Netanyahu hükümeti oğlumu iki kez öldürdü
timelineGecikmenin ardından BM Güvenlik Konseyi bugün Gazze ateşkes kararını oylayacak
timelinePentagon, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara karşı yeni bir uluslararası misyon kurulduğunu duyurdu
timelineİsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu
timelineKassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı
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#İsrail#Hamas#ABD

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