Pentagon, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara karşı yeni bir uluslararası misyon kurulduğunu duyurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ve diğer birçok ülkenin, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden atılan insansız hava araçları ve balistik füzelerin saldırısına uğrayan Kızıldeniz'den geçen gemileri korumak için yeni bir güç oluşturduğunu duyurdu.





Austin, 'Bu, kolektif eylem gerektiren uluslararası bir sorundur. Bu nedenle bugün, önemli ve yeni bir çok uluslu güvenlik girişimi olan Refah Muhafızı Operasyonu'nun kurulduğunu duyuruyorum' dedi.





Tahran, Kızıldeniz'deki gemileri korumak için önerilen ABD destekli çok uluslu görev gücüyle ilgili uyarı mesajı paylaşmıştı.





İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ABD'nin Kızıldeniz görev gücü planıyla ilgili "Eğer böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa, olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar" demişti.