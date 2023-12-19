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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Gazze'de IDF güçleri tarafından yanlışlıkla öldürülen üç İsrailli rehineden birinin babası olan Avi Shamriz, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi.
NBC News'e konuşan Shamriz 'Oğlumu iki kez öldürdün 7 Ekim'de Hamas'ın oğlumu almasına izin verdiniz, 14 Aralık'ta da oğlumu öldürdünüz' dedi.
Acılı baba Netanyahu'nun hükümeti hakkında ise şunları söyledi;
'Ülke olarak, toplum olarak bizi hak etmiyorlar. Onlar bizim liderlerimiz değil. Onlar sandalyelerinde, maaşlarında sadece kendilerini düşünüyorlar. Rehineleri düşünmüyorlar. Bizi düşünmüyorlar.'
BM Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin ikinci vetosunu önlemek için oylamayı Pazartesi öğleden sonra erteledikten sonra, Gazze'deki düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulunan Arap destekli bir karara bugün oylaması bekleniyor.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ve diğer birçok ülkenin, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden atılan insansız hava araçları ve balistik füzelerin saldırısına uğrayan Kızıldeniz'den geçen gemileri korumak için yeni bir güç oluşturduğunu duyurdu.
Austin, 'Bu, kolektif eylem gerektiren uluslararası bir sorundur. Bu nedenle bugün, önemli ve yeni bir çok uluslu güvenlik girişimi olan Refah Muhafızı Operasyonu'nun kurulduğunu duyuruyorum' dedi.
Tahran, Kızıldeniz'deki gemileri korumak için önerilen ABD destekli çok uluslu görev gücüyle ilgili uyarı mesajı paylaşmıştı.
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ABD'nin Kızıldeniz görev gücü planıyla ilgili "Eğer böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa, olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar" demişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in kuzeyine yapılan roket atışına karşılık olarak Suriye ordusuna ait bir karakolun vurulduğunu açıkladı. Suriye'den İsrail’in kuzeyine çok sayıda roket atılmış, bunlardan bazıları sınırı geçerek Golan Tepeleri'ndeki açık alanlara düşmüştü.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrailli esirler ölmeye devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery yaptığı konuşmada, yaşlı esirlerin kronik hastalıkları olduğunu belirterek, "çok zor koşullar altında yaşadıklarını" ifade etti.
Bery, "Bizler İsrail'in kuruluşunun temelinde yer alan kuşağız. IDF’yi kuranlar bizleriz. Burada neden terk edildiğimizi anlamıyoruz" dedi. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında ölmek istemediklerini aktaran Bery, koşulsuz ve şartsız şekilde serbest bırakılmalarını sağlaması için İsrail hükümetine çağrıda bulunarak, "Burada yaşlanmamıza izin vermeyin" dedi.
Bery’nin yanındaki diğer esirlerin ise 80 yaşındaki Yoram Metzger ve 85 yaşındaki Amiram Cooper olduğu ifade edildi.