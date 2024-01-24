ABD, Irak'ta İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi

Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun Salı günü Irak ve Suriye'deki Amerikan birliklerine yönelik füze ve drone saldırılarına misilleme olarak İran destekli milisleri hedef alarak Salı günü üç noktayı vurduğunu söyledi.





Austin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;





'Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri, İran destekli Kataib Hizbullah milis grubu ve İran'a bağlı diğer grupların Irak'ta kullandığı üç tesise gerekli ve orantılı saldırılar gerçekleştirdi. Bu hassas saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'deki ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıttır.'