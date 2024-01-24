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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD dünyaya duyurdu: İran destekli milisleri vurduk!

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#İsrail#Hamas#Ortadoğu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 09:16

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD üslerine yapılan saldırılara Washington dün gece saatlerinde karşılık verdi. Irak'ta hava operasyonu düzenleyen ABD ordusu 'iran destekli milisleri' vurdu. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada bunun geçtiğimiz günlerde yapılan saldırıya 'doğrudan yanıt' olduğunun altı çizildi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

FT: ABD, Çin'den İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki nakliye saldırılarını engellemeye yardım etmesini istedi

Financial Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, Çin'den Tahran'ı, Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldıran İran destekli Husi isyancılarını dizginlemeye çağırmasını istedi ancak Pekin'den çok az yardım işareti gördü.

ABD ordusu Yemen'de iki Husi gemisavar füzesini vurdu
ABD ordusu Yemende iki Husi gemisavar füzesini vurdu

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Çarşamba günü erken saatlerde fırlatılmaya hazırlanan iki Husi gemisavar füzesini imha edildiği bilgisine yer verildi.

Biden'a protesto: Soykırımı finanse etmeyi bırakın

ABD Başkanı Joe Biden'ın Virginia'daki bir kampanya mitingi de protestolara sahne oldu. Gazze'de ateşkes talep eden Filistin yanlısı protestocular Biden'a 'Soykırımı finanse etmeyi bırakın' diye bağırdı.

İngiltere'den 'acil ara' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de olacak. Cameron, yola çıkmadan önce acil şekilde savaşa ara verilmesi çağrısında bulundu.

ABD, Irak'ta İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi
ABD, Irakta İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi

Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun Salı günü Irak ve Suriye'deki Amerikan birliklerine yönelik füze ve drone saldırılarına misilleme olarak İran destekli milisleri hedef alarak Salı günü üç noktayı vurduğunu söyledi.


Austin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


'Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri, İran destekli Kataib Hizbullah milis grubu ve İran'a bağlı diğer grupların Irak'ta kullandığı üç tesise gerekli ve orantılı saldırılar gerçekleştirdi. Bu hassas saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'deki ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıttır.'

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFT: ABD, Çin'den İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki nakliye saldırılarını engellemeye yardım etmesini istedi
timelineABD ordusu Yemen'de iki Husi gemisavar füzesini vurdu
timelineBiden'a protesto: Soykırımı finanse etmeyi bırakın
timelineİngiltere'den 'acil ara' çağrısı
timelineABD, Irak'ta İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi
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#İsrail#Hamas#Ortadoğu

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