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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Financial Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, Çin'den Tahran'ı, Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldıran İran destekli Husi isyancılarını dizginlemeye çağırmasını istedi ancak Pekin'den çok az yardım işareti gördü.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, Çarşamba günü erken saatlerde fırlatılmaya hazırlanan iki Husi gemisavar füzesini imha edildiği bilgisine yer verildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Virginia'daki bir kampanya mitingi de protestolara sahne oldu. Gazze'de ateşkes talep eden Filistin yanlısı protestocular Biden'a 'Soykırımı finanse etmeyi bırakın' diye bağırdı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de olacak. Cameron, yola çıkmadan önce acil şekilde savaşa ara verilmesi çağrısında bulundu.
Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun Salı günü Irak ve Suriye'deki Amerikan birliklerine yönelik füze ve drone saldırılarına misilleme olarak İran destekli milisleri hedef alarak Salı günü üç noktayı vurduğunu söyledi.
Austin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
'Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri, İran destekli Kataib Hizbullah milis grubu ve İran'a bağlı diğer grupların Irak'ta kullandığı üç tesise gerekli ve orantılı saldırılar gerçekleştirdi. Bu hassas saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'deki ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıttır.'