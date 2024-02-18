Cezayir ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyi'ne sundu; ABD karşı çıkacağını duyurdu

Cezayir, Gazze'de ateşkes önerisini BM Güvenlik Konseyi'ne sundu ve bu öneri muhtemelen Salı günü konseyde tartışılacak. Veto yetkisine sahip olan ABD ise teklife karşı çıkacağını açıkladı.





ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin aylardır, geçici ateşkes ve Gazze'ye insani yardımın artırılması karşılığında bir rehine anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi.





Thomas-Greenfield İsrail ile Hamas arasında uçurumlar olmasına rağmen, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere hayati yardım sağlanması için "temel unsurların masada olduğunu" söyledi.