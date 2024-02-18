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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistin Yönetimi başbakanı, Rusya'nın Filistinli grupları 26 Şubat'ta Moskova'da buluşmaya davet ettiğini belirterek, Filistin Yönetimi'nin Hamas'la temas kurmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsüne göre Gazze'nin en büyük ikinci hastanesi "tamamen hizmet dışı" bırakıldı. Sözcü Eşref el-Kidra, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde "şu anda hastalara bakan yalnızca dört sağlık personelinin bulunduğunu" söyledi.
BM'nin Filistin özel raportörü, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'nin Refah şehrine yönelik kara saldırısını sürdürme sözünü sert bir dille eleştirdi.
Francesa Albanese, X'e şunları yazdı:
'Rafah, Gazze'de mahsur kalan insanların karşılaştığı amansız acıların ortasında, Filistin varlığının son hattı olarak duruyor. Başka bir Nakba’ya nasıl izin verebiliriz? Gerçekten aklımızı mı kaçırdık?'
İsrail Başbakanı Netanyahu, tek taraflı Filistin devleti çağrılarını reddetti ve 'Filistinlilerle gelecekteki bir anlaşmaya ilişkin uluslararası dayatmalara boyun eğmeyeceğiz. Kabinede açıkça ifade ettim ve bu gece de dünyaya tekrar ediyorum ve vurguluyorum: Anlaşmaya yalnızca taraflar arasında ön koşul olmaksızın doğrudan müzakere yoluyla varılacaktır' dedi.
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ABD'nin PBS kanalına verdiği röportajda Refah'ta İsrail saldırısına karşı uyarıda bulundu. Dışişleri bakanı, bir saldırının Gazze'deki kriz ve ayrıca Mısır'ın güvenliği üzerinde "ciddi yansımaları" olacağını söyledi.
Shoukry, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Sina'ya kaçma ihtimaline değinerek, Filistinlileri Mısır topraklarına itmenin "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.
Bakan, Kahire'deki müzakerelere ilişkin ise görüşmelerin verimli geçtiğini, Mısır'ın geçici de olsa ateşkes için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Cezayir, Gazze'de ateşkes önerisini BM Güvenlik Konseyi'ne sundu ve bu öneri muhtemelen Salı günü konseyde tartışılacak. Veto yetkisine sahip olan ABD ise teklife karşı çıkacağını açıkladı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin aylardır, geçici ateşkes ve Gazze'ye insani yardımın artırılması karşılığında bir rehine anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi.
Thomas-Greenfield İsrail ile Hamas arasında uçurumlar olmasına rağmen, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere hayati yardım sağlanması için "temel unsurların masada olduğunu" söyledi.
Wafa haber ajansına göre, İsrail jetlerinin Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrinde bir apartman dairesini gece boyunca bombalaması sonucu üç kişi öldü. Bu saldırılan birkaç saat önce İsrail'in Refah yakınlarındaki saldırısında yedi Filistinli öldürülmüştü.