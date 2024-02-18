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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD ateşkes kararını dünyaya duyurdu! Mısır'dan İsrail'e net uyarı: Ciddi yansımaları olur

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#İsrail#Gazze#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD ateşkes kararını dünyaya duyurdu Mısırdan İsraile net uyarı: Ciddi yansımaları olur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 10:22

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gazze'de ateşkes önerisini BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. Bu hamlenin ardından ABD'den beklenen açıklama geldi. ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Washington'un kararını dünyaya duyurdu. İsrail Refah saldırı için geri adım atmamaya direnirken Mısır'dan çok net bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı 'kırmızı çizgimiz' diyerek İsrail'e net bir uyarıda bulundu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Filistinli gruplar 26 Şubat'ta Moskova'da buluşacak

Filistin Yönetimi başbakanı, Rusya'nın Filistinli grupları 26 Şubat'ta Moskova'da buluşmaya davet ettiğini belirterek, Filistin Yönetimi'nin Hamas'la temas kurmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazze'nin en büyük ikinci hastanesi tamamen hizmet dışı kaldı

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsüne göre Gazze'nin en büyük ikinci hastanesi "tamamen hizmet dışı" bırakıldı. Sözcü Eşref el-Kidra, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde "şu anda hastalara bakan yalnızca dört sağlık personelinin bulunduğunu" söyledi.

BM raportöründen Refah tepkisi: Gerçekten aklımızı mı kaçırdık?

BM'nin Filistin özel raportörü, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'nin Refah şehrine yönelik kara saldırısını sürdürme sözünü sert bir dille eleştirdi.


Francesa Albanese, X'e şunları yazdı:


'Rafah, Gazze'de mahsur kalan insanların karşılaştığı amansız acıların ortasında, Filistin varlığının son hattı olarak duruyor. Başka bir Nakba’ya nasıl izin verebiliriz? Gerçekten aklımızı mı kaçırdık?'

Netanyahu: İsrail, Filistin'in tek taraflı devletine ilişkin uluslararası emirlere boyun eğmeyecek
Netanyahu: İsrail, Filistinin tek taraflı devletine ilişkin uluslararası emirlere boyun eğmeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, tek taraflı Filistin devleti çağrılarını reddetti ve 'Filistinlilerle gelecekteki bir anlaşmaya ilişkin uluslararası dayatmalara boyun eğmeyeceğiz. Kabinede açıkça ifade ettim ve bu gece de dünyaya tekrar ediyorum ve vurguluyorum: Anlaşmaya yalnızca taraflar arasında ön koşul olmaksızın doğrudan müzakere yoluyla varılacaktır' dedi.

Mısır dışişleri bakanı: İsrail'in Refah'a saldırısının 'ciddi yansımaları' olacak

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ABD'nin PBS kanalına verdiği röportajda Refah'ta İsrail saldırısına karşı uyarıda bulundu. Dışişleri bakanı, bir saldırının Gazze'deki kriz ve ayrıca Mısır'ın güvenliği üzerinde "ciddi yansımaları" olacağını söyledi.


Shoukry, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Sina'ya kaçma ihtimaline değinerek, Filistinlileri Mısır topraklarına itmenin "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.


Bakan, Kahire'deki müzakerelere ilişkin ise görüşmelerin verimli geçtiğini, Mısır'ın geçici de olsa ateşkes için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cezayir ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyi'ne sundu; ABD karşı çıkacağını duyurdu
Cezayir ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyine sundu; ABD karşı çıkacağını duyurdu

Cezayir, Gazze'de ateşkes önerisini BM Güvenlik Konseyi'ne sundu ve bu öneri muhtemelen Salı günü konseyde tartışılacak. Veto yetkisine sahip olan ABD ise teklife karşı çıkacağını açıkladı.


ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin aylardır, geçici ateşkes ve Gazze'ye insani yardımın artırılması karşılığında bir rehine anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi.


Thomas-Greenfield İsrail ile Hamas arasında uçurumlar olmasına rağmen, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere hayati yardım sağlanması için "temel unsurların masada olduğunu" söyledi. 

İsrail saldırıları Gazze'de bir gecede 10 kişiyi öldürdü

Wafa haber ajansına göre, İsrail jetlerinin Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrinde bir apartman dairesini gece boyunca bombalaması sonucu üç kişi öldü. Bu saldırılan birkaç saat önce İsrail'in Refah yakınlarındaki saldırısında yedi Filistinli öldürülmüştü.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFilistinli gruplar 26 Şubat'ta Moskova'da buluşacak
timelineGazze'nin en büyük ikinci hastanesi tamamen hizmet dışı kaldı
timelineBM raportöründen Refah tepkisi: Gerçekten aklımızı mı kaçırdık?
timelineNetanyahu: İsrail, Filistin'in tek taraflı devletine ilişkin uluslararası emirlere boyun eğmeyecek
timelineMısır dışişleri bakanı: İsrail'in Refah'a saldırısının 'ciddi yansımaları' olacak
timelineCezayir ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyi'ne sundu; ABD karşı çıkacağını duyurdu
timelineİsrail saldırıları Gazze'de bir gecede 10 kişiyi öldürdü
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#İsrail#Gazze#Filistin

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