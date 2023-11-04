Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail çocuk hastanesini bombaladı!

Güncelleme Tarihi:
İsrail’in dün Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin önünde bulunan ambulans konvoyuna gerçekleştirdiği hava saldırısında 15, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulu hedef aldığı saldırıda ise 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Akşam saatlerinde Şifa Hastanesi’nde bulunan ambulans konvoyuna saldıran İsrail savaş uçakları, saatler sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı okulu vurdu.
Bugün ise Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişinin bombaladığı öğrenildi. El Aksa TV olayda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu duyurdu.
İsrail savaşın başlamasından bu yana Gazze'ye 8.000'den fazla mühimmat ateşlediğini ve 12.000'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İngiliz Guardian gazetesi İsrail bombardımanı sonrası Gazze'nin uydu görüntülerini analiz etti ve yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1.000'den fazla krater tespit etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyarette bulunduğu Ürdün'de Kral II. Abdullah ile görüşecek.
İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari savaşın başlangıcından bu yana 10 Hamas komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Hagari, Hizbullah'ın Lübnan'la olan kuzey sınırındaki saldırılarına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.