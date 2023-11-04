Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail çocuk hastanesini bombaladı!

GAZZE'NİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE BİNDEN FAZLA KRATER

İsrail savaşın başlamasından bu yana Gazze'ye 8.000'den fazla mühimmat ateşlediğini ve 12.000'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İngiliz Guardian gazetesi İsrail bombardımanı sonrası Gazze'nin uydu görüntülerini analiz etti ve yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1.000'den fazla krater tespit etti.