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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail çocuk hastanesini bombaladı!

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail çocuk hastanesini bombaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 09:35

İsrail-Hamas savaşı 29. gününde devam ediyor.. Dün akşam Şifa Hastanesi’nde bulunan ambulans konvoyuna saldıran İsrail savaş uçakları bugün de Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladı.

KORKUNÇ SALDIRILARDAKİ CAN KAYIPLARI BELLİ OLDU

İsrail’in dün Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin önünde bulunan ambulans konvoyuna gerçekleştirdiği hava saldırısında 15, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulu hedef aldığı saldırıda ise 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İSRAİL ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADI
İSRAİL ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADI

İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Akşam saatlerinde Şifa Hastanesi’nde bulunan ambulans konvoyuna saldıran İsrail savaş uçakları, saatler sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı okulu vurdu.

Bugün ise Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişinin bombaladığı öğrenildi. El Aksa TV olayda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu duyurdu.

GAZZE'NİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE BİNDEN FAZLA KRATER
GAZZENİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE BİNDEN FAZLA KRATER

İsrail savaşın başlamasından bu yana Gazze'ye 8.000'den fazla mühimmat ateşlediğini ve 12.000'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İngiliz Guardian gazetesi İsrail bombardımanı sonrası Gazze'nin uydu görüntülerini analiz etti ve yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1.000'den fazla krater tespit etti.

ANTONY BLİNKEN ÜRDÜN'DE

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyarette bulunduğu Ürdün'de Kral II. Abdullah ile görüşecek.

IDF DUYURDU: 10 HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
IDF DUYURDU: 10 HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari savaşın başlangıcından bu yana 10 Hamas komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Hagari, Hizbullah'ın Lübnan'la olan kuzey sınırındaki saldırılarına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineKORKUNÇ SALDIRILARDAKİ CAN KAYIPLARI BELLİ OLDU
timelineİSRAİL ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADI
timelineGAZZE'NİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE BİNDEN FAZLA KRATER
timelineANTONY BLİNKEN ÜRDÜN'DE
timelineIDF DUYURDU: 10 HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

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