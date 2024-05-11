Son dakika haberleri...Gazze'de son durum: İsrail Refah kuşatmasını genişletiyor! Ordu merkezin boşaltılması için emir verdi

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En yakın müttefiki ABD'den gelen itirazlara rağmen Refah'a askeri operasyondan vazgeçmeyen İsrail, kenti güneyden kuşattı. İsrail savaş kabinesi operasyonların genişletilmesine izin verirken, ordu yerinden edilmiş 100.000 Filistinlinin tahliye edilmesini emrettiği "kırmızı bölge"nin kuşatmasını tamamladı.
Bugün, İsrail'in Refah'a havadan tahliye emirleri attığı öğrenildi.
Aljazeera'ya konuşan kaynaklara göre İsrail attığı broşürlerle Filistinlilerin Refah'ın sadece çatışmaların şiddetlendiği doğu kısımlarından değil, merkezi bölgelerinden de kaçmalarını emrediyor. Tahliye emri verilen bölgeler ise şimdilik şöyle;
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin merakla beklenen raporu ABD Kongresi’ne sundu. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan diplomatların görüşleri ile Pentagon ve Beyaz Saray'dan sağlanan bilgiler ışığında hazırlanan raporda İsrail’e yönelik eleştiriler dikkat çekti. İsrail'in 1 Ocak 2023'ten bu yılın Nisan ayı sonuna kadar olan dönemde uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine dair iddialar olduğu belirtilen raporda, bu eylemlerde ABD silahlarının kullanılıp kullanılmadığına dair "kesin bilgiye" sahip olunmadığı ifade edildi. Buna rağmen, İsrail'in ABD yapımı savunma malzemelerine önemli ölçüde bağımlı olduğuna dikkat çekilen raporda, “Bu malzemelerin 7 Ekim'den bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası insani hukuk yükümlülüklerine veya sivillere yönelik zararı azaltmaya yönelik uygulamalara aykırı şekilde kullanılmış olabileceğini değerlendirmek mümkündür” ifadeleri kullanıldı. Raporda, Gazze'deki şartların bölgede yaşanan bireysel olaylara ilişkin kesin bulgulara ulaşmayı zorlaştırdığı kaydedildi.
SİVİL YARDIM YETERSİZ
İsrail'in 7 Ekim'den sonraki ilk aylarda insani yardım akışını artırmak için ABD hükümetiyle "tam olarak işbirliği yapmadığı" belirtilen raporda, son zamanlarda ise bu yöndeki çabalarda "önemli artış olduğu” tespiti yapıldı. Buna rağmen, Filistinli sivillere ulaşan yardımın miktarının "yetersiz" kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, "Şu anda İsrail hükümetinin ABD insani yardımının taşınmasını veya teslim edilmesini yasakladığını veya başka bir şekilde kısıtladığını değerlendirmiyoruz" denildi.
İSRAİL'E ELEŞTİRİ
Raporda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sivil kayıpları azaltma konusunda başarısız olmakla eleştirildi. İsrail ordusunun sivillere yönelik zararı azaltabilecek bilgi, deneyim ve teknolojiye sahip olduğu vurgulanan raporda, “Yüksek seviyelerdeki sivil kayıplar da dahil sahadan elde edilen sonuçlar, IDF'nin tedbirleri her durumda etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığı konusunda önemli soru işaretleri yaratmaktadır" ifadelerine yer verildi.
İsrail'in sivil kayıpları önlemek adına Gazzelileri saldırılar hakkında önceden bilgilendirmeye çalıştığı iddia edilen raporda, "Çatışmalarda bildirilen sivil kayıp oranı aynı zamanda İsrail'in ihtiyati tedbirlerinin etkinliği hakkında da ciddi soruları gündeme getiriyor" denildi.
İsrail’in sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi’nde bulunan toplu mezarlar endişeye neden oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce cesedin ortaya çıkarıldığına dair haberler nedeniyle “derin endişe” duyduklarını belirtti.
BMGK üyeleri, uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap verilmesi yönünde ihtiyacın altını çizerek, Gazze'deki tüm toplu mezar yerlerine engelsiz erişim sağlanıp, Nasır ile Şifa Hastaneleri ve çevresinde bulunan toplu mezarlara ilişkin acil, bağımsız, detaylı, şeffaf ve tarafsız soruşturma yürütülmesini talep etti.
İsrail ile Hamas arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakereleri sonuca ulaşmıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, müzakerelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin şimdilik anlaşma sağlanamadan sona erdiğini belirterek, “Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü” dedi.
ABD’nin anlaşmazlıkların aşılabileceğine inandığını belirten Kirby, "Yüz yüze görüşmeler sona ermiş olsa da, sanal ortamda da olsa müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz. Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.
İsrail’in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını söyleyerek, "Endişeyle takip ediyoruz. İsraillileri bir kez daha Refah sınırını insani yardıma açmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.