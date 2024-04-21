İsrail, İran saldırısında 'The Rampage' adı verilen havadan karaya füzeyi kullandı

İbrani medyasında yer alan bir habere göre, İsrail'in İsfahan kenti yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda kullanılan füze, The Rampage adlı yerel olarak geliştirilmiş bir havadan karaya füzeydi.





Kan yayıncısı, Rampage'in fotoğraflardan tespit edildiğini ve saldırıda verilen hasarın boyutuyla da eşleştiğini bildirdi.





4,7 metrelik roket aynı zamanda süpersonik hızda da hareket edebiliyor, bu da Demir Kubbe gibi hava savunma sistemleri kullanılarak tespit edilmesi ve durdurulmasını zorlaştırıyor.