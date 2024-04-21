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İran International, İsrail'in Cuma günü İran'ın nükleer sahası yakınındaki hava savunmasını hedef aldığı iddia edilen saldırının öncesi ve sonrasına ait görüntüler yayınlıyor.
Uydu görüntüleri hasarın çok kesin olduğunu gösteriyor. İki İranlı yetkili, saldırının Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini vurduğunu söyledi. Gazeteye, İran'ın hava sahasına insansız hava araçları, füzeler veya uçaklar tarafından izinsiz giriş tespit edilmediğini söylediler.
İran International, İran hükümetini eleştiren bir muhalefet kanalıdır.
New York Times'a göre saldırı, savaş uçakları tarafından uzaktan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi ve İsrail uçakları İran hava sahasına girmedi.
İsrail ordusu, güney Lübnan'daki Odaisseh ve Hiam bölgelerinde bir dizi Hizbullah mevzisini vurduğunu açıkladı. Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında üç savaşçısının öldürüldüğünü söyledi.
Doğrulanmamış haberlere göre İran, İsfahan hava üssüne Rusya'dan Sukhoi Su-35 savaş uçakları sevkiyatını almaya hazırlanıyor.
Katar'ın sahibi olduğu Al-Arabi Al-Jadid, Rusya'nın 12 adet insansız hava aracı teslim etmeyi planladığını bildirdi. Savaş uçaklarının da yakında teslim edileceği aktarıldı.
Rejime yakınlığı ile bilinen İran Öğrenci Haber Ağı da İran'ın önümüzdeki hafta Rusya'dan Sukhoi 35 (Su-35) savaş uçağı sevkiyatı alacağını bildirdi, ancak daha sonra raporu sildi.
İbrani medyasında yer alan bir habere göre, İsrail'in İsfahan kenti yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda kullanılan füze, The Rampage adlı yerel olarak geliştirilmiş bir havadan karaya füzeydi.
Kan yayıncısı, Rampage'in fotoğraflardan tespit edildiğini ve saldırıda verilen hasarın boyutuyla da eşleştiğini bildirdi.
4,7 metrelik roket aynı zamanda süpersonik hızda da hareket edebiliyor, bu da Demir Kubbe gibi hava savunma sistemleri kullanılarak tespit edilmesi ve durdurulmasını zorlaştırıyor.