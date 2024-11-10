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Son dakika haberi: Katar resmen çekildi! ABD savaş uçakları Yemen'deki hedefleri vurdu...

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#Hizbullah#Hamas#Gazze
Son dakika haberi: Katar resmen çekildi ABD savaş uçakları Yemendeki hedefleri vurdu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 10:06

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ediyor. Katar, arabuluculuktan çekilme iddialarını resmen doğrularken ABD savaş uçakları dün gece Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 13'ü çocuk 32 kişi öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı. Tanıklar, saldırıda 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

 

Pentagon: ABD savaş uçakları Yemen'deki Husi hedeflerine saldırdı
Pentagon: ABD savaş uçakları Yemendeki Husi hedeflerine saldırdı

 ABD savaş uçakları dün gece Yemen'deki Husilere ait gelişmiş silah depolama tesislerine birden fazla saldırı düzenledi. pentagon saldırıları doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, hedef alınan silahların Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere saldırı amacıyla kullanıldığını söyledi.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini bombaladı

İsrail ordusu, bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü
İsrailin Lübnandaki saldırılarında 7si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapıldı.İsrail ordusunun, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ilk yardım görevlisi 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

İsrailli esir yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi
İsrailli esir yakınları Tel Avivde gösteri düzenledi

İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi.Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda Başbakan Netanyahu ile görüş ayrılığı yaşadığını açıklayan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alınmasının ardından takas anlaşması imzalanması için ilk kez gösteri düzenledi.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.İsrailli esirlerin bir an önce geri getirilmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, Begin Caddesi’ndeki üst geçide "Neden hala Gazze'deler? 400 gün" yazılı devasa bir bez afiş astı.

Katar, arabuluculuktan çekilme iddialarını doğruladı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Katar Devleti 10 gün önce, bir anlaşmaya varmak için yapılan son girişimler sırasında, bu turda bir anlaşmaya varılmaması halinde Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapma çabalarını durduracağını taraflara bildirdi” denildi.

Körfez ülkesinin yeniden devreye girmesi için gerekli olan şartın da vurgulandığı açıklamada, “Taraflar sivillerin devam eden acılarını sona erdirme konusunda istekli ve ciddi olduklarını gösterdiklerinde Katar, ortaklarıyla birlikte bu çabaları sürdürecek, savaşı sona erdirmek ve esirleri geri getirmek için her türlü çabayı göstermede ön saflarda yer alacak” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Katar'ın Doha'daki Hamas ofisini kapatma kararıyla ilgili haberlerin “yanlış” olduğu aktarıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 13'ü çocuk 32 kişi öldü
timelinePentagon: ABD savaş uçakları Yemen'deki Husi hedeflerine saldırdı
timelineİsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini bombaladı
timelineİsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü
timelineİsrailli esir yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi
timelineKatar, arabuluculuktan çekilme iddialarını doğruladı
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#Hizbullah#Hamas#Gazze

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