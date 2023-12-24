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Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail'den Mısır'a çağrı: Bölgeyi boşaltın, isteseniz de istemeseniz de geliyoruz

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#İsrail#Hamas #Gazze
Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrailden Mısıra çağrı: Bölgeyi boşaltın, isteseniz de istemeseniz de geliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 10:21

İsrail-Hamas savaşı 79. gününde devam ediyor. İsrail güçlerinin acımasız saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi.

İsrail'den Mısır'a: Refah sınır bölgesini boşaltın

Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi.

Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.


Biden Netanyahu ile görüştü: 'Ateşkes istemedim'
Biden Netanyahu ile görüştü: Ateşkes istemedim

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede savaşın hedeflerini aşamalarını konuştuklarını duyurdu.

Gazetecilerden gelen bir soru üzerine Biden Netanyahu'dan 'ateşkes' istemediğini söylerken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın sivillerin çatışma alanlarından güvenli bir şekilde uzaklaşmasına izin verilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

8 İsrail askeri öldürüldü, Gazze'de can kaybı 20 bini aştı
8 İsrail askeri öldürüldü, Gazzede can kaybı 20 bini aştı

İsrail Ordusu Gazze'de 8 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail saldırılarındaki can kayıpları ise şöyle;

Gazze:

Ölü: 20.258

Yaralı: 53.688

İşgal altındaki Batı Şeria

Ölü: 303

Yaralı: 3.450

İsrail Ordusu Lübnan sınırına ateş açıldığını açıkladı
İsrail Ordusu Lübnan sınırına ateş açıldığını açıkladı

İsrail güçleri, Lübnan sınırındaki bölgelere çok sayıda top mermisi atıldığını duyurdu. İsrail güçleri ile Hizbullah'ın karşılıklı ateş açması 7 Ekim saldırılarından beri bölgesel gerilimi tırmandırıyor.

İsrail’de esir protestoları sürüyor
İsrail’de esir protestoları sürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin aileleri, protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Bu akşam binlerce esir yakını ve onlara destek vermek isteyenler İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir araya geldi. Seçim çağrısı yapan kalabalık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevden alınması çağrısında bulundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'den Mısır'a: Refah sınır bölgesini boşaltın
timelineBiden Netanyahu ile görüştü: 'Ateşkes istemedim'
timeline8 İsrail askeri öldürüldü, Gazze'de can kaybı 20 bini aştı
timelineİsrail Ordusu Lübnan sınırına ateş açıldığını açıkladı
timelineİsrail’de esir protestoları sürüyor
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#İsrail#Hamas#Gazze

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