Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail'den Mısır'a çağrı: Bölgeyi boşaltın, isteseniz de istemeseniz de geliyoruz

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Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi.
Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede savaşın hedeflerini aşamalarını konuştuklarını duyurdu.
Gazetecilerden gelen bir soru üzerine Biden Netanyahu'dan 'ateşkes' istemediğini söylerken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın sivillerin çatışma alanlarından güvenli bir şekilde uzaklaşmasına izin verilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.
İsrail Ordusu Gazze'de 8 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail saldırılarındaki can kayıpları ise şöyle;
Gazze:
Ölü: 20.258
Yaralı: 53.688
İşgal altındaki Batı Şeria
Ölü: 303
Yaralı: 3.450
İsrail güçleri, Lübnan sınırındaki bölgelere çok sayıda top mermisi atıldığını duyurdu. İsrail güçleri ile Hizbullah'ın karşılıklı ateş açması 7 Ekim saldırılarından beri bölgesel gerilimi tırmandırıyor.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin aileleri, protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Bu akşam binlerce esir yakını ve onlara destek vermek isteyenler İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir araya geldi. Seçim çağrısı yapan kalabalık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevden alınması çağrısında bulundu.