Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail'den Mısır'a çağrı: Bölgeyi boşaltın, isteseniz de istemeseniz de geliyoruz

İsrail'den Mısır'a: Refah sınır bölgesini boşaltın

Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi.



Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.





