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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karışmadığını kanıtlamak için uydu görüntüleri sunması gerektiğini söyledi
İsrail ordusu, Gazze Şehri ve kuşatma altındaki bölgenin kuzey kesiminde yaşayanlara, güneydeki Han Yunus vilayetinin batısındaki El Mawasi bölgesine tahliye etmeleri çağrısında bulundu.
İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybetti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım geldi. Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yaptı. Ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini sildi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.
Yedi ABD'li milletvekili, 'derhal ateşkes' veya 'İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması' çağrısında bulundu. Temsilciler Pramila Jayapal, Greg Casar, Barbara Lee, Jim McGovern, Joaquin Castro, Veronia Escobar ve Jesus Chuy Garcia, bu anın 'ahlaki netlik' gerektirdiğini belirterek, çağrılarının 'İsrail toplumun korunmasına yönelik destek eksikliği olarak algılanmaması gerektiğini' vurguladı.
BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in hastane saldırısı ile ilgili Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesinden dehşete düştüğünü ve bunu şiddetle kındığımı söyledi. Gutarres sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda 'Kalbim kurbanların aileleriyle birlikte. Hastaneler ve sağlık personeli uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır' ifadesine yer verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama geldi. Biden, 'Büyük öfke ve üzüntü duyuyorum' dedi. Biden'ın ulusal güvenlik ekibine saldırı hakkında bilgi toplamaya devam etmesi talimatını verdiği belirtildi.