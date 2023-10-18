KATLİAMI İTİRAF ETTİ

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybetti.





İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım geldi. Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yaptı. Ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini sildi.





Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.