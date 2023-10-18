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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail Gazze'de hastane vurdu! Netanyahu'ya yakın isimden itiraf gibi paylaşım

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#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail Gazzede hastane vurdu Netanyahuya yakın isimden itiraf gibi paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:55

İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran saldırı nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafından konu ile ilgili itiraf gibi bir paylaşım gelirken, ABD'li vekiller ateşkes çağrısında bulundu.

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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...

RUSYA KANIT İSTİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karışmadığını kanıtlamak için uydu görüntüleri sunması gerektiğini söyledi

İSRAİL'DEN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Gazze Şehri ve kuşatma altındaki bölgenin kuzey kesiminde yaşayanlara, güneydeki Han Yunus vilayetinin batısındaki El Mawasi bölgesine tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

 
KATLİAMI İTİRAF ETTİ
KATLİAMI İTİRAF ETTİ

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybetti.


İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım geldi. Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yaptı. Ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini sildi.


Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.

ABD'Lİ VEKİLLERDEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Yedi ABD'li milletvekili, 'derhal ateşkes' veya 'İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması' çağrısında bulundu. Temsilciler Pramila Jayapal, Greg Casar, Barbara Lee, Jim McGovern, Joaquin Castro, Veronia Escobar ve Jesus Chuy Garcia, bu anın 'ahlaki netlik' gerektirdiğini belirterek, çağrılarının 'İsrail toplumun korunmasına yönelik destek eksikliği olarak algılanmaması gerektiğini' vurguladı.

BM: DEHŞET VERİCİ
BM: DEHŞET VERİCİ

BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in hastane saldırısı ile ilgili Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesinden dehşete düştüğünü ve bunu şiddetle kındığımı söyledi. Gutarres sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda 'Kalbim kurbanların aileleriyle birlikte. Hastaneler ve sağlık personeli uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır' ifadesine yer verdi. 

BIDEN'DAN HASTANE SALDIRISI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama geldi. Biden, 'Büyük öfke ve üzüntü duyuyorum' dedi. Biden'ın ulusal güvenlik ekibine saldırı hakkında bilgi toplamaya devam etmesi talimatını verdiği belirtildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineRUSYA KANIT İSTİYOR
timelineİSRAİL'DEN TAHLİYE ÇAĞRISI
timelineKATLİAMI İTİRAF ETTİ
timelineABD'Lİ VEKİLLERDEN ATEŞKES ÇAĞRISI
timelineBM: DEHŞET VERİCİ
timelineBIDEN'DAN HASTANE SALDIRISI AÇIKLAMASI
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#İsrail#Gazze#Hamas

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