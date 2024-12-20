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Son dakika... Gündeme bomba gibi düştü: 'İsrail Şam'ı hedef aldı'

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#İsrail#Golan
Son dakika... Gündeme bomba gibi düştü: İsrail Şamı hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 08:56

Suriye'deki kontrolü muhaliflerin ele geçirmesini fırsat bilen İsrail, Golan Tampon bölgesindeki hareketlerini hızlandırarak stratejik öneme sahip Hermon Dağı'nı ele geçirdi. ABD gazetesi Wall Street Journal, İsrail'in hedefinde Şam olduğunu iddia ederken İsrailli bir otobüs şoförü, İsrail askerlerini dağın yeni ele geçirilen bölgesine taşıdığını açıkladı. Öte yandan ABD, Suriye'deki mevcut asker sayısını 900'den 2 bine güncellerken ABD'li yetkili Barbara Leaf'in, Suriye'deki geçiş hükümeti ile temaslarda bulunmak amacıyla Şam'a gideceği iddia edildi.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ürdün'den 7 bin 250 Suriyeli ülkesine döndü
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ürdünden 7 bin 250 Suriyeli ülkesine döndü

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesiden bu yana 7 bin 250 Suriyelinin ülkesine döndüğünü, söz konusu kişilerin çoğunun mülteci olmadığını belirtti.

Devlet televizyonu El-Memleke'ye yaptığı açıklamada Ferraye, 8 Aralık'tan bugüne kadar Cabir-Nasib Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısının 7 bin 250 olduğunu ifade etti.

Ferraye, ülkelerine geri dönenlerin çoğunluğunun mülteci olarak sınıflandırılmadığını söyledi.

WSJ: İsrail, Şam'ı hedef aldı

ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Golan Tampon bölgesine asker konuşlandıran İsrail'in Şam'ı hedef aldığını iddia etti.

WSJ'de yer alan habere göre, İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki stratejik öneme sahip Hermon Dağı ele geçirdi ve dağın ilerisindeki mevzilere doğru hareketini sürdürdü.

50 yıldır ilk kez Suriye'de açıkça faaliyet gösteren İsrail askerleri ve tankları, yaklaşık 40 km uzaklıktaki Şam'a net bir görüş sağladı. Suriye'nin güneyinde yaşayan vatandaşlar, İsrail askerlerinin kendilerini silahsızlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

İsrailli otobüs şoförü Itamar Dorfman, düzinelerce askerini dağın yeni ele geçirdiği kısmındaki askeri karakollara götürdüğünü açıkladı. Dorfman, İsrail ordusunun son günlerde Hermon Dağı'nın Arapça Cebel el Şeyh olarak bilinen Suriye tarafında karavanlar, banyolar, duşlar ve mutfak taşıyarak burada bir altyapı kurduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler gözlemcileri tarafından elde edilen görüntülerde ise, dağın Suriye'den ele geçirilen bölgelerinde İsrail bayraklarının görüldüğü yer aldı.

Esad güçleri silahlarını teslim etti
Esad güçleri silahlarını teslim etti

Fransız Haber Ajansı AFP, Suriye rejiminin eski askerlerinin Lazkiye'deki muhaliflere bağlı geçiş hükümetine silahlarını teslim ettiğini görüntüledi.

Görüntülerde, sivil giyimli erkeklerin, Suriye'nin yeni hükümetinin İçişleri Bakanlığı yetkililerine kişisel silahlarını teslim ettiği yer aldı.

ABD, Uluslararası Af Örgütünün İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine ilişkin raporuna katılmadı
ABD, Uluslararası Af Örgütünün İsrailin Gazzede soykırım suçu işlediğine ilişkin raporuna katılmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ünlük basın toplantısına gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Patel, Uluslararası Af Örgütünün İsrail'i soykırımcı olarak nitelediği raporuna ilişkin, "Böyle bir raporun sonuçlarına katılmıyoruz. Geçmişte olduğu gibi şimdi de soykırım iddialarını asılsız bulmaya devam ediyoruz." dedi.

Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin "hayati rolünü" kabul ettiklerini belirten Patel, "Bu terimin (soykırım) burada geçerli olduğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

ABD, Suriye'deki asker sayısını 2 katı olarak güncelledi
ABD, Suriyedeki asker sayısını 2 katı olarak güncelledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

Ryder, “Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor, çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor.” dedi.

Son haftalarda Suriye üzerine önemli bir ilgi olması nedeniyle ABD asker sayısı bilgisine baktıklarını ve edinilen yeni bilgiyi güncellemek istediklerini öne süren Ryder, ayrıca bu yaklaşık 2 bin ABD askerinin Baas rejiminin devrilmesinden önce orada konuşlandığını savundu.

Ryder, Suriye’deki kuvvet artışının ABD'nin DEAŞ'e karşı operasyonlarını güçlendirmek için geçici olarak orada bulundurduğunu iddia ederek, Irak’taki ABD askeri sayısının güncel olup olmadığı yönündeki bir soruya ise “Bu konuda size geri döneyim.” diye cevap verdi.

ABD, uzun süredir Suriye'de bulunan asker sayısını 900 olarak açıklıyordu.

Husiler İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Husiler İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in Orta Doğu’da sürdürdüğü katliamlara dikkat çeken el-Husi, "İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini” söyledi. İsrail ile “açık bir çatışma içinde olduklarını” vurgulayan el-Husi, “İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” ifadelerini kullandı.

“SİYONİSTLERİN SON HEDEFİ KUDÜS, MEKKE VE MEDİNE”

Siyonistlerin Suriye’de doğan güvenlik açığından yararlanma ve "Büyük İsrail Projesi” kapsamında Fırat Nehri’ne ulaşma planlarına da karşı olduklarını vurgulayan el-Husi, “Siyonistlerin son hedefinin Kudüs, Mekke ve Medine'yi kontrol etmek olduğu” uyarısında bulundu.

“GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILAR DURANA DEK MÜCADELE EDECEĞİZ”

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare de İsrail’e yönelik Husi saldırılarının "Filistin halkına yönelik zulme ve Gazze halkına yönelik katliamlara yanıt olarak” gerçekleştirildiğini vurguladı. “Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere, Allah yolunda cihat, Gazze'deki mücahitlere destek ve Yemen'i savunmak için İsrail ile uzun bir savaşa hazırız” diyen Sare, “Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar mücadele edeceklerini” söyledi.

ABD'den ilk temas
ABDden ilk temas

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürerken, ABD basınından flaş bir iddia geldi.

Axios haber sitesi, Leaf'ın "gelecek günlerde" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.

Leaf'ın ziyaretinin Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.

Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.

Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak.

Axios'un haberine ilişkin henüz Washington yönetiminden açıklama yapılmadı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineEsad rejiminin devrilmesinin ardından Ürdün'den 7 bin 250 Suriyeli ülkesine döndü
timelineWSJ: İsrail, Şam'ı hedef aldı
timelineEsad güçleri silahlarını teslim etti
timelineABD, Uluslararası Af Örgütünün İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine ilişkin raporuna katılmadı
timelineABD, Suriye'deki asker sayısını 2 katı olarak güncelledi
timelineHusiler İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
timelineABD'den ilk temas
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#İsrail#Golan

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