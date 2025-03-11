Son dakika...Gündeme bomba gibi düşen iddia: Oval Ofis'teki kavgadan Moskova'yla yakınlaşmaya kadar her şey planlıydı

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İngiliz Telegraph gazetesi gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Gazeteye göre, Oval Ofis'teki kavgadan Moskova'yla yakınlaşmaya kadar her şey, Trump'ın attığı her adım, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un geçtiğimiz Nisan ayında yazdığı planın bir parçası...
Telegraph'a göre, Trump'ın Ukrayna'yı dizginleme ve ülkeyi barış müzakerelerine zorlama taktiği, geçen sene bizzat başkanın Kiev elçisi tarafından yazılıp yayınlanan dikkatli bir planın izinden gidiyor. ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, geçtiğimiz nisan ayında Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların kesilmesinin Kiev'i müzakerelere zorlamak için kullanılabileceğini yazmıştı.
PLAN NE DİYOR?
ABD, Rusya'nın daha fazla ilerlememesi ve barış anlaşmasından sonra tekrar saldırmaması için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve savunmasını güçlendirmeye devam etmeli. Bu yardım gelecekte Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmelerine katılmasını sağlayacaktır.
GERÇEKTE NELER OLUYOR?
Planın bu kısmı tam Kellogg'un dediği gibi yürüdü.Trump, Putin ile barış görüşmelerini başlattı ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi masaya davet etti.Kiev ve Washington maden anlaşması üzerinde çalışırken silah yardımı devam etti.Ancak ilişkiler, Oval Ofis'te Trump ile Bay Zelenski arasında yaşanan dramatik bir tartışmanın ardından kısa sürede bozuldu. ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurdu ve istihbarat paylaşımını kesti. Zelenski mecburen geri adım attı ve şimdi bu desteği geri kazanma umuduyla Washington ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyor.
PLAN NE DİYOR?
ABD başkanı ve diğer NATO liderleri, Ukrayna'nın NATO üyeliğini güvenlik garantileri içeren kapsamlı bir barış anlaşması karşılığında uzun bir süre ertelemeyi teklif etmelidir. Bu Rusya Devlet başkanı Putin'i barış görüşmelerine katılmaya ikna edecektir.
GERÇEKTE NELER OLUYOR?
Telegraph'a göre bu taviz daha Trump'la konuşmak için telefonu açmadan Putin'e verildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Brüksel'deki bir NATO toplantısında “Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müzakere edilmiş bir çözümün gerçekçi bir sonucu olduğuna inanmamaktadır.” ifadesini kullandı. Sadece birkaç saat sonra Trump sosyal medya hesabından Putin ile barış görüşmeleri başlattığını duyurdu.
PLAN NE DİYOR?
Ukrayna'dan topraklarını geri alma hedefinden vazgeçmesi istenmese de bunun için güç değil diplomatik yolları kullanması gerektiği vurgulanacak.
GERÇEKTE NELER OLUYOR?
Amerikalı yetkililer birbiri ardına yaptıkları açıklamalarda Ukrayna'nın barışın bedeli olarak Rusya'ya toprak bırakması gerektiğini vurguluyor.
PLAN NE DİYOR?
ABD ve müttefikleri, Rusya'ya yönelik yaptırımları tamamen kaldırma ve ilişkileri normalleştirme taahhüdünde bulunacak ve bu ancak Ukrayna'nın da kabul edebileceği bir barış anlaşmasının imzalanmasıyla mümkün olacak.
GERÇEKTE NELER OLUYOR?
Sahne arkasında, ABD yetkililerin çatışmalar sona erer ermez Moskova'ya uygulanan yaptırımları hafifletmek için planlar hazırlamaya başladığı iddia ediliyor.
Gazze ateşkesinin sağlanmasında arabuluculuk yapan ve Ukrayna barış müzakerelerinde önemli rol oynayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkof, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile yüz yüze görüşmek için Rusya'nın başkentine gidecek. Bu, Putin arasında Joe Biden arasında 2021 yılında İsviçre'de gerçekleşen görüşme sonrası Rus liderle ilk yüz yüze görüşme olacak.
ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya ile savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen barış görüşmelerini yeniden değerlendirmek için bugün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna krizindeki son gelişmeleri görüştü. Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, bin Selman, Cidde'deki es-Selam Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.
Ukrayna krizindeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan-Ukrayna ilişkileri de değerlendirildi.Veliaht Prens bin Selman, ülkesinin Ukrayna'daki krizin çözülmesi ve barışa ulaşılmasını amaçlayan tüm uluslararası çaba ve çalışmaları desteklediğini belirtti.Zelenski de Suudi Arabistan'ın üstlendiği role dikkati çekerek, gösterdiği çabalardan ötürü bu ülkeye teşekkür etti.Görüşmeye Suudi Arabistanlı ve Ukraynalı çok sayıda yetkili de katıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, barışa ulaşmak için Ukrayna'nın, Rusya'nın 2014'ten bu yana kontrol ettiği topraklardan taviz vermek zorunda kalacağını belirtti.Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Rubio, Ukraynalı yetkililerle görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın sorunun askeri bir çözümü olmadığını anlaması gerektiğini dile getiren Rubio, "Ruslar Ukrayna'nın tamamını ele geçiremez ve Ukrayna'nın makul bir süre içinde Rusları 2014'te bulundukları yere geri dönmeye zorlamasının çok zor olacağı açık." dedi.Rubio, Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın 2014'ten bu yana kontrol ettiği topraklar konusunda taviz vermek zorunda kalacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin Trump ile 28 Şubat'ta Beyaz Saray’da yaşadığı tartışmanın ardından özür dilediğini açıkladı. Witkoff, "Zelenski Başkan’a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis’te yaşanan tüm olay için özür diledi" ifadelerini kullanarak, mektubun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Witkoff, Ukrayna, ABD ve Avrupalı yetkililer arasında bu konuyla ilgili yoğun görüşmeler yapıldığını belirtti.
Steve Witkoff, Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle yapacakları görüşmelere işaret ederek, bu ülkeyle nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini söyledi.