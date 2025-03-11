Son dakika...Gündeme bomba gibi düşen iddia: Oval Ofis'teki kavgadan Moskova'yla yakınlaşmaya kadar her şey planlıydı

Gündeme bomba gidi düşen iddia: Trump'ın uyguladığı plan geçtiğimiz Nisan ayında yazıldı

İngiliz Telegraph gazetesi gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Gazeteye göre, Oval Ofis'teki kavgadan Moskova'yla yakınlaşmaya kadar her şey, Trump'ın attığı her adım, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un geçtiğimiz Nisan ayında yazdığı planın bir parçası...



Telegraph'a göre, Trump'ın Ukrayna'yı dizginleme ve ülkeyi barış müzakerelerine zorlama taktiği, geçen sene bizzat başkanın Kiev elçisi tarafından yazılıp yayınlanan dikkatli bir planın izinden gidiyor. ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, geçtiğimiz nisan ayında Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların kesilmesinin Kiev'i müzakerelere zorlamak için kullanılabileceğini yazmıştı.



PLAN NE DİYOR?



ABD, Rusya'nın daha fazla ilerlememesi ve barış anlaşmasından sonra tekrar saldırmaması için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve savunmasını güçlendirmeye devam etmeli. Bu yardım gelecekte Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmelerine katılmasını sağlayacaktır.



GERÇEKTE NELER OLUYOR?



Planın bu kısmı tam Kellogg'un dediği gibi yürüdü.Trump, Putin ile barış görüşmelerini başlattı ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi masaya davet etti.Kiev ve Washington maden anlaşması üzerinde çalışırken silah yardımı devam etti.Ancak ilişkiler, Oval Ofis'te Trump ile Bay Zelenski arasında yaşanan dramatik bir tartışmanın ardından kısa sürede bozuldu. ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurdu ve istihbarat paylaşımını kesti. Zelenski mecburen geri adım attı ve şimdi bu desteği geri kazanma umuduyla Washington ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyor.







PLAN NE DİYOR?



ABD başkanı ve diğer NATO liderleri, Ukrayna'nın NATO üyeliğini güvenlik garantileri içeren kapsamlı bir barış anlaşması karşılığında uzun bir süre ertelemeyi teklif etmelidir. Bu Rusya Devlet başkanı Putin'i barış görüşmelerine katılmaya ikna edecektir.



GERÇEKTE NELER OLUYOR?



Telegraph'a göre bu taviz daha Trump'la konuşmak için telefonu açmadan Putin'e verildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Brüksel'deki bir NATO toplantısında “Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müzakere edilmiş bir çözümün gerçekçi bir sonucu olduğuna inanmamaktadır.” ifadesini kullandı. Sadece birkaç saat sonra Trump sosyal medya hesabından Putin ile barış görüşmeleri başlattığını duyurdu.



PLAN NE DİYOR?



Ukrayna'dan topraklarını geri alma hedefinden vazgeçmesi istenmese de bunun için güç değil diplomatik yolları kullanması gerektiği vurgulanacak.



GERÇEKTE NELER OLUYOR?



Amerikalı yetkililer birbiri ardına yaptıkları açıklamalarda Ukrayna'nın barışın bedeli olarak Rusya'ya toprak bırakması gerektiğini vurguluyor.



PLAN NE DİYOR?



ABD ve müttefikleri, Rusya'ya yönelik yaptırımları tamamen kaldırma ve ilişkileri normalleştirme taahhüdünde bulunacak ve bu ancak Ukrayna'nın da kabul edebileceği bir barış anlaşmasının imzalanmasıyla mümkün olacak.



GERÇEKTE NELER OLUYOR?



Sahne arkasında, ABD yetkililerin çatışmalar sona erer ermez Moskova'ya uygulanan yaptırımları hafifletmek için planlar hazırlamaya başladığı iddia ediliyor.