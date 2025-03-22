Son dakika... Gözler İsrail'de...Gazze'ye ilhak tehdidi, Suriye'ye hava saldırısı!

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Times of Israel'de yer alan habere göre, Lübnan'dan kuzey sınır kasabası Metula'ya üç roket atıldı.IDF'ye göre, üç roket de hava savunmaları tarafından engellendi, olayda yaralanan olmadı.
Hamas, İsrail ve yöneticilerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlayıcılarla havaya uçurması nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istedi.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni tamamen yerle bir etmesi, Filistin halkına karşı soykırım eylemlerini sürdüren İsrail'in barbarlığını yansıtan "sadist bir eylem" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, Gazze'de kanser hastalarının tedavi edildiği tek hastane olan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasının, ABD yönetiminin İsrail'e, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşını sürdürmesi için yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.
Hamas'ın açıklamasında, "Uluslararası Adalet Divanı'nı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ve tüm yetkili mahkemeleri, bu barbarca ve utanç verici eylem ve Gazze'de Filistin halkımıza karşı işlenen ve işlenmeye devam eden diğer tanımlanmış savaş suçları nedeniyle bu haydut oluşuma (İsrail'e) ve onun suç liderlerine karşı yasal işlem başlatmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Esad rejiminin sona ermesininin ardından Suriye'ye yönelik saldırılarına hız kazandıran İsrail, ülkeyi bir kez daha hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve yakınlarındaki T-4 Hava Üssü’ne yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı savunulan açıklamada, "IDF, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeyi sürdürecek" denildi. Saldırı anına ait görüntüler ise IDF tarafından paylaşıldı. Suriye basını Palmira Askeri Havaalanı’nı hedef alan saldırıda 2 personelin yaralandığını duyurdu.
Ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldıran İsrail’e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin İsrail sınırlarına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Mısır’dan İsrail medyasının iddialarına yanıt geldi. Mısır Devlet Enformasyon Servisi, Kahire hükümetinin Gazze Şeridi'nden 500 bin Filistinliyi Kuzey Sina'da belirlenen bir bölgeye geçici olarak yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki İsrail iddialarını şiddetle yalanladı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların kategorik olarak reddedildiği ve tamamen temelsiz olduğu belirtilirken, Mısır'ın Filistin meselesine ilişkin uzun süredir devam eden ve değişmeyen duruşuyla da çeliştiği ifade edildi.
Açıklamada, Mısır'ın, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik askeri harekatının başlamasından bu yana, özellikle Mısır topraklarında Filistinlilerin zorla ya da gönüllü olarak yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi sürekli olarak reddettiği vurgulandı. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin sadece Filistin davasının tasfiyesi anlamına gelmeyeceği, aynı zamanda Mısır'ın ulusal güvenliğine doğrudan ve yakın bir tehdit oluşturacağı bildirilen açıklamada, "Mısır'ın bu konudaki kesin ve ilkeli tutumu en başından beri nettir ve değişmemiştir" denildi. Ayrıca bu tür planların Mısır’ın Filistin'in egemenliğini ve haklarını destekleme yönündeki politikaları ve taahhütleriyle tamamen tutarsız olduğunun altı çizildi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ı İsrailli rehineleri serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'nin bazı bölümlerini ilhak etmekle tehdit etti. "Orduya Gazze'de daha fazla toprak ele geçirme emri verdim. Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddettikçe daha fazla toprak kaybedecek ve bu topraklar İsrail tarafından ilhak edilecek" ifadelerini kullanan Katz, Hamas'ın bu emre uymaması durumunda İsrail'in Gazze çevresindeki tampon bölgeleri genişleterek bölgede kalıcı bir İsrail işgali uygulayacağını iddia etti.
Ateşkes görüşmelerine yakın bir Filistinli kaynak ise AFP'ye yaptığı açıklamada Hamas'ın Filistinli mahkumlarla takas edilmesine yönelik bir teklif aldığını söyledi. İsmi açıklanmayan kaynağa göre, teklif 2 Mart'tan bu yana İsrail tarafından engellenen Gazze'ye insani yardım girişini de içeriyor.