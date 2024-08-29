Son dakika...Gözler Batı Şeria'ya çevrildi: Son 20 yılın en büyük askeri operasyonu! ABD yaptırım kararı aldı, İsrail isyan etti!

İsrail Batı Şeria’da başlattığı saldırıyla ne amaçlıyor?

İsrail ordusunun 2002'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'ya düzenlediği "en geniş operasyon" olarak nitelendirilen dün sabahki saldırıların bölgenin yeniden İsrail'in askeri kontrolüne girmesi dahil birçok hedefi içerdiği belirtiliyor.Yabous Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Beşşarat AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarıyla belirli hedeflere ulaşmayı amaçlıyor." dedi.



Bu hedeflerin başında "Batı Şeria' da İsrail askeri yönetiminin geri dönüşünün bir duyurusu olarak İsrail'in bölgede kontrolü yeniden sağlaması" gibi siyasi amaçların geldiğini aktaran Beşşarat, şunları kaydetti:



"İsrail, Filistin devletinin çekirdeği olacak herhangi bir Filistinli siyasi varlığın kurulmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu, İsrail hükümetinin Oslo Anlaşmalarına göre 'B' olarak sınıflandırılan Filistin topraklarının İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından denetlenen sivil ve askeri idare altına alınması yönünde yakın zamanda aldığı kararlarla oldukça uyumlu."



Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıların İsrail Meclisi'nin uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden kararı oy çoğunluğuyla kabul etmesinin yansıması olduğunu belirten Beşşarat şöyle devam etti:



"İsrail hükümeti, öncelikle Batı Şeria'daki yerleşimleri güçlendirme, Filistin varlığını egemenlik ve siyasi statüden yoksun bir hale dönüştürme, Yahudileştirme projelerinin geri kalanını Filistin direnişi olmaksızın hayata geçirme planlarını gerçekleştirmek amacıyla bölgedeki Filistinlileri boyunduruk altına almaya çalışıyor."