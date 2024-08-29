Son dakika...Gözler Batı Şeria'ya çevrildi: Son 20 yılın en büyük askeri operasyonu! ABD yaptırım kararı aldı, İsrail isyan etti!

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 212 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda Filistinli yetkililere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Bunun son 20 yılda bölgeye yapılan en büyük askeri harekat olduğu kaydediliyor. Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli aşırılıkçıların uyguladıkları şiddetin bölgedeki tansiyonu artırdığına dikkat çekildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu yaptırım listesine alma kararını "en katı biçimde karşıladığını" belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını en katı biçimde karşılıyor. Konu ABD ile hassasiyetle görüşülüyor." ifadesine yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığı" belirtildi.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İsrail'in bugün Cenin, Tulkarm ve Tubas kentlerinde, hava saldırılarını da içeren büyük ölçekli askeri operasyonlar başlatması sonucu can kayıplarıyla sivil altyapının hasar görmesi de dahil, işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerden derin endişe duymakta, aralarında çocukların da yer aldığı can kayıplarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı." ifadesi kullandı.İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerindeki belde ve mülteci kamplarında "saha araştırmalarını" sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölge sakinlerine yönelik ciddi ve korkunç ihlallerin yaşandığına vurgu yapıldı.
İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partileri liderlerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmenin yollarını ele almak üzere acil bir toplantı yapma çağrısında bulundu. Golan, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, muhalefet partilerinin liderlerine gönderdiği mektubu duyurdu.
Demokratlar Partisi Başkanı Golan, "Tüm muhalefet partisi liderlerini, İsrail Meclisi'nin gelecek kış oturumunda hükümeti devirmenin yollarını tartışmak üzere acil bir toplantı düzenlemeye davet ediyorum." dedi.
İsrail Meclisi'nde 22 Temmuz'da başlayan yaz tatili döneminin ekim ayı ortalarında parlamentonun kış oturumlarıyla sona ermesi öngörülüyor.
Golan, "İsrail'in içinde bulunduğu olağanüstü hal" durumunda muhalefet liderlerine "ortak eylemde bulunma" çağrısı yaptı.İsrail'de siyasi, güvenlik, ekonomik, sosyal ve anayasal olarak bir çöküşün yaşandığını belirten Golan, "İsrail'i kurtarmak için birlikte çalışma" talebinde bulundu.
Golan, Gazze'de esir tutulan İsraillilere işaret ederek, "Savaşın zirvesindeyiz, kaçırılanlar 328 gündür esaret altında. On binlerce yaşadığı yerden göçen insan var, ekonomi çöküyor. Yedek subaylar ve askerler uzun zamandır savaşıyor ve tünelin sonunda ışık göremiyorlar." ifadelerini kullandı.
İsrail'deki duruma ilişkin Golan, mevcut siyasetin "ciddi şekilde zarar verecek bir güvenlik ve ekonomik felakete yol açacağını" söyledi.
Golan, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda başarısız olduğuna işaret ederek, bu başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenmediğini aktardı.
Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi "MV Sounion"un "uluslararası taleplere yanıt olarak" çekilmesine izin verdiğini duyurdu.Husilerin Sözcüsü Muhammad Abdusselam X platformunda yaptığı açıklamada, "Birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların bizimle iletişime geçmesinin ardından, yanan petrol gemisi MV Sonion'u çekmelerine izin verildi." ifadesini kullandı.
Abdusselam, söz konusu geminin yanmasının, Husilerin "İsrail limanlarına herhangi bir geminin geçişini yasaklayan ambargo kararını ihlal eden herhangi bir gemiyi hedef alma konusundaki" ciddiyetinin bir örneği olduğunu dile getirdi.Sözcü Abdusselam, İsrail saldırıları sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar, İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını ifade etti.
İsrail ordusunun 2002'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'ya düzenlediği "en geniş operasyon" olarak nitelendirilen dün sabahki saldırıların bölgenin yeniden İsrail'in askeri kontrolüne girmesi dahil birçok hedefi içerdiği belirtiliyor.Yabous Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Beşşarat AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarıyla belirli hedeflere ulaşmayı amaçlıyor." dedi.
Bu hedeflerin başında "Batı Şeria' da İsrail askeri yönetiminin geri dönüşünün bir duyurusu olarak İsrail'in bölgede kontrolü yeniden sağlaması" gibi siyasi amaçların geldiğini aktaran Beşşarat, şunları kaydetti:
"İsrail, Filistin devletinin çekirdeği olacak herhangi bir Filistinli siyasi varlığın kurulmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu, İsrail hükümetinin Oslo Anlaşmalarına göre 'B' olarak sınıflandırılan Filistin topraklarının İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından denetlenen sivil ve askeri idare altına alınması yönünde yakın zamanda aldığı kararlarla oldukça uyumlu."
Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıların İsrail Meclisi'nin uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden kararı oy çoğunluğuyla kabul etmesinin yansıması olduğunu belirten Beşşarat şöyle devam etti:
"İsrail hükümeti, öncelikle Batı Şeria'daki yerleşimleri güçlendirme, Filistin varlığını egemenlik ve siyasi statüden yoksun bir hale dönüştürme, Yahudileştirme projelerinin geri kalanını Filistin direnişi olmaksızın hayata geçirme planlarını gerçekleştirmek amacıyla bölgedeki Filistinlileri boyunduruk altına almaya çalışıyor."