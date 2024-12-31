Son dakika... Görüntüler İsrail'den... Husiler balistik füze ile saldırdı, ABD ve İngiltere Hudeyde'yi hedef aldı!

ABD: Kemal Advan Hastanesi ve sağlık ekibi için "hala bilgi topluyoruz"

ABD, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin durumu hakkında "hala bilgi topladıklarını" bildirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine saldırıları ve müdürü Ebu Safiyye'yi alıkoyması hakkında, "Haberlerin farkındayız ve hala bilgi topluyoruz." denildi.



Açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi masum insanların ve tıbbi bakım alan hastaların çapraz ateş altında kaldığı hastanelerde çatışmalar görmek istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.Bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çatışmalarda tüm taraflara "hastane gibi tesislerin statüsüne saygı gösterilmesi, tedavi gören sivillere ve insani yardım çalışanlarına zarar vermekten kaçınılması" çağrısı yapıldı.