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Son dakika... Görüntüler İsrail'den... Husiler balistik füze ile saldırdı, ABD ve İngiltere Hudeyde'yi hedef aldı!

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#Suriye#İsrail#Yemen
Son dakika... Görüntüler İsrailden... Husiler balistik füze ile saldırdı, ABD ve İngiltere Hudeydeyi hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 08:01

Husilerin İsrail'e düzenlediği son balistik füze saldırısı nedeni ile ülkede sirenler çaldı, milyonlarca kişi sığınaklara koştu. Düşen füzenin parçalarının Beit Shemesh şehrine düştüğü öğrenildi. Uluslararası ajanslar bölgeden gelen ilk görüntüleri yayınlarken, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.

Husi saldırısı sonrası İsrail'den ilk görüntüler

Yemen'den İsrail'e fırlatılan balistik füzenin parçaları Beit Shemesh şehrine düştü. AFP haber ajansı bölgeden gelen son görüntüleri yayınlarken İsrail medyasında yer alan haberlerde bunun iki hafta içindeki 7. gece saldırısı olduğu vurgulandı. Times of İsrael gazetesine konuşan görgü tanıkları durumu 'çılgınlık' olarak değerlendirdi.

Ynet'in haberine göre, saldırıdan sonra Ben Gurion Havaalanı'nda da kısa süreli kesintiler yaşandı, iniş ve kalkışlar kısa süreliğine durduruldu.

Husiler saldırıyı üstlendi ve Gazze'deki katliam durana kadar benzer saldırıların devam edeceği bildirildi.


Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya: "Şam'a yaptığımız ziyaret Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajıdır"

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Şam'a yaptıkları ziyaretin Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajını taşıdığını bildirdi.Yahya, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Yahya, ziyaretin, dönem başkanlığını Kuveyt'in yürüttüğü KİK'in 26 Aralık'ta bakanlar düzeyindeki toplantısının sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Yahya, "Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor ve Suriye'nin güvenliğinin bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor." dedi.

Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in batısına iki hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin batıdaki sahil kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Saldırıların kentinin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.

Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı

İsrail ordusu, Yemen’den İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Fırlatılan füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği açıklanırken, füzenin parçalarının ise Beit Shemesh şehrine düştüğü aktarıldı. İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi ciddi bir zarar meydana gelmediğini duyururken, sığınağa kaçan 1 yayanın araba çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıyı, İsrail’e yönelik misillemelerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

ABD: Kemal Advan Hastanesi ve sağlık ekibi için "hala bilgi topluyoruz"
ABD: Kemal Advan Hastanesi ve sağlık ekibi için hala bilgi topluyoruz

ABD, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin durumu hakkında "hala bilgi topladıklarını" bildirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine saldırıları ve müdürü Ebu Safiyye'yi alıkoyması hakkında, "Haberlerin farkındayız ve hala bilgi topluyoruz." denildi.

Açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi masum insanların ve tıbbi bakım alan hastaların çapraz ateş altında kaldığı hastanelerde çatışmalar görmek istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.Bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çatışmalarda tüm taraflara "hastane gibi tesislerin statüsüne saygı gösterilmesi, tedavi gören sivillere ve insani yardım çalışanlarına zarar vermekten kaçınılması" çağrısı yapıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHusi saldırısı sonrası İsrail'den ilk görüntüler
timelineKuveyt Dışişleri Bakanı Yahya: "Şam'a yaptığımız ziyaret Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajıdır"
timelineHusiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in batısına iki hava saldırısı düzenledi
timelineYemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı
timelineABD: Kemal Advan Hastanesi ve sağlık ekibi için "hala bilgi topluyoruz"
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#Suriye#İsrail#Yemen

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