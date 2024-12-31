Son dakika... Görüntüler İsrail'den... Husiler balistik füze ile saldırdı, ABD ve İngiltere Hudeyde'yi hedef aldı!

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Yemen'den İsrail'e fırlatılan balistik füzenin parçaları Beit Shemesh şehrine düştü. AFP haber ajansı bölgeden gelen son görüntüleri yayınlarken İsrail medyasında yer alan haberlerde bunun iki hafta içindeki 7. gece saldırısı olduğu vurgulandı. Times of İsrael gazetesine konuşan görgü tanıkları durumu 'çılgınlık' olarak değerlendirdi.
Ynet'in haberine göre, saldırıdan sonra Ben Gurion Havaalanı'nda da kısa süreli kesintiler yaşandı, iniş ve kalkışlar kısa süreliğine durduruldu.
Husiler saldırıyı üstlendi ve Gazze'deki katliam durana kadar benzer saldırıların devam edeceği bildirildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Şam'a yaptıkları ziyaretin Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajını taşıdığını bildirdi.Yahya, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Yahya, ziyaretin, dönem başkanlığını Kuveyt'in yürüttüğü KİK'in 26 Aralık'ta bakanlar düzeyindeki toplantısının sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Yahya, "Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor ve Suriye'nin güvenliğinin bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor." dedi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin batıdaki sahil kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Saldırıların kentinin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya yer verilmedi.
İsrail ordusu, Yemen’den İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka sığınaklara girme çağrısı yapıldığı kaydedildi.
Fırlatılan füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği açıklanırken, füzenin parçalarının ise Beit Shemesh şehrine düştüğü aktarıldı. İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi ciddi bir zarar meydana gelmediğini duyururken, sığınağa kaçan 1 yayanın araba çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıyı, İsrail’e yönelik misillemelerini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
ABD, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve diğer sağlık personelinin durumu hakkında "hala bilgi topladıklarını" bildirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine saldırıları ve müdürü Ebu Safiyye'yi alıkoyması hakkında, "Haberlerin farkındayız ve hala bilgi topluyoruz." denildi.
Açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi masum insanların ve tıbbi bakım alan hastaların çapraz ateş altında kaldığı hastanelerde çatışmalar görmek istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.Bu konuda İsrail ordusu ile aktif istişarelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çatışmalarda tüm taraflara "hastane gibi tesislerin statüsüne saygı gösterilmesi, tedavi gören sivillere ve insani yardım çalışanlarına zarar vermekten kaçınılması" çağrısı yapıldı.