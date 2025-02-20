Son dakika... Gerilim zirvede: Avrupa'yı ayağa kaldıran sözler, Trump seçim için bastırıyor!

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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olduğunda, herkesten önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i suçluyorum." ifadesini kullandı.Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için "Ukrayna'nın en iyi umudu" olduğunu da kaydeden Graham, eski ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'nın da savaştan "sorumlu olduğu" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhuriyetçi Senatör John Thune da Trump'ın savaşın başlamasından Zelenski'yi sorumlu tutmasına karşı çıkarak "saldırgan tarafın Rusya olduğu konusunda şüphe olmadığını" kaydetti.Thune ayrıca, "Yürüttükleri görüşmelerin bizi savaşı sona erdirecek bir tür anlaşmaya götüreceğini umuyorum." ifadesini kullandı.Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski'nin "en zor zamanda ülkesine cesurca liderlik ettiğini" ve ona "büyük bir hayranlık" duyduğunu belirterek, "Bu olayın kışkırtıcısının Rusya olduğunu unutmamalıyız. Sebepsiz bir saldırı başlatan Putin'di." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, "Eğer bunun devam eden müzakerelerle bir ilgisi varsa, hepimiz barış istiyoruz ama ben başka tarafa bakmayı ve Putin'i bir otokrat olarak görmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.CNN kanalına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis de savaştan "Putin'in sorumlu olduğu" görüşünü paylaştı.Diğer yandan, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Trump'ın Ukrayna'da 6 yıldır seçim yapılmadığını ifade etmek istediğini belirterek ABD Başkanı'nın açıklamalarını destekledi.Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın "yüksek sesle pazarlık yaptığını" kaydederek savaşı bitirme konusunda "her zaman tutarlı olduğunu" aktardı.
ABD Başkanı Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, Ukrayna'da uzun zamandır seçimlerin yapılmadığına işaret ederek, "Artık seçim zamanı geldi. Uzun zamandır seçim olmamıştı. Artık seçim zamanı ve aynı zamanda (ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı) tüm paraya ne olduğunu öğrenmenin de zamanı geldi." dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Moskova ile başlayan görüşmelerin iyi gittiğini kaydeden Trump, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Rusya ile onun (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in) yapamadığı bir şeyi yapacağız. Potansiyel olarak milyonlarca insanın daha öldürülmesini durdurmak için Rusya ile bir anlaşma yapabiliriz." şeklinde konuştu.
"Bence Ruslar savaşın bittiğini görmek istiyor. Kartlar biraz onların elinde çünkü çok fazla toprak ele geçirdiler" ifadesini kullanan Trump, söz konusu müzakerelerde Moskova'nın Kiev karşısında avantajlı olduğunu ima etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini "seçime gitmeyen bir diktatör" sözleriyle hedef almasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenski, Perşembe günü Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini belirterek, "Toplantının ve ABD ile genel çalışmalarımızın yapıcı olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Nihai hedeflerinin barış olduğunu belirten Zelenski, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştüğünü aktaran Zelenski, tüm destekçileri ve muhataplarına ortak çabaları için teşekkür etti. "Ukrayna'nın birliğine ve cesaretine, ortaklarımızla olan ilişkilerimize, Avrupa'nın birliğine ve hepimiz kadar başarıya ihtiyacı olan Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum" diyen Zelenski, "En güçlüler de dahil olmak üzere dünyadaki herkes için Putin'in ya da barışın yanında durmak bir seçimdir" dedi. Zelenski, "Barışı seçmeye değer" şeklinde konuştu.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşu bir nükleer gücün saldırısına 3 yıldır direnen ülkede yapılacak seçimin değeri ne olabilir? Topraklarının beşte biri işgalci askerler tarafından işgal edilmiş ve tüm ülke her gün bombardıman altındayken seçimler nasıl organize edilir? Böyle bir ülkenin Devlet Başkanını diktatör olarak nitelendirmek büyük bir alaycılık gerektirir." ifadelerini kullandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı bir etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklediğini" belirtti.Stubb ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşını "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını ve istediğini elde etmesi halinde bunun sonuçlarını Trump ile görüşmek" gerektiğini kaydetti.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenski hakkındaki yorumlarını "tamamen yanlış iddialar" olarak niteleyerek, "Böyle bir şey söylemek son derece mantıksız." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkındaki yorumlarını "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnki ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri askıya aldığı için diktatör olarak nitelendirdiği Zelenski’ye destek vererek, "Ukrayna'nın demokratik yolla seçilmiş lideri" olarak nitelendirdi.
Starmer, savaş döneminde seçimlerin askıya alınmasının tıpkı İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin yaptığı gibi "tamamen makul" olduğunu belirtti. Starmer, ayrıca Ukrayna'da Rusya'yı gelecekteki herhangi bir saldırganlıktan caydıracak kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik ABD öncülüğündeki çabalara desteğini yinelediğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçtiğimiz pazartesi günü tertiplediği Ukrayna'ya ilişkin gayriresmi Avrupalı liderler zirvesinin ardından dün Kanada ve ilk zirvede yer almayan Avrupa ülkelerinin katıldığı ikinci bir zirve düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un,Paris'te düzenlenen ikinci zirvenin ardından "Az önce Avrupa Birliği'nden meslektaşlarımın yanı sıra Kanada, İzlanda ve Norveç liderleriyle uzun bir görüşme daha gerçekleştirdim. Fransa ve ortakları birlik içindedir ve tutumları açıktır. Ukrayna'da kalıcı ve sağlam bir barış istiyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın neredeyse üç yıldır süren saldırılarına son verme hedefini paylaştıklarını ifade eden Macron, "Barış çabalarımız, doğrudan bizim menfaatlerimizi ilgilendiren şu temel ilkeler çerçevesinde sürecektir; Ukrayna her zaman sürece dahil edilmeli ve haklarına saygı gösterilmelidir. Barış kalıcı ve sağlam olmalı, güvenilir garantilerle desteklenmelidir. Avrupalıların güvenlik kaygıları dikkate alınmak zorundadır" diye konuştu.
ABD ve Rusya’nın Suudi Arabistan’da yaptığı Ukrayna konulu görüşmesi sonrası Avrupa'nın barış müzakerelerinde masa dışı kalması endişesi devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için bir kez daha "diktatör" ifadesini kullanarak, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı'nın Riyad'a davet edilmediği için üzgün olduğunu ancak 3 yıldır süren savaş boyunca barış için bir şey yapmadığı için bu görüşmelerde yer alamadığını savunan Trump,"Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü" dedi. Riyad'daki müzakereler için Suudi Arabistan'a teşekkür eden Trump, Rusya ile yürüttükleri müzakereler sonucunda barışı getireceklerine inandığını söyledi.Trump, "Yakın zamanda bir ateşkes görmeyi ve Avrupa ile Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.
Zelenski'nin ülkesinde halk nezdinde popülaritesinin çok düşük olduğunu savunan Trump, Ukrayna'da birçok şehrin yerle bir olduğunu ve böyle bir ortamda o ülkedeki liderin popüler olamayacağını söyledi.Trump, Zelenskiy'i doğrudan hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Seçim yapılmasını reddediyor. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, daha hızlı hareket etse iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak. Harekete geçmeli ve hızlı hareket etmeli çünkü savaş yanlış yöne gidiyor. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere ediyoruz ki bunu sadece Trump'ın yapabileceğini herkes kabul ediyor."
Zelenski'nin eski ABD Başkanı Biden'la "oyun oynadığını" savunan Trump, hem Biden yönetiminin hem de Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söyledi.